Türkiye'de otoyol ve köprü geçişlerinde uygulanan cezalar, son günlerde sosyal medyada paylaşılan yüksek tutarlı icra dosyalarıyla yeniden tartışma konusu olurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya el attı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), ücretli otoyolları işleten şirketlerin temsilcileri ile cezalı Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ücretlerine çözüm konusunda bir toplantı gerçekleştirdi. Vatandaşların mağdur edilmemesi konusunda şirketlere uyarılarda bulunulurken, ödemelerin şirket finans birimlerinde anlık olarak görülmesini sağlayacak entegrasyon sayesinde avukata kadar uzanan sürecin sonlandırılması hedefleniyor.

Şirketlere vatandaşların mağdur edilmemesi konusunda uyarı yapıldı.

ŞİRKETLER UYARILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde dün ücretli otoyolları işleten firmaların temsilcilerinin katılımıyla sorunun çözümü noktasında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda otoyol işletmecilerine uyarılarda bulunuldu. Buna göre bazı örneklerde vatandaşların zamanında ödeme yapmasına rağmen, şirket ile HGS ödeme sistemi arasında entegrasyon olmadığı için vatandaşın ödeme yaptığının görülmediği tespit edildi.

Bu durumdaki örnekte HGS'sinden geçiş anında para çekilmiş ya da 15 gün içinde cezaya kalmadan ödemesini yapan kişilerin mağdur edilmemesi için entegrasyon süreçlerinin hızla tamamlanması kararlaştırıldı.