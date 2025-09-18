SON DAKİKA
Okan Buruk Frankfurt galibiyeti için gece gündüz çalıştı! İşte Galatasaray'ın özel planı...

Zorlu deplasman için özel bir plan yapan Okan Buruk önde Sallai, Sane ve Barış Alper’i kullanmayı düşünüyor. Başarılı teknik adam, orta alanda Lemina’yı, sağ bekte Singo’yu, sol bekte ise Jakobs’u oynatarak takımın direnciyle fiziksel gücünü artırmayı hedefliyor.

Okan Buruk Frankfurt galibiyeti için gece gündüz çalıştı! İşte Galatasaray’ın özel planı...

Cimbom bu akşam Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamayı hedefliyor. Eyüpspor maçından bu yana adeta gece gündüz Frankfurt deplasmanına hazırlık yapan teknik direktör Okan Buruk'un ligden farklı olarak özel bir plan yaptığı ortaya çıktı.

EN UÇTA BARIŞ OLACAK
Alınan bilgilere göre tecrübeli hoca, Alman ekibinin karşısına fizik kalitesi daha yüksek ve daha enerjik futbolculardan oluşan bir 11 çıkaracak. Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Victor Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz'a en uçta şans verecek olan Buruk'un sağ kanatta Leroy Sane'yi oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Solda ise sürpriz bir şekilde Yunus Akgün'ün yerine Sallai'nin görev yapacağı belirtiliyor. Orta alanda Gabriel Sara'yı kulübeye çekecek olan Okan Buruk, Lemina hamlesini yaparak takımın fiziksel gücünü artıracak. Savunmada ise iki değişiklik bekleniyor.

SOLDA JAKOBS SÜRPRİZİ
Sağ bekte Wilfried Singo'nun sol bekte ise Eren'in yerine Jakobs'un forma giyeceği ifade ediliyor. Okan Buruk'un öncelikle maçın temposunu ayarlamak sonra da hızlı hücumlarla Frankfurt'u vurmayı hedeflediği gelen bilgiler arasında. Tecrübeli hoca takımını duran top setlerine de özel olarak çalıştırdı.

KORKUTAN İSTATİSTİK
Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 32 yıl önce yer alan G.Saray'ın, E.Frankfurt maçı öncesi kötü istatistiği düşündürüyor. 18. kez Devler Ligi'nde yer alacak olan Aslan, deplasmanlarda sadece 7 kez kazanabildi. Cimbom, dış sahada H.Berlin, Nantes, L.Moskova, Cluj, Braga, Schalke ve Manchester United'ı mağlup etmeyi başardı. Cimbom, Alman takımlarıyla deplasmanda oynadığı 17 maçta sadece 5 kez kazandı.

TAKTİK ÇALIŞTILAR
Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda Frankfurt maçının taktiği üzerinde duruldu. Öte yandan antrenmanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile başkan vekili Abdullah Kavukcu da takip etti.

