Sara Başkan Erdoğan'la Külliye'deki yemek anısını anlattı: Çok acıkmıştım
Galatasaray’ın 5 yıldızlı şampiyonluğu sonrası Başkan Erdoğan tarafından kabul edilen sarı-kırmızılılarda yemek anısı gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki davette protokolü unutup yemeğe erken başlayan Gabriel Sara, o anların viral olduğunu söyledi. “Çok acıkmıştım, başlayınca herkes bana baktı” diyen Sara, takım arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini anlattı.
- Galatasaray, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'i 95 puanla şampiyon tamamlayarak formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk ve tek Türk takımı oldu.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonluğun ardından Galatasaray futbolcularını ve teknik heyetini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemekte Gabriel Sara'nın protokol gereği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce yemeye başlaması sosyal medyada viral oldu.
- Gabriel Sara, çok acıktığı için yemeğe direkt başladığını ve takım arkadaşlarının kendisine uyarıcı bakışlar attığını anlattı.
- Galatasaray, bu sezonki şampiyonlukla üst üste 3. ve toplamda 25. kez lig şampiyonluğunu elde etti.
Galatasaray, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk ve tek Türk takımı olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu 95 puanla zirvede bitirerek lig tarihinde üst üste 3'üncü, toplamda ise 25'inci şampiyonluğunu elde etmişti.Sara Başkan Erdoğan'la olan yemek anısını anlattı
Şampiyonluğun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Galatasaray futbolcularını ve teknik heyetini kabul etmişti.
YEMEKTE GÜLÜMSETEN ANLAR
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde yemek sırasında yaşanan bir an sosyal medyada viral olmuştu. Gabriel Sara'nın yemek yerken görüntülendiği kareler büyük beğeni ve çok sayıda yorum almıştı.
"ÇOK ACIKMIŞTIM"
Aradan geçen sürenin ardından, Başkan Erdoğan'ın kabulünde yaşanan o anları anlatan Gabriel Sara, yaşadıklarını komik bir dille paylaşarak şunları anlattı:
"Bir gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir yemekte buluştuk. O gün çok acıkmıştım, yemek gelir gelmez direkt yemeye başladım. Protokol gereği önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlaması gerekiyormuş. Takım arkadaşlarım bana 'Ne yapıyorsun?' der gibi bakmaya başladı. O an video oldu ve sonrasında herkes benimle dalga geçmeye başladı. Bana 'karınca' diyorlar, çok yediğimi söylüyorlar."