Başkan Erdoğan'dan ithal metinlerle millete meydan okuyan 168'liye sert tepki: "Dertleri laiklik değil"

Başkan Erdoğan TBMM'de açıklamalarda bulundu.

Bu milletin hiçbir ferdi milli ve manevi değerlerin öğretilmesinden rahatsız olmaz. Rahatsız olan gitsin vatanla, bayrakla, milletle aidiyetini sorgulasın.

Bu milletin mayasında İslam var. Bizi bir arada tutan manevi değerlerimizdir. Ordumuz unutmayan Peygamber ocağıdır. Şehitlerimiz İslam şehitleridir. Bu milletin temelinden ezanı Kur'an-ı, Peygamber sevgisini, orucu, zekatı, çekip aldığınız zaman geriye ne tarih kalır ne istikbal kalır ne de devlet kalır.

İthal metinleriyle kimse bize parmak sallayamaz. Namazdan rahatsız olanlar vardı ülkemize işgal etmeye kalktılar, istiklal savaşında biz onlara gereken dersi verdik. Aynı eller yine uzanır bu millet yine aynısı yapacaktır. Tarihten ders almayan varsa buyursun. Türkiye, Türkiye olarak büyüyecek kimse bunu aklından çıkarmasın. Başkalarına benzeyerek değil biz olarak kendimiz olarak Türkiye olarak düştüğümüz yerden doğrulacak 86 milyon gönül gönüle verip Türkiye Yüzyılı'nı kendi değerlerimizle inşa edeceğiz.