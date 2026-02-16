Firari Kasım Garipoğlu'nun +18 sitesi ve kripto para ağı deşifre oldu

Garipoğlu'nun Sarıyer'deki adresinde yapılan aramalarda ruhsatlı ve kuru sıkı tabancalar, uyuşturucu haplar, kristal formda uyuşturucu maddeler, likit içerikler, uyuşturucu kullanım aparatları ve kesik sahte dolar banknotları ele geçirilmişti.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN NET MESAJ: "BU OLMAZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de A Haber'de yaptığı açıklamada, İstanbul'un merkezinde Kasım Garipoğlu'nun düzenlediği partilere dikkat çekmişti. Gürlek, "İstanbul'un göbeğinde bir yalı var. Kasım Garipoğlu denen şahıs var. İstanbul'da 3 gün parti yapıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak ben buna müsaade edemem. Bu olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Gürlek, üç gün süren organizasyonlarda telefonların toplandığını, özel katılımcıların bulunduğunu ve ciddi uyuşturucu tüketimine ilişkin iddiaların dosyaya yansıdığını belirterek, "Ben buna müsaade etmedim" sözleriyle soruşturmanın kararlılıkla yürütüldüğünü vurgulamıştı.