Galatasaray Akanji transferi için City ile masada

Kaleci bilmecesini çözmek için büyük bir uğraş veren Galatasaray bir yandan da savunmaya beklenen takviye konusunda mesai harcıyor. Yönetim yaklaşık 1 aydır listesinde yer alan Manuel Akanji için resmi girişimlere başladı.

İKİ FARKLI FORMÜL MASADA

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Manchester City ile masaya oturdu ve iki farklı formül üzerinden pazarlıklara start verdi. Galatasaray'ın öncelikle satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde durduğu ancak zorunlu opsiyonlu kiralama formülüne de sıcak bakıldığı belirlendi. Pep Guardiola'nın yeni sezon planlarında yer almayan Akanji konusunda İngiliz kulübünün pazarlıklara açık olduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim ayrıca 30 yaşındaki stoperin menajerini de İstanbul'a davet etti. Kısa süre içinde Akanji'nin menajeriyle yüz yüze görüşmeler yapılacak.

B PLANI SINGO

İsviçreli Yıldızın Galatasaray'a gelme konusunda bir hayli istekli olduğu ve 7-8 milyon euro civarında maaş talep ettiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılıların listedeki diğer isim olan Wilfried Singo ile ilgili son bir hamle yaptıktan sonra stoper bölgesi için kesin kararını vermesi bekleniyor.