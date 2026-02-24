Kraliçenin konutunda çıplak masaj: Andrew’dan yeni skandal! Maxwell ayarladı parayı saray ödedi
Pedofili hükümlüsü Jeffrey Epstein ile olan yakınlığı nedeniyle Kraliyet görevlerinden el çektirilen ve gözaltına alınan Prens Andrew hakkında yeni bir skandal patlak verdi. Buckingham Sarayı’ndaki özel çıplak masaj seanslarının faturası halkın cebinden ödenirken, Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in saraya nasıl sızdığına dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
- Eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten-Windsor'un 2000 yılında Buckingham Sarayı'ndaki yatak odasında çıplak masaj yaptırdığı ve ücretin saray tarafından ödendiği ortaya çıktı.
- Masöz Monique Gianmelloni, Andrew'un pedofili suçlusu Jeffrey Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell'in tavsiyesiyle Kraliçe II. Elizabeth'in konutuna güvenlik kontrolü olmadan sokulduğunu belirtti.
- Masaj sırasında Jeffrey Epstein'ın da odada bulunduğu ve 75 sterlinlik faturanın Buckingham Sarayı'nın Coutts bankasındaki hesabından ödendiği tespit edildi.
- İki eski sivil memur, Andrew'un İngiltere Ticaret Elçisi olarak yurt dışı seyahatleri sırasındaki masaj ve lüks seyahat faturalarının vergi mükelleflerine yüklendiğini iddia etti.
- Andrew, Epstein ile yakınlığı nedeniyle 2011 yılında İngiltere Ticaret Elçisi görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisinin yanı sıra kamu görevini de kötüye kullandığı ortaya çıkan eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten-Windsor ile ilgili her gün yeni bir skandal daha patlak veriyor.
ANDREW'UN ÇIPLAK MASAJI
İngiliz Daily Mail'in haberine göre Andrew Buckingham Sarayı'ndaki bir yatak odasında özel çıplak masaj yaptırıyor ve ücreti ise saray ödüyordu.
KRALİÇE'NİN KONUTUNA GİZLİCE SOKTU
Eski prensin, Epstein'ın sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in tavsiyesi üzerine profesyonel masöz Monique Gianmelloni'yi 2022'de hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in konutuna gizlice soktu.
MASÖZ NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
Gianmelloni, saraya herhangi bir güvenlik kontrolünden geçirilmeden alındığını ve daha sonra Andrew'un odasına götürüldüğünü, Andrew'un banyodan tamamen çıplak bir şekilde çıktığını ve masaj koltuğuna uzandığını söyledi.
FATURA SARAYDAN
Güney Afrikalı Giannelloni, Daily Mail'e Buckingham Sarayı'nın 75 sterlinlik faturayı doğrudan Coutts hesabından ödediğini gösteren bir fatura verdi.
Daily Mail söz konusu olayın 2000 yılında, o dönem York Dükü olan Andrew'un 2001'de İngiltere Ticaret Elçisi olmasından birkaç ay önce gerçekleştiğini belirtti. Dük, Epstein ile yakınlığı dolayısıyla 2011'de istifa etmek zorunda kalana kadar bu görevi sürdürmüştü.
"GÖZLERİMİ KAÇIRDIM VE ÇOK UTANDIM"
Mail gazetesine özel olarak konuşan Giannelloni "Odaya girdiğimde Andrew orada bornozla duruyordu. 'Merhaba' dedikten sonra banyoya gitti ve çıplak bir şekilde geri döndü. Gözlerimi kaçırdım ve oldukça utandım."ifadelerini kullandı.
Giannelloni, ilk başta yaşadığı utanç dışında masaj sırasında hiçbir sorun yaşamadığını ve o zamanki Dük'ün "çok nazik ve çok beyefendi" olduğunu söyledi.
MASAJI MAXWELL AYARLADI
Andrew'a sadece bir kez masaj yaptığını söyleyen masöz, Andrew ile Maxwell aracılığıyla tanıştırıldığını söyledi ve "İlk telefonu Ghislaine Maxwell'in New York'taki sekreterinden aldım. O dönemde çok sayıda üst düzey müşterim vardı ve her şey tavsiye üzerine yürüyordu. Bu yüzden numaramı ilk başta nasıl bulduğu hakkında hiçbir fikrim yok"dedi.
EPSTEIN DE ODADAN AYRILMADI
Gianneloni "Gece geç saatte masaj istemişti ama ona bunu yapmadığımı söyledim, ben de ertesi sabah gittim. Oraya gittiğimde Jeffrey Epstein de tüm süre boyunca odadaydı; yaklaşık 20 milyon sterline bir ada satın almaktan bahsediyorlardı. Bunun çok tuhaf olduğunu düşündüm, Epstein'ın orada öylece dikilmesi rahatsız ediciydi." ifadelerini kullandı.
Maxwell'in kendisine "Seni Tanrı'dan bile daha ünlü biriyle tanıştıracağım"dediğini söyleyen masöz, kısa süre sonra Andrew'un ekibinden saraya randevu için gelmesini isteyen bir telefon aldığını belirtti. Masöz "Ghislaine veya Epstein'ın kim olduğunu bilmiyordum. Prens Andrew'u elbette tanıyordum ama o sırada bağlantıları veya nelerle meşgul oldukları hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bana bir keresinde şöyle demişti: 'Kim olduğumu biliyor musun tatlım? Magazin gazetelerini okumalısın, ben bir ünlüyüm"ifadelerini kullandı.
Andrew ile randevu hızla ayarlandı ve Bayan Giannelloni arabasıyla Buckingham Sarayı'na girdi, aracını park etti ve bir görevli tarafından o zamanki Prensin odasına götürüldü.
Giannelloni'ye göre odada veya dışarıda kişisel güvenlik koruması yoktu.
LÜKS MASAJLAR, SEYAHATLER DEVLETTEN
Çek, Dük'ün o zamanki kişisel asistanı Charlotte Manley tarafından imzalandı ve Kraliyet Ailesi'nin Coutts bankasındaki hesabından ödendi.
Bu durum, iki eski sivil memurun Andrew'un ülkenin ticaret elçisi olarak yurt dışı seyahatleri sırasındaki masaj ve lüks seyahat faturalarının sessizce vergi mükelleflerinin üzerine yıkıldığını iddia etmesiyle ortaya çıktı.
O dönemde finansı denetleyen bir başka üst düzey Whitehall yetkilisi de Andrew'un gezileri için benzer harcamalar gördüğünü doğruladı.
BBC'ye yaptığı açıklamada, Andrew'un elçi olarak yaptığı devasa harcamalar, aşırı uçuşlar, makul olmayan sayıdaki otel odaları ve maiyeti için yapılan masraflar karşısında şoke olduğunu söyledi.
Üst düzey yetkili, "İnanamadım... Sanki gerçek para değilmiş gibiydi, kendi paralarından tek kuruş harcamıyorlardı."dedi.