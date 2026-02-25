Kuruluş Orhan'ın Andreas'ı Mustafa Açılan’ın “Her şerde bir hayır vardır” dedirten dönüm noktası!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan, kadrosuna kattığı yeni isimlerle adından söz ettirmeye devam ederken, dizide Makedonyalı Gladyatör lakabıyla anılan Andreas karakterine hayat veren Mustafa Açılan, sadece oyunculuğuyla değil ilham veren yaşam öyküsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Mustafa Açılan'ın "Her şerde bir hayır vardır" dedirten dönüm noktası!
MUSTAFA AÇILAN KİMDİR? KAZAKİSTAN'DAN SETLERE UZANAN YOL
Kuruluş Orhan kadrosuna Makedonyalı Gladyatör lakabıyla anılan Andreas karakteriyle dahil olan oyuncu Mustafa Açılan'ın hayatı, aslında bir başarı ve direnç hikayesi. Kazakistan'da İşletme Bölümü'nden mezun olan Açılan, eğitiminin ardından Rusça bilgisini de kullanarak dış ticaretin kalbi olan kuyum sektörüne atıldı.
Pazarlama yeteneği ve yurtdışı seyahatleriyle dolu keyifli bir iş hayatı sürdürürken, yaşadığı ticari bir kırılma onun için her şeyin sonu değil, hayallerine giden yolun anahtarı oldu.
Ünlü oyuncu, hayatındaki bu radikal değişimi yıllar önce verdiği bir röportajda şu sözlerle anlattı:
"Kazakistan'daki eğitimim ve Rusça bilmemden dolayı okul bitince yurt dışı kuyum sektöründe iş hayatına atıldım. Pazarlama yeteneğimin iyi olması ve işimin yurtdışı seyahat ağırlıklı olmasından dolayı gayet keyifli bir şekilde çalışıyordum. Ancak işlerim bozulmaya başlayınca hayatımın dönüm noktası da o sene başladı"
7 YAŞINDAKİ ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU
Birçok insan için iflas veya işlerin bozulması bir yıkım olarak görülse de Mustafa Açılan, bu durumu içindeki oyunculuk aşkını uyandırmak için bir fırsata çevirdi. Henüz 7 yaşındayken Çanakkale Şehir Tiyatrosu'nda "Fareli Köyün Kavalcısı" oyunuyla sahne tozunu yutan Açılan, yıllar sonra cesaretini toplayarak profesyonel eğitimler almaya başladı.
Yaşadığı zorlu süreci bir şansa dönüştüren Açılan, aynı röportajda o süreci şu kelimelerle özetledi:
"Küçüklüğümden beri hayalini kurduğum içinde beslediğim oyunculuk aşkını ortaya çıkarmanın zamanı gelmişti. 7 yaşında Çanakkale Şehir Tiyatrosunda Fareli Köyün Kavalcısı oyununda yer almıştım. O günden beri bu mesleğe hayranlığım vardı. Sonunda cesaretimi toplayıp oyunculuk eğitimleri aldım ve istediğim mesleği yapmaya başladım"
"HER ŞERDE BİR HAYIR VARDIR"
Mustafa Açılan'ın kariyer yolculuğu, bugün kariyerinde çıkmazda olduğunu düşünen birçok genç için bir rehber niteliğinde. Ticaret hayatındaki kayıpların aslında kendisini özüne döndürdüğünü belirten oyuncu, hayata bakış açısını şu anlamlı cümleyle tamamladı:
"Ticaret hayatımın kötüye gitmesi başta olumsuz olarak görünse aslında bana gerçekte ne yapmak istediğimi gösterdi. Her şerde bir hayır vardır derler ya o misal. Hayatın bana sunduğu bu şans karşısında bende her zaman kendimi canlı tutmak için oyunculuk eğitimleri alıyorum"
KURULUŞ ORHAN ANDREAS ROLÜYLE EKRANLARDA!
Oyunculuğa adım attığı o günden bu yana Bir Zamanlar Çukurova, Akıncı, Teşkilat, Gözleri Karadeniz gibi yapımlarda rol alan Açılan, kariyer yolculuğunu son olarak Kuruluş Orhan'daki Andreas karakteriyle taçlandırdı. Başarılı oyuncu, canlandıracağı karakterin hikayesiyle de en az kendi hayatı kadar dramatik bir serüvene ortak oluyor.
İNTİKAMDAN DOĞAN BİR ŞÖVALYE: ANDREAS
Balıkçı bir ailenin oğlu olan Andreas'ın hayatı, henüz 16 yaşındayken ailesinin Kıpçaklar tarafından katledilmesiyle altüst olur. Yanan evinin küllerinden geriye kalan tek iz, bir Kıpçak hançeridir. Mora Despotluğu'na uzanan yolculuğunda köle olarak gladyatör oyunlarına sürülen Andreas, kaderini kendi elleriyle yazar. Ölmesi için çıkarıldığı arenada İmparator'un muhafızını öldürerek adını duyurur. Halkın desteğini arkasına alan genç savaşçı, ölüm yerine bir dilekte bulunur: Şövalye olmak.
MUSTAFA AÇILAN BU AKŞAM ATV EKRANLARINDA!
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan bölümleriyle seyirciden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Mustafa Açılan, Andreas karakteriyle 25 Şubat Çarşamba (Bugün) yayınlanacak bölümde izleyiciyle buluşacak. Kuruluş Orhan, her Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!
(Fotoğraflar: Sosyal medya)
|Yıl
|Proje Adı
|Karakter
|Tür
|2026
|Kuruluş Orhan
|Andreas
|TV Dizisi
|2025
|Gözleri KaraDeniz
|Mehmet
|TV Dizisi
|2024
|Annem Ankara
|-
|TV Dizisi
|2022
|Gelsin Hayat Bildiği Gibi
|Araz
|TV Dizisi
|2021
|Teşkilat
|Çetin
|TV Dizisi
|2020
|Akıncı
|-
|TV Dizisi
|2020
|Maria ile Mustafa
|Galip Yalçınoğlu
|TV Dizisi
|2019-2020
|Çocuk
|-
|TV Dizisi
|2019
|Babamın Günahları
|Murat
|TV Dizisi
|2018
|Bir Zamanlar Çukurova
|Veli
|TV Dizisi
|2018
|Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
|-
|Sinema Filmi
|2018
|Ustalar Alemi
|Bahtiyar
|Sinema Filmi
|2016
|Kanıt: Ateş Üstünde
|Ozan
|TV Dizisi