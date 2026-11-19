HGS cezalarında yeni dönem! Karayolları harekete geçti: İcra mağduriyetine çözüm geliyor
HGS cezaları nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek için harekete geçildi. Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol işletmecileriyle kritik bir toplantı gerçekleştirirken, ödeme yaptığı halde icra takibiyle karşılaşan sürücüleri yakından ilgilendiren yeni adımlar masaya yatırıldı.
Türkiye'de otoyol ve köprü geçişlerinde uygulanan cezalar, son günlerde sosyal medyada paylaşılan yüksek tutarlı icra dosyalarıyla yeniden tartışma konusu olurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya el attı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), ücretli otoyolları işleten şirketlerin temsilcileri ile cezalı Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ücretlerine çözüm konusunda bir toplantı gerçekleştirdi. Vatandaşların mağdur edilmemesi konusunda şirketlere uyarılarda bulunulurken, ödemelerin şirket finans birimlerinde anlık olarak görülmesini sağlayacak entegrasyon sayesinde avukata kadar uzanan sürecin sonlandırılması hedefleniyor.
ŞİRKETLER UYARILDI
Karayolları Genel Müdürlüğü'nde dün ücretli otoyolları işleten firmaların temsilcilerinin katılımıyla sorunun çözümü noktasında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda otoyol işletmecilerine uyarılarda bulunuldu. Buna göre bazı örneklerde vatandaşların zamanında ödeme yapmasına rağmen, şirket ile HGS ödeme sistemi arasında entegrasyon olmadığı için vatandaşın ödeme yaptığının görülmediği tespit edildi.
Bu durumdaki örnekte HGS'sinden geçiş anında para çekilmiş ya da 15 gün içinde cezaya kalmadan ödemesini yapan kişilerin mağdur edilmemesi için entegrasyon süreçlerinin hızla tamamlanması kararlaştırıldı.
E-DEVLET'E TELEFON TANIMLANMALI
Vatandaşların ihlalli geçişlerde ödenemeyen geçiş ücretlerini cezasız ödemeleri için 15 gün süreleri bulunuyor.
Bunun için vatandaşların kendilerine tanımlı plakaya ait telefon numaralarını e-Devlet veya HGS sistemlerinde güncellemeleri gerekiyor.
İhlalli geçiş söz konusu olduğunda 15 gün içinde vatandaşlara sisteme kayıtlı olan telefon numaraları üzerinden SMS ile bildirim yapılıyor.
15 günün sonunda ödeme olmazsa 16 ila 45 gün arasında geçiş ücreti ikiye katlanıyor.
60 GÜN SONUNDA AVUKAT
46'ncı günden itibaren ise ceza 4'e katlanıyor. Bu süreçte vatandaşa tebligat gönderilerek cezai işlemlerden haberdar olması sağlanıyor.
Eğer vatandaş tebligata rağmen geçiş ücretini ödemezse 60 günün sonunda dosyası avukata gönderiliyor.
Yapılacak çalışmalar kapsamında sürecin avukat aşamasına taşınmadan çözüme kavuşturulması hedefleniyor.
HGS BORCU NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Sürücüler HGS hesap hareketlerini, ihlalli geçişlerini ve varsa cezalarını e-Devlet, PTT'nin HGS uygulaması ve ilgili otoyol işletmecilerinin internet siteleri üzerinden kontrol edebiliyor.
e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "HGS" veya "Araçlarım" yazılarak ilgili hizmetlere ulaşılabiliyor.
HGS borcu sorgulama ekranları şöyle sıralanıyor:
KGM – İhlalli geçiş ve borç sorgulama
PTT – HGS ihlalli geçiş bilgileri
PTT – HGS hesap bilgileri
PTT – HGS geçiş geçmişi
PTT – HGS müşteri hizmetleri
Haber:Barış Şimşek