Fatih Sultan Mehmet'in emaneti CHP'li İBB'nin moloz döküm sahası haline geldi
Osmanlı Cihan Devleti'nden günümüze uzanan tarihi dokusuyla İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kazlıçeşme Meydanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) moloz döküm sahası haline geldi. Bir dönem dev mitinglere ve tarihi etkinliklere ev sahipliği yapan alan moloz yığınlarıyla kaplandı. Bölgedeki son durum A Haber drone kameralarıyla görüntülendi.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ kontrolündeki tarihi Kazlıçeşme Meydanı, moloz döküm sahasına ve stok alanına dönüştü.
- Dünya Mirası listesindeki kara surlarının bitişiğinde yer alan meydandaki atıklar, bölgenin turizm imajına zarar veriyor.
- Meydanın merkezinde bulunan tarihi Kazlıçeşme Fatih Camii, çevresini saran moloz yığınları ve kirlilikten olumsuz etkileniyor.
- A Haber tarafından görüntülenen Zeytinburnu'ndaki alanın bakımsızlığı, çevre sakinlerinin tepkisine neden oluyor.
İstanbul kara surlarının hemen bitişiğinde yer alan ve tarihi Yarımadanın giriş kapılarından biri sayılan Kazlıçeşme Meydanı, CHP'li İBB ve İSKİ'nin moloz döküm sahasına döndü.
İSTANBUL'UN TURİZM İMAJINA DA GÖLGE DÜŞÜRÜYOR
Çevrede biriken moloz atıkları ve bakımsızlık, özellikle bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için kötü bir manzara oluşturuyor. "Dünya Mirası" listesindeki surların dibindeki bu bakımsızlık, İstanbul'un turizm imajına da gölge düşürüyor.
Meydanın merkezinde yer alan ve manevi değeri yüksek olan Kazlıçeşme Fatih Camii de bu olumsuz tablodan nasibini alıyor. İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından askerlerin ibadeti için inşa ettirilen bu tarihi yapının ihtişamı, çevresini saran moloz yığınları ve düzensizlik nedeniyle gölgede kalıyor.
A HABER SON HALİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, bu bakımsızlığı son görüntüleriyle anbean aktardı. Kazlıçeşme Meydanı'nın son halini drone görüntüleri eşliğinde anlatan Kübra Kılıç Tepeci, "Bu alan İBB'ye ait ama şu anda İSKİ burayı stok sahası olarak kullanıyor. Bir dönem dev mitinglere ve tarihi etkinliklere ev sahipliği yapan meydan, ne yazık ki uzun süredir molozların döküldüğü, çöplerin olduğu bir yere dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı. Tepeci, Zeytinburnu'nun göbeğindeki bu devasa alanın moloz yığınlarıyla kaplanmasının çevre sakinlerini de rahatsız ettiğini belirtti.
Meydanın merkezinde yer alan ve manevi değeri yüksek olan tarihi yapının kirlilikten nasıl etkilendiğine değinen Tepeci, "Meydanın tam merkezinde Kazlıçeşme Fatih Camii bulunuyor. İstanbul'un fethi sürecinde Fatih Sultan Mehmet tarafından askerleri için inşa ettirilen bu tarihi yapının ihtişamı, çevresini saran moloz yığınları ve düzensizlik nedeniyle gölgede kalıyor." sözleriyle tablonun vahametine dikkat çekti. Caminin hemen yanı başındaki çamur ve kirliliğin, tarihi dokuya zarar verdiğini vurguladı.