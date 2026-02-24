Rusya istihbaratından “kirli bomba” iddiası: İngiltere ve Fransa Ukrayna için gizlice görüşüyor

Estonya Başbakanı Kristen Michal, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Letonya Başbakanı Evika Silina, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Kiev'i ziyaret etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıldönümünde Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna'ya maddi ve askeri desteklerinin devam edeceğini açıkladı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi, Avrupa'nın Ukrayna'ya nükleer silah devretmek için gizli görüşmeler yaptığını ve İngiltere ile Fransa'nın Kiev için radyoaktif kirli bomba seçeneğini değerlendirdiğini iddia etti.

Ukrayna Savaşı'nda dört yıl geride kalırken Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Avrupa'nın Ukrayna'ya nükleer silah devretmek için gizli görüşmeler yaptığını iddia etti.

KİRLİ BOMBA İDDİASI

SVR İngiltere ve Fransa'nın Kiev için radyoaktif "kirli bomba" seçeneğini de değerlendirdiğini öne sürdü.

AVRUPA'DAN UKRAYNA'YA DESTEK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın maddi ve askeri birçok anlamda sarsılmaz bir şekilde Ukrayna'nın yanında olduğunu yeniden teyit ettiklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4 yıl önce başladığı tarih olan 24 Şubat'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Von der Leyen, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Savaşın başlangıcından bu yana 10 kez Kiev'e geldiğini belirten Von der Leyen, "Avrupa'nın sarsılmaz bir şekilde Ukrayna'nın yanında olduğunu yeniden teyit etmek isterim. Maddi, askeri ve bu zorlu kış boyunca." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Ukrayna'nın haklı mücadelesine olan sarsılmaz bağlılıklarının altını çizmek istediğini belirterek "Ukrayna halkı ve saldıran tarafa net bir mesaj göndermek istiyoruz. Barış sağlanana kadar geri adım atmayacağız. Ukrayna'nın şartlarına göre barış." değerlendirmesinde bulundu.

Kiev'e gelen AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da ABD merkezli X sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

4 yıllık haksız bir saldırı. Ukrayna'nın sarsılmaz cesaretinin 4. yılı. Avrupa'nın 4 yıllık sarsılmaz desteği. Tek bir ortak hedef. Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışı sağlamak. Bu yüzden bugün Kiev'deyiz.

NORVEÇ, DANİMARKA VE İSVEÇ'TEN KİEV'E ZİYARET

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Kiev'e gitti.

Store, Norveç'te yayın yapan NRK kanalına yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarında kullanılmak üzere Ukrayna'ya maddi destek sağlayacaklarını belirterek, Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için ihtiyaç duyduğu askeri desteği almasının önemli olduğunu söyledi.

Danimarka medyasında yer alan haberlere göre, Danimarka Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'ya maddi destek sağlayacaklarını belirtti. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Ukrayna'daki insani durumun "yürek parçalayıcı" olduğunu kaydetti.

Bu arada, Estonya Başbakanı Kristen Michal, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Letonya Başbakanı Evika Silina da Kiev'i ziyaret ediyor.