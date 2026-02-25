Fatih Sultan Mehmet'in emaneti CHP'li İBB'nin moloz döküm sahası haline geldi

Bölgedeki son durumu A Haber görüntüledi.

A HABER SON HALİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, bu bakımsızlığı son görüntüleriyle anbean aktardı. Kazlıçeşme Meydanı'nın son halini drone görüntüleri eşliğinde anlatan Kübra Kılıç Tepeci, "Bu alan İBB'ye ait ama şu anda İSKİ burayı stok sahası olarak kullanıyor. Bir dönem dev mitinglere ve tarihi etkinliklere ev sahipliği yapan meydan, ne yazık ki uzun süredir molozların döküldüğü, çöplerin olduğu bir yere dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı. Tepeci, Zeytinburnu'nun göbeğindeki bu devasa alanın moloz yığınlarıyla kaplanmasının çevre sakinlerini de rahatsız ettiğini belirtti.