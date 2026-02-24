Kerem Alışık ve Evrim Alasya aşkı bitti! O kadının fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Evrim Alasya ile Kerem Alışık’ın 1.5 yıllık birlikteliği sona ererken, Alışık’ın sosyal medyadaki “yanlış” hamlesi ve Alasya’nın peş peşe gelen manidar paylaşımları magazin gündemine bomba gibi düştü.
- Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın yaklaşık 1,5 yıldır süren ilişkisi 15 gün önce fikir ayrılıkları nedeniyle sona erdi.
- Kerem Alışık sosyal medya hesabından bir kadının fotoğrafını yanlışlıkla paylaştı ve kısa sürede sildi.
- Evrim Alasya ise saygı vurgusu yapan mesajlar paylaştı.
- İkilinin birlikte sahneye çıktığı 'Aşk Biter Mi?' adlı oyunun yeni gösterimleri iptal edildi.
Oyuncu çift Kerem Alışık ve Evrim Alasya cephesinden kötü haber geldi. Yaklaşık 1.5 yıldır devam eden ve ailelerin de tanışmasıyla ciddiyet kazanan ilişkinin 15 gün önce 'fikir ayrılıkları' nedeniyle sona erdiği ileri sürüldü. Ayrılık sürecinde yaşanan dijital hareketlilik ise kafaları karıştırdı.
Kerem Alışık'ın sosyal medya hesabından başka bir kadının fotoğrafını yanlışlıkla yeniden paylaşması ve Evrim Alasya cephesinden gelen göndermeler, 1.5 yıllık aşkın üzerine gölge düşürdü. İkilinin hem özel hayatı hem de profesyonel iş birliği bu gelişmelerle birlikte tamamen koptu.
KEREM PAYLAŞTI EVRİM YAKALADI!
Kerem Alışık'ın sosyal medya hesabından bir kadının fotoğrafını yanlışlıkla yeniden paylaştı. Alışık, durumu fark edip paylaşımı kısa süre içinde silse de bu hamle Evrim Alasya'nın gözünden kaçmadı.
Bu gelişmenin ardından Evrim Alasya, sosyal medya üzerinden eski sevgilisine yönelik olduğu düşünülen "Yakışır" mesajıyla bir göndermede bulundu.
MANİDAR MESAJ YAĞMURU: "SAYGI DUYMUYORDUR"
"Yakışır" göndermesiyle yetinmeyen Evrim Alasya, paylaşımlarına hız kesmeden devam etti. Kerem Alışık'ı sosyal medya hesabından silen Alasya, saygı vurgusu yapan şu ifadeleri yayımladı:
Birine nasıl hissettiğiniz hakkında defalarca aynı şeyi söylemek zorunda kalıyorsanız ve hiçbir şey değişmiyorsa anlayın ki o kişi size saygı duymuyordur
Oyuncu, tepkisini Neşet Ertaş'ın derin anlamlar içeren şu sözüyle noktaladı:
Sana değer veren insan kendisi asla seni kaybedecek duruma sokmaz. Seven insan, sevdiğini incitmez, rencide etmez, duygularını görmezden gelmez
AŞK BİTTİ, PERDE KAPANDI!
Yaşanan bu karşılıklı hamleler, ikilinin aynı sahneyi paylaştığı iş birliğini de bitirdi. İkilinin birlikte sahneye çıktığı "Aşk Biter Mi?" adlı oyunun yeni gösterimleri tamamen iptal edildi.