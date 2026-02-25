Başkan Erdoğan'dan ithal metinlerle millete meydan okuyan 168'liye sert tepki: "Dertleri laiklik değil"
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Haddini aşarak Ramazan huzurunu hedef alan 168 isme çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, milli ve manevi değerleriyle, bu milletin kendisiyle." dedi. İthal metinlerle millete meydan okuyanları uyaran Erdoğan, "Tarihten ders almayan varsa buyursun. Türkiye, Türkiye olarak büyüyecek kimse bunu aklından çıkarmasın." ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye raporuna ilişkin konuşan Erdoğan, "Türkiye, 23 yıllık çetin mücadeleler neticesinde bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bunun önünü kimse kesemez." değerlendirmesinde bulundu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda okutulan Ramazan temalı ilahilere yönelik eleştirilere tepki gösterdi.
- Erdoğan, 168 akademisyenin bildirilerine sert yanıt vererek bunların derdinin laiklik değil milli manevi değerler olduğunu söyledi.
- TBMM'de hazırlanan terörle mücadele raporunun tarihi bir belge olduğu ve demokratik olgunluk örneği olduğu belirtildi.
- Erdoğan, terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedefine ulaşılacağını ifade etti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Dün gece üzüntü verici bir haber aldık. Görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve uçağımızın pilotu şehit oldu. Kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet diliyorum. Gerekli soruşturmalar başlatılmıştır. Ruhu şad mekanı cennet olsun.
Kabe'de hacılar hu der Allah. Bu ilahiyi 7'den 70'e kalbine nakşeden bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum. Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın bu ilahilerine eşlik etmeleri bizi ziyadesiyle memnun etti gururlandırdı. Hasretini çektiğimiz bir iklimde. Kimse bundan gocunmamalı, rahatsız olmamalı, kimse tedirgin olmamalıdır. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır.
MAARİFİN KALBİNDE RAMAZAN
Doğrudur, yerindedir,hukukidir. Ramazanın manevi iklimine uygun olmasının yanı sıra milletimizin hissiyatına tercüman olan hizmettir.
HADDİNİ AŞAN 168'LİYE TEPKİ
Bir kısım yobaz çıktı o bayat laiklik elden gidiyor şarkısını söyleyen baştan aşağı millete nefret kusan o bildirilerini yayınladı. Noel süslemeleri yapılınca rahatsız olmazlar, cadılar bayramı sahnelenirken rahatsız olmazlar, çocuklarımızı alkole, sigaraya, her türlü sapkınlığa özendiren şarkılardan rahatsız olmazlar.
BUNLARIN DERDİ LAİKLİK DEĞİL
Ne zaman Ramazan kapsamında çocuklarımıza bu toprakların milli manevi değerleri anlatırsa hemen rahatsız olurlar. Biz bunların karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. Laiklik kavramının arkasına sığınıp nasıl gayret ettiklerini çok iyi biliyoruz. Bunların derdi laiklik değil, hiçbir zaman da olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, milli ve manevi değerleriyle, bu milletin kendisiyle. Hayırdır, çocuklarımızın orucu namazı öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor.
Bu milletin hiçbir ferdi milli ve manevi değerlerin öğretilmesinden rahatsız olmaz. Rahatsız olan gitsin vatanla, bayrakla, milletle aidiyetini sorgulasın.
Bu milletin mayasında İslam var. Bizi bir arada tutan manevi değerlerimizdir. Ordumuz unutmayan Peygamber ocağıdır. Şehitlerimiz İslam şehitleridir. Bu milletin temelinden ezanı Kur'an-ı, Peygamber sevgisini, orucu, zekatı, çekip aldığınız zaman geriye ne tarih kalır ne istikbal kalır ne de devlet kalır.
İthal metinleriyle kimse bize parmak sallayamaz. Namazdan rahatsız olanlar vardı ülkemize işgal etmeye kalktılar, istiklal savaşında biz onlara gereken dersi verdik. Aynı eller yine uzanır bu millet yine aynısı yapacaktır. Tarihten ders almayan varsa buyursun. Türkiye, Türkiye olarak büyüyecek kimse bunu aklından çıkarmasın. Başkalarına benzeyerek değil biz olarak kendimiz olarak Türkiye olarak düştüğümüz yerden doğrulacak 86 milyon gönül gönüle verip Türkiye Yüzyılı'nı kendi değerlerimizle inşa edeceğiz.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KİMSE KESEMEZ
Sürecin bir aşamasını daha aşmayı başardık. Değerli bir yol haritası ortaya koyduk. Tam bir demokratik olgunluk ve siyasi tarihimizde örneği az görülen uzlaşma neticesinde kaleme alınan rapor tarihi bir belgedir. Rapor, Türkiye'nin ortak geleceğine, kardeşliğinin daha sağlamlaştırılmasına atılan değerli bir imzadır. Türkiye, 23 yıllık çetin mücadeleler neticesinde bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bunun önünü kimse kesemez.
Allah'ın izniyle sürecin yeni aşamasını da uhulet ve suhuletle yöneterek önce Terörsüz Türkiye ardından terörsüz bölge hedefimize vasıl olacağız.
Nefreti, öfkeyi çoğaltan değil, hakkı demokrasiyi savunan bir tarafta olacak. Herkesin kardeşçe yaşadığı bir Türkiye için mücadele edecek, bu uğurda fedakarlıkta bulunmaktan çekinmeyeceğiz.