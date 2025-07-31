Başakşehir tur atlamak istiyor!

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün saat 20.45'te Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi konuk edecek Ukraynalı hakem Viktor Kopiievskyi'nin yöneteceği karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.



Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, sahadan galibiyetle ya da beraberlikle ayrılması durumunda 3. eleme turuna yükselecek. Cherno More'nin bir farklı skorla galip gelmesi halinde uzatma bölümlerine geçilecek. Bulgaristan temsilcisi, rövanşı iki ve üzeri farklı skorla kazanması halinde ise adını 3. eleme turuna yazdıracak. Rakibine üstünlük kuran ekip, 3. eleme turunda Viking-Koper eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Viking, sahasında oynadığı ilk maçtan 7-0 galip ayrıldı.