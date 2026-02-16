Firari Kasım Garipoğlu'nun +18 sitesi ve kripto para ağı deşifre oldu
"İstanbul’da lüks yalıdaki uyuşturucu partileriyle gündeme gelen firari Kasım Garipoğlu soruşturması uluslararası boyuta taşındı. Savcılık, Garipoğlu’nun Çin merkezli +18 bir sitenin sahibi olduğunu ve İngiltere’deki kripto hesaplar üzerinden para trafiği yönettiğini tespit etti.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, firari Kasım Garipoğlu'nun Çin merkezli bir yetişkin içerikli sitenin sahibi olduğunu ve İngiltere'de kripto para hesabı bulunduğunu tespit etti.
- Soruşturmada, site üzerinden elde edilen gelirlerin kripto varlıklar aracılığıyla uluslararası transfer edildiği ve MASAK raporlarının dosyaya girdiği belirlendi.
- Garipoğlu hakkında daha önce, şoförü Ahmet Akçay'ın ifadeleri doğrultusunda Sarıyer'deki yalısında uyuşturucu partileri düzenlediği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
- Şüphelinin Sarıyer'deki adresinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, silahlar ve sahte dolar banknotları ele geçirilmişti.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın kararlılıkla yürütüldüğünü ve bu tür faaliyetlere izin verilmeyeceğini açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, firari Kasım Garipoğlu'nun Çin merkezli +18 yetişkin içerikli bir sitenin sahibi olduğu ve İngiltere'de kripto para hesabı bulunduğu tespit edildi. Dosyaya giren bulgular, uluslararası para trafiği ve dijital finansal hareketlerin mercek altına alındığını ortaya koydu.
ATV'den Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, soruşturma kapsamında, site üzerinden elde edilen gelirlerin kripto varlıklar ve yabancı hesaplar aracılığıyla transfer edildiği değerlendiriliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının da dosyaya girdiği, para hareketlerinin çok sayıda ülkeye uzandığı öğrenildi.
YALI PARTİLERİ DOSYAYA GİRMİŞTİ
Garipoğlu hakkında yürütülen soruşturmada ise Sarıyer'deki yalıda düzenlendiği uyuşturucu partileri gündeme gelmişti. Şoförü Ahmet Akçay'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, 15 günde bir yalıda parti organize edildiğini, partilerde uyuşturucu kullanıldığı kamuoyuna yansımıştı.
Akçay, bazı organizasyonlarda telefonların toplandığını ve özel davetlilerin katıldığını öne sürmüştü.
"DIVINE CIRCUS" DETAYI
Yeniköy'deki yalının havuzunda yer alan "Divine Circus" yazısı dikkat çekmiş, bu ifadenin Garipoğlu'nun ortakları arasında bulunduğu bir şirketin adı olduğu belirtilmişti. Soruşturma birimleri, söz konusu yapılanmanın organizasyonel bir ağ olup olmadığını da incelemeye aldı.
EVİNDE UYUŞTURUCU VE SAHTE DOLAR BULUNMUŞTU
Garipoğlu'nun Sarıyer'deki adresinde yapılan aramalarda ruhsatlı ve kuru sıkı tabancalar, uyuşturucu haplar, kristal formda uyuşturucu maddeler, likit içerikler, uyuşturucu kullanım aparatları ve kesik sahte dolar banknotları ele geçirilmişti.
Bu bulguların ardından dosya genişletilmiş, finansal incelemeler derinleştirilmişti.
ADALET BAKANLIĞI'NDAN NET MESAJ: "BU OLMAZ"
Adalet Bakanı Akın Gürlek de A Haber'de yaptığı açıklamada, İstanbul'un merkezinde Kasım Garipoğlu'nun düzenlediği partilere dikkat çekmişti. Gürlek, "İstanbul'un göbeğinde bir yalı var. Kasım Garipoğlu denen şahıs var. İstanbul'da 3 gün parti yapıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak ben buna müsaade edemem. Bu olmaz" ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Gürlek, üç gün süren organizasyonlarda telefonların toplandığını, özel katılımcıların bulunduğunu ve ciddi uyuşturucu tüketimine ilişkin iddiaların dosyaya yansıdığını belirterek, "Ben buna müsaade etmedim" sözleriyle soruşturmanın kararlılıkla yürütüldüğünü vurgulamıştı.
ULUSLARARASI BOYUT DERİNLEŞİYOR
Son aşamada ortaya çıkan +18 site bağlantısı ise soruşturmayı uluslararası bir boyuta taşıdı. Çin merkezli site, İngiltere'deki kripto hesapları ve farklı ülkelerdeki para transferleri dosyanın kapsamını genişletti. Adli ve mali birimlerin dijital izleri takip ettiği, firari şüpheli hakkında uluslararası adli mekanizmaların da devreye alınabileceği değerlendiriliyor.