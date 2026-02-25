Paris’in kalbinde Epstein'ın pedofili ini: Kırmızı odalar, masaj masaları, çıplak kadın resimleri...

Epstein'ın Paris'teki evi Paris savcılarının cinsel suçların işlenmesinde kullanıldığına inandığı evde ürkütücü bir şekilde aydınlatılmış kırmızı duvarlı bir masaj odası bulunuyor. Görüntülerden birinde, çekmecesinde iki büyük titreşimli masaj aleti (vibratör) bulunan loş bir oda gösteriliyordu.

Brunel EPSTEIN'IN SAPKIN DOSTU Le Parisien, moda dünyasının en karanlık isimlerinden ve Epstein'ın model ajansı kurmasına yardımcı olan Jean Luc Brunel'in lüks dairede işlediği iddia edilen tecavüzlerle ilgili 2019'da yerel polis tarafından yürütülen soruşturma sırasında çekilen fotoğrafları da yayımladı. Brunel çocuk tecavüzü suçundan yargılanmayı beklerken Paris'teki hapishane hücresinde ölü bulundu. Ayrıca, bazıları henüz 12 yaşında olan çocukların insan ticaretiyle ilgili olarak da soruşturuluyordu. Yetkililer Brunel'in çarşaflarla kendisini astığını söyledi.

Epstein'ın Paris'teki evi EVİN HER BİR ODASINDA KORKUNÇ DETAYLAR Epstein'ın 2001'de satın aldığı ürkütücü evi kırmızı, turuncu ve pembe boyalar ve ışıklarla donatılmış durumda. Evde "Çin odası"ndaki ejderhalı duvar kağıtları, kırmızı deri kaplı bir çalışma odası, Zafer Takı'na bakan ve yerinde ayı postu serili bir kubbeli salon ile çıplak kadın fotoğraflarıyla donatılmış duvarlar dikkat çekiyor.