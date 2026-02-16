Fenomen değil nefret makinesi: Sosyal medya ünlüsü Cenk Hoca İslam'a kin kustu

Bir başka paylaşımında ise İsrail ve Mossad'a atıfta bulunarak, "Keşke İsrail ve Mossad bana maaş verse, ben onlar için çalışırım" şeklinde ifadeler kullandı. Bu sözler de kısa sürede tepki çekti.

İKTİDARI HEDEF ALDI

Fenomen isim, İran'da yaşanan sokak olaylarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde de Türkiye'deki iktidarı hedef alan ağır ve hakaret içeren ifadeler sarf etti. Söz konusu videoda, "Yakında gidecek. Ondan sonra sıra size de gelecek. Yakında sıra size de gelecek. Ha ilk sonra da siz…" şeklinde konuşan şahıs, devamında küfürlü ifadeler kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Dini değerleri, pedofili gibi insanlık dışı bir suçla ve Epstein gibi tescilli bir suçluyla yan yana getirme gafletinde bulunan Cenk Hoca'nın bu sözleri, sosyal medyada büyük bir infiale yol açtı. Sözde "fikir özgürlüğü" arkasına sığınılarak yapılan kutsal değerlere saldırı toplumun sinir uçlarıyla oynayan açık bir provokasyon olarak nitelendirildi. Bazı kullanıcılar sözde fenomen Cenk Hoca hakkında hukuki süreç başlatılması çağrısında bulundu.