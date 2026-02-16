Fenomen değil nefret makinesi: Sosyal medya ünlüsü Cenk Hoca İslam'a kin kustu
KKTC’de yaşayan “Cenk Hoca” lakaplı sosyal medya fenomeni, İslam’a yönelik hakaret içeren ifadeleri, peygamberlere yönelik küfürleri ve siyasi içerikli sözleri nedeniyle büyük tepki çekti. Paylaşımlar sosyal medyada infiale yol açarken, çok sayıda kullanıcı hakkında hukuki süreç başlatılması çağrısında bulundu.
- KKTC'de yaşayan 'Cenk Hoca' lakaplı sosyal medya fenomeni Cenk Koçak, İslam dinini 'pedofili dini' olarak nitelendirerek Jeffrey Epstein ile kıyasladı.
- Koçak, Hz. Muhammed ve takipçilerini Epstein'e benzetirken, Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında da küfürlü ifadeler içeren paylaşımlar yaptı.
- Cenk Koçak, bir başka paylaşımında İsrail ve Mossad için çalışmak istediğini belirtti.
- Fenomen, Türkiye'deki iktidarı hedef alan tehdit ve hakaret içerikli bir video yayımladı.
- Koçak'ın paylaşımları sosyal medyada tepkilere neden oldu ve hakkında yasal işlem başlatılması yönünde çağrılar yapıldı.
KKTC'de yaşayan ve sosyal medyada ürettiği vücut geliştirme içeriklerinden ziyade, sergilediği agresif tavırlar ve polemiklerle gündeme gelmeye çalışan "Cenk Hoca" lakaplı Cenk Koçak, hadsizliğin sınırlarını zorlayan yeni bir skandala imza attı. Elinde alkol şişesiyle kamera karşısına geçip ahlaki değerleri aşağılamayı "modernlik" zanneden şahıs, İslam dinine ve Müslümanlara yönelik skandal ithamlarda bulundu.Fenomen Cenk Hoca'dan İslam'a ve Müslümanlara alçak saldırı!
ELİNDE ALKOL İLE SÖZDE AHLAK DERSİ
Toplumun hassasiyetleriyle alay etmeyi marifet sayan ve yaşam tarzını bir üstünlük göstergesi gibi sunmaya çalışan fenomen, elinde alkol şişesiyle verdiği pozlarda ahlaki yozlaşmayı "özgürlük" kılıfına sokmaya çalıştı. Kendi aile yaşantısı üzerinden topluma mesaj vermeye kalkışan Cenk Hoca lakaplı şahıs, kendi serkeş tavırlarını "çağdaşlık" olarak pazarlamaya gayret etti. Ancak asıl zehrini, kendisine tepki gösteren bir takipçisine verdiği cevapta akıttı.
İSLAM'A "PEDOFİLİ" İFTİRASI: HADSİZLİĞİN ZİRVESİ
Instagram üzerinden bir takipçisiyle girdiği tartışmada, eleştiri sınırlarını aşıp açıkça nefret suçu işleyen sözde fenomen Cenk Hoca, İslam'ın kutsallarına dil uzatma cüretini gösterdi. Milyarlarca insanın inancını hedef alan ve İslam'ı sapkınlıkla özdeşleştirmeye çalışan şahıs, Jeffrey Epstein gibi küresel bir sapıkla İslam dinini kıyaslayacak kadar şuurunu kaybetti.
Sözde fenomen isim, Müslümanları hedef aldığı o skandal yorumunda,"Arapların pedofili dini var bro, Epstein'den bin beter" diyerek İslam alemine adeta nefret kustu.
PEYGAMBERLERİ HEDEF ALDI
Söz konusu fenomen, bir sosyal medya kullanıcısının "Hepimiz Hz. Muhammed'in askerleriyiz" yorumuna da sert ve provokatif bir yanıt verdi. İslam'ı hedef alan ifadelerinde, "Hepiniz Epstein'in askerlerisiniz" diyerek dini değerlere yönelik hakaret içeren bir söylem kullandı.
Paylaşımları bununla da sınırlı kalmadı. Başka bir videosunda Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında sinkaflı küfürler ettiği görüntüler de sosyal medyada dolaşıma girdi.
"MOSSAD İÇİN ÇALIŞIRIM"
Bir başka paylaşımında ise İsrail ve Mossad'a atıfta bulunarak, "Keşke İsrail ve Mossad bana maaş verse, ben onlar için çalışırım" şeklinde ifadeler kullandı. Bu sözler de kısa sürede tepki çekti.
İKTİDARI HEDEF ALDI
Fenomen isim, İran'da yaşanan sokak olaylarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde de Türkiye'deki iktidarı hedef alan ağır ve hakaret içeren ifadeler sarf etti. Söz konusu videoda, "Yakında gidecek. Ondan sonra sıra size de gelecek. Yakında sıra size de gelecek. Ha ilk sonra da siz…" şeklinde konuşan şahıs, devamında küfürlü ifadeler kullandı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Dini değerleri, pedofili gibi insanlık dışı bir suçla ve Epstein gibi tescilli bir suçluyla yan yana getirme gafletinde bulunan Cenk Hoca'nın bu sözleri, sosyal medyada büyük bir infiale yol açtı. Sözde "fikir özgürlüğü" arkasına sığınılarak yapılan kutsal değerlere saldırı toplumun sinir uçlarıyla oynayan açık bir provokasyon olarak nitelendirildi. Bazı kullanıcılar sözde fenomen Cenk Hoca hakkında hukuki süreç başlatılması çağrısında bulundu.