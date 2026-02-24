Kraliçenin konutunda çıplak masaj: Andrew’dan yeni skandal! Maxwell ayarladı parayı saray ödedi

Daily Mail söz konusu olayın 2000 yılında, o dönem York Dükü olan Andrew'un 2001'de İngiltere Ticaret Elçisi olmasından birkaç ay önce gerçekleştiğini belirtti. Dük, Epstein ile yakınlığı dolayısıyla 2011'de istifa etmek zorunda kalana kadar bu görevi sürdürmüştü.

Giannelloni, ilk başta yaşadığı utanç dışında masaj sırasında hiçbir sorun yaşamadığını ve o zamanki Dük'ün "çok nazik ve çok beyefendi" olduğunu söyledi.

Mail gazetesine özel olarak konuşan Giannelloni "Odaya girdiğimde Andrew orada bornozla duruyordu. 'Merhaba' dedikten sonra banyoya gitti ve çıplak bir şekilde geri döndü. Gözlerimi kaçırdım ve oldukça utandım." ifadelerini kullandı.

Epstein ve Maxwell

MASAJI MAXWELL AYARLADI

Andrew'a sadece bir kez masaj yaptığını söyleyen masöz, Andrew ile Maxwell aracılığıyla tanıştırıldığını söyledi ve "İlk telefonu Ghislaine Maxwell'in New York'taki sekreterinden aldım. O dönemde çok sayıda üst düzey müşterim vardı ve her şey tavsiye üzerine yürüyordu. Bu yüzden numaramı ilk başta nasıl bulduğu hakkında hiçbir fikrim yok"dedi.

EPSTEIN DE ODADAN AYRILMADI

Gianneloni "Gece geç saatte masaj istemişti ama ona bunu yapmadığımı söyledim, ben de ertesi sabah gittim. Oraya gittiğimde Jeffrey Epstein de tüm süre boyunca odadaydı; yaklaşık 20 milyon sterline bir ada satın almaktan bahsediyorlardı. Bunun çok tuhaf olduğunu düşündüm, Epstein'ın orada öylece dikilmesi rahatsız ediciydi." ifadelerini kullandı.

Maxwell'in kendisine "Seni Tanrı'dan bile daha ünlü biriyle tanıştıracağım"dediğini söyleyen masöz, kısa süre sonra Andrew'un ekibinden saraya randevu için gelmesini isteyen bir telefon aldığını belirtti. Masöz "Ghislaine veya Epstein'ın kim olduğunu bilmiyordum. Prens Andrew'u elbette tanıyordum ama o sırada bağlantıları veya nelerle meşgul oldukları hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bana bir keresinde şöyle demişti: 'Kim olduğumu biliyor musun tatlım? Magazin gazetelerini okumalısın, ben bir ünlüyüm"ifadelerini kullandı.

Andrew ile randevu hızla ayarlandı ve Bayan Giannelloni arabasıyla Buckingham Sarayı'na girdi, aracını park etti ve bir görevli tarafından o zamanki Prensin odasına götürüldü.

Giannelloni'ye göre odada veya dışarıda kişisel güvenlik koruması yoktu.