Kerem Alışık ve Evrim Alasya aşkı bitti! O kadının fotoğrafı ortalığı karıştırdı

Hızlı Özet Göster Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın yaklaşık 1,5 yıldır süren ilişkisi 15 gün önce fikir ayrılıkları nedeniyle sona erdi.

Kerem Alışık sosyal medya hesabından bir kadının fotoğrafını yanlışlıkla paylaştı ve kısa sürede sildi.

Evrim Alasya ise saygı vurgusu yapan mesajlar paylaştı.

İkilinin birlikte sahneye çıktığı 'Aşk Biter Mi?' adlı oyunun yeni gösterimleri iptal edildi.

Oyuncu çift Kerem Alışık ve Evrim Alasya cephesinden kötü haber geldi. Yaklaşık 1.5 yıldır devam eden ve ailelerin de tanışmasıyla ciddiyet kazanan ilişkinin 15 gün önce 'fikir ayrılıkları' nedeniyle sona erdiği ileri sürüldü. Ayrılık sürecinde yaşanan dijital hareketlilik ise kafaları karıştırdı.

Kerem Alışık ve Evrim Alasya “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda birlikte sahne alıyordu. (Fotoğraflar: Takvim arşiv, sosyal medya) Kerem Alışık'ın sosyal medya hesabından başka bir kadının fotoğrafını yanlışlıkla yeniden paylaşması ve Evrim Alasya cephesinden gelen göndermeler, 1.5 yıllık aşkın üzerine gölge düşürdü. İkilinin hem özel hayatı hem de profesyonel iş birliği bu gelişmelerle birlikte tamamen koptu.