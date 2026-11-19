Minik Pamir'in oyun oynadığı görüntülere "Bu aralar favori oyuncağı. Bir de arabalısını almış dedesi, teşekkür ederiz" notunu düşen Işık, aile hayatından yeni bir kesiti takipçilerinin beğenisine sundu.

Annelik heyecanını takipçileriyle paylaşmaya devam eden Sahra Işık, oğlu Pamir'in oyuncaklarıyla geçirdiği eğlenceli anları da yayınladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Sahra Işık, dikkat çeken bir başka paylaşımıyla da gündeme geldi.

"BU SENE YILBAŞI BİZİ KUTLASIN"

"Bence bu sene yılbaşı bizi kutlasın, 2026'dan nasıl çıktın diye" sözünü paylaşan ünlü isim, bu ifadeye "Tespit gibi tespit" yorumunu ekledi.