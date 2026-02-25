Başkan Erdoğan'dan fenomen olan "Kabe'de Hacılar" ilahisine ilişkin mesaj: Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafı

Erdoğan, camilerin dolduğunu ve ilahilerin ülke genelinde coşku ve manevi hazla terennüm edildiğini ifade etti.

Erdoğan, çocukların okul bahçelerinde ilahiyi yüksek sesle söylemelerine dikkat çekerek, bunun Türkiye'nin özlediği bir birlik iklimi olduğunu belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "KABE'DE HACILAR" İLAHİSİ MESAJI Erdoğan, özellikle çocukların okul bahçelerinde yüksek sesle söyledikleri ilahiye dikkat çekerek, "Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması hasretini çektiğimiz iklimdir. Kimse bundan gocunmamalı. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafı" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Toplantısı'ndan konuşan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Camilerimiz doluyor. Çocuklarımız gençlerimiz gittikçe artan oranda camilerimiz şenlendiriyor. Bu yıl ayrıca ülkenin her yerinde terennüm edilen ilahilerle coşkuyu neşeyi manevi hazzı millet olarak hep birlikte yaşıyoruz. Kabe'de hacılar hu der Allah... Bu ilahiyi yediden yetmişe insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum.

BU GERÇEK TÜRKİYE'NİN FOTOĞRAFIDIR KİMSE GOCUNMASIN

Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın hep birlikte bu ilahilere eşlik ettiklerini hep bir ağızdan Allah lafzı celalini seslendirdiğini görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti, gururlandırdı.

Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması, aynı sözleri, aynı sesleri terennüm etmesi; özlediğimiz, arzuladığımız, hasretini çektiğimiz bir iklimdi.

Şunu bir defa açık açık söylemek isterim: Kimse bundan gocunmamalı, rahatsız olmamalı, kimse tedirgin olmamalıdır. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğraf bu toprakların fotoğrafıdır, bu milletin fotoğrafıdır. Bu fotoğrafa vesile olan herkesten Allah gani gani razı olsun diyorum."