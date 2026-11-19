Sahra Işık'ın çocukluk fotoğrafı olay oldu! Oğlu Pamir'le benzerliği şaşırttı
Survivor ile tanınan Sahra Işık, yıllar öncesinden bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Oğlu Pamir'le arasındaki benzerliği gözler önüne seren ünlü ismin esprili sözleri ise sosyal medyada dikkat çekti.
Survivor yarışmasının ardından özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Sahra Işık, takipçilerini bu kez geçmişe götürdü.
Anne olduktan sonra oğlu Pamir ile geçirdiği keyifli anları sık sık paylaşan Işık, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı.Küçüklük hali oğlu Pamir'in kopyası çıktı
"2025 YILINDA YENİDEN DOĞMUŞUM"
Küçüklük fotoğrafıyla oğlu Pamir arasındaki benzerliğe dikkat çeken Sahra Işık, paylaşımına esprili bir not ekledi.
Ünlü isim, "Pamir bana benzemiyor, tamamen benim. 2025 yılında yeniden doğmuşum" sözleriyle anne-oğul arasındaki benzerliği gözler önüne serdi.
YILLAR ÖNCESİNE AİT KARE
Işık'ın yıllar öncesine ait karesi, sosyal medyada ilgi gördü. Ünlü ismin çocukluk hali ile oğlu Pamir'in benzerliği dikkat çekerken paylaşımı da takipçilerini gülümsetti.
OĞLU PAMİR'İN SEVİMLİ HALLERİNİ PAYLAŞTI
Annelik heyecanını takipçileriyle paylaşmaya devam eden Sahra Işık, oğlu Pamir'in oyuncaklarıyla geçirdiği eğlenceli anları da yayınladı.
Minik Pamir'in oyun oynadığı görüntülere "Bu aralar favori oyuncağı. Bir de arabalısını almış dedesi, teşekkür ederiz" notunu düşen Işık, aile hayatından yeni bir kesiti takipçilerinin beğenisine sundu.
"TESPİT GİBİ TESPİT"
Sosyal medyayı aktif kullanan Sahra Işık, dikkat çeken bir başka paylaşımıyla da gündeme geldi.
"BU SENE YILBAŞI BİZİ KUTLASIN"
"Bence bu sene yılbaşı bizi kutlasın, 2026'dan nasıl çıktın diye" sözünü paylaşan ünlü isim, bu ifadeye "Tespit gibi tespit" yorumunu ekledi.