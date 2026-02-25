Başkan Erdoğan'dan fenomen olan "Kabe'de Hacılar" ilahisine ilişkin mesaj: Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Celal Karatüre ve arkadaşlarının seslendirdiği ve sosyal medyada fenomen haline gelen "Kabe’de Hacılar hu der Allah" ilahisine ilişkin konuştu. Özellikle çocukların okul bahçelerinde hep birlikte söyledikleri görüntüleri işaret ederek, "Kimse bundan gocunmasın, bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafı'dır" dedi.
Hızlı Özet Göster
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Celal Karatüre'nin seslendirdiği 'Kabe'de Hacılar hu der Allah' ilahisini değerlendirdi.
- Erdoğan, çocukların okul bahçelerinde ilahiyi yüksek sesle söylemelerine dikkat çekerek, bunun Türkiye'nin özlediği bir birlik iklimi olduğunu belirtti.
- Erdoğan, camilerin dolduğunu ve ilahilerin ülke genelinde coşku ve manevi hazla terennüm edildiğini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Celal Karatüre ve arkadaşlarının seslendirdiği ve sosyal medyada büyük ilgi gören "Kabe'de Hacılar hu der Allah" ilahisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafı"
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "KABE'DE HACILAR" İLAHİSİ MESAJI
Erdoğan, özellikle çocukların okul bahçelerinde yüksek sesle söyledikleri ilahiye dikkat çekerek,"Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması hasretini çektiğimiz iklimdir. Kimse bundan gocunmamalı. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafı"ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Toplantısı'ndan konuşan Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"Camilerimiz doluyor. Çocuklarımız gençlerimiz gittikçe artan oranda camilerimiz şenlendiriyor. Bu yıl ayrıca ülkenin her yerinde terennüm edilen ilahilerle coşkuyu neşeyi manevi hazzı millet olarak hep birlikte yaşıyoruz. Kabe'de hacılar hu der Allah... Bu ilahiyi yediden yetmişe insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum.
BU GERÇEK TÜRKİYE'NİN FOTOĞRAFIDIR KİMSE GOCUNMASIN
Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın hep birlikte bu ilahilere eşlik ettiklerini hep bir ağızdan Allah lafzı celalini seslendirdiğini görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti, gururlandırdı.
Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması, aynı sözleri, aynı sesleri terennüm etmesi; özlediğimiz, arzuladığımız, hasretini çektiğimiz bir iklimdi.
Şunu bir defa açık açık söylemek isterim: Kimse bundan gocunmamalı, rahatsız olmamalı, kimse tedirgin olmamalıdır. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğraf bu toprakların fotoğrafıdır, bu milletin fotoğrafıdır. Bu fotoğrafa vesile olan herkesten Allah gani gani razı olsun diyorum."
CELAL KARATÜRE FENOMENE DÖNÜŞTÜ
Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan Celal Karatüre, sosyal medyada paylaştığı videolarla kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
Özellikle Abdurrahman Önül'ün "Kâbe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisini kendine özgü coşkulu ve doğal yorumuyla seslendirdiği videoları milyonlarca kez izlenirken, çocuklar başta olmak üzere 7'den 70'e geniş kitlelerin diline dolandı. Okullarda teneffüs marşı, sokaklarda ve evlerde herkesin diline dolandı. Karatüre'yi Devlet Bahçeli de grup toplantısında isim vermeden tebrik etti.