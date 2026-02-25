Kuruluş Orhan'ın Andreas'ı Mustafa Açılan’ın “Her şerde bir hayır vardır” dedirten dönüm noktası!

Birçok insan için iflas veya işlerin bozulması bir yıkım olarak görülse de Mustafa Açılan, bu durumu içindeki oyunculuk aşkını uyandırmak için bir fırsata çevirdi. Henüz 7 yaşındayken Çanakkale Şehir Tiyatrosu'nda "Fareli Köyün Kavalcısı" oyunuyla sahne tozunu yutan Açılan, yıllar sonra cesaretini toplayarak profesyonel eğitimler almaya başladı.

"Küçüklüğümden beri hayalini kurduğum içinde beslediğim oyunculuk aşkını ortaya çıkarmanın zamanı gelmişti. 7 yaşında Çanakkale Şehir Tiyatrosunda Fareli Köyün Kavalcısı oyununda yer almıştım. O günden beri bu mesleğe hayranlığım vardı. Sonunda cesaretimi toplayıp oyunculuk eğitimleri aldım ve istediğim mesleği yapmaya başladım"

"HER ŞERDE BİR HAYIR VARDIR"

Mustafa Açılan'ın kariyer yolculuğu, bugün kariyerinde çıkmazda olduğunu düşünen birçok genç için bir rehber niteliğinde. Ticaret hayatındaki kayıpların aslında kendisini özüne döndürdüğünü belirten oyuncu, hayata bakış açısını şu anlamlı cümleyle tamamladı:

"Ticaret hayatımın kötüye gitmesi başta olumsuz olarak görünse aslında bana gerçekte ne yapmak istediğimi gösterdi. Her şerde bir hayır vardır derler ya o misal. Hayatın bana sunduğu bu şans karşısında bende her zaman kendimi canlı tutmak için oyunculuk eğitimleri alıyorum"