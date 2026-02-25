Velilerin şikayetleri sonrası 19 özel okula inceleme

Özel okul ücretlerindeki ve ayrıca özel okullardaki, yemek, kitap ve kıyafet gibi yan ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik olarak yürütülen ön araştırma neticesinde soruşturma başlatıldı. 19 ÖZEL OKULDA İNCELEME YAPILACAK Rekabet Kurumu aralarında Bahçeşehir, TED, Final, Uğur ve Sınav gibi Türkiye genelinde yaygın olan pek çok eğitim kurumunun bulunduğu 19 özel okul hakkında inceleme yapacak.

FAHİŞ ARTIŞ VE ZORUNLU ALINAN ÜCRETLER Ön araştırma sürecinde velilerden gelen yoğun şikayetler de dikkate alınarak, kayıt ücretlerindeki fahiş artışlar, yemek, kıyafet ve kitap gibi ek ürün ve hizmetlerdeki aşırı fiyatlar ve bu ürünlerin okul tarafından belirlenmiş satış noktalarından temininin zorunlu tutulduğu iddiaları değerlendirilmişti.

Özel okul



VELİLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN OLASI ETKİLERİ NE OLABİLİR?



Eğitim pazarında adil rekabetin sağlanması; fahiş fiyat uygulamalarının engellenmesi ve velilerin kitap, yemek gibi ek ürün ve hizmetleri daha uygun fiyatlarla alternatif satış yerlerinden temin edebilmesi anlamına geliyor. Bu soruşturma, eğitim maliyetlerinin şeffaf ve denetlenebilir olması adına kritik bir adım.

Meraklısına Not: Bağlama Uygulaması: Bir hizmetin satışını, başka bir ürünün veya hizmetin satın alınması şartına bağlanmasıdır. Bu durum, tüketicinin alternatif yerlerden daha uygun fiyatla alışveriş yapabilme özgürlüğünü kısıtlar.