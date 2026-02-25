Paris’in kalbinde Epstein'ın pedofili ini: Kırmızı odalar, masaj masaları, çıplak kadın resimleri...
Jeffrey Epstein’ın Paris'teki "sapkınlık malikanesinden" sızan son görüntüler kan dondurdu. Duvarlarda çıplak kadın resimleri, odalarda seks oyuncakları, masaj masaları ve kırmızı odalar... Epstein'ın tecavüzcü dostu Jean-Luc Brunel’in çocuklara tecavüz ettiği iddia edilen o lüks dairede, ayı postundan fildişine kadar her türlü sapkın detay var.
- Jeffrey Epstein'ın Paris'teki 18 odalı evinden yayımlanan görüntüler masaj masaları, seks oyuncakları ve çıplak kadın resimleri içeren sapkın detayları ortaya çıkardı.
- Fransız gazetesi Le Parisien ve New York Post, Paris savcılarının cinsel suçların işlenmesinde kullanıldığına inandığı Avenue Foch'taki evin fotoğraflarını yayımladı.
- Epstein'ın 2001'de satın aldığı evde kırmızı duvarlı masaj odası, doldurulmuş hayvan figürleri, sauna ve spor salonu bulunuyor.
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın Paris'teki evinden yayımlanan yeni görüntüler tüm dünyayı saran sapkın ağın dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.
MASAJ MASALARI, SEKS OYUNCAKLARI, ÇIPLAK KADIN RESİMLERİ…
Paris'teki evden yayımlanan yeni görüntüler, masaj masası, seks oyuncakları ve çıplak kadın resimleriyle kaplı duvarları ortaya koyarken bunlardan birince ölü pedofilinin iki üstsüz kadınla yan yana yattığı görülüyor.
SAPKINLIK MALİKANESİ
Fransız gazetesi Le Parisien ve New York Post tarafından yayımlanan rahatsız edici fotoğraflar, Epstein'ın Avenue Foch'taki 18 odalı sapkın malikanesindeki korkunç detayları ortaya çıkardı.
Paris savcılarının cinsel suçların işlenmesinde kullanıldığına inandığı evde ürkütücü bir şekilde aydınlatılmış kırmızı duvarlı bir masaj odası bulunuyor. Görüntülerden birinde, çekmecesinde iki büyük titreşimli masaj aleti (vibratör) bulunan loş bir oda gösteriliyordu.
EPSTEIN'IN SAPKIN DOSTU
Le Parisien, moda dünyasının en karanlık isimlerinden ve Epstein'ın model ajansı kurmasına yardımcı olan Jean Luc Brunel'in lüks dairede işlediği iddia edilen tecavüzlerle ilgili 2019'da yerel polis tarafından yürütülen soruşturma sırasında çekilen fotoğrafları da yayımladı.
Brunel çocuk tecavüzü suçundan yargılanmayı beklerken Paris'teki hapishane hücresinde ölü bulundu. Ayrıca, bazıları henüz 12 yaşında olan çocukların insan ticaretiyle ilgili olarak da soruşturuluyordu. Yetkililer Brunel'in çarşaflarla kendisini astığını söyledi.
EVİN HER BİR ODASINDA KORKUNÇ DETAYLAR
Epstein'ın 2001'de satın aldığı ürkütücü evi kırmızı, turuncu ve pembe boyalar ve ışıklarla donatılmış durumda. Evde "Çin odası"ndaki ejderhalı duvar kağıtları, kırmızı deri kaplı bir çalışma odası, Zafer Takı'na bakan ve yerinde ayı postu serili bir kubbeli salon ile çıplak kadın fotoğraflarıyla donatılmış duvarlar dikkat çekiyor.
Mülkte ayrıca antilop boynuzlarından, doldurulmuş fil yavrusuna ve akbabaya, sahte kaplan derisiyle kaplı mobilyalara kadar tuhaf hayvan figürlü dekorasyonlar da bulunuyor. Ayrıca bir sauna ve bir spor salonu da var.
Adalet Bakanlığı'nın cinsel suçluyla bağlantılı milyonlarca dosyayı yayımlamasının ardından, Fransız müfettişler bu ay iki yeni soruşturma başlattı. Biri insan ticareti, diğeri ise iddia edilen mali suçlarla ilgili. Brunel'in soruşturmasından kalan eski belgeler de inceleniyor.
Times gazetesinin haberine göre, Paris Başsavcısı Laure Beccuau, "Tüm bu verilerin, davaya ilişkin iyi bilgilendirilmiş, çok kapsamlı ve panoramik bir bakış açısı edinmemize yardımcı olacağını umuyoruz"dedi.