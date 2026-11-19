Kısa sürede eriyen Çağatay Ulusoy zayıflama sırrını tek cümleyle açıkladı: İşte son hali!
Yer aldığı dizi ve dijital platform projeleriyle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, son dönemde verdiği kilolar ve değişen fiziğiyle gündeme geldi. Sevgilisi Aslıhan Malbora ile Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu, merak edilen zayıflama yöntemini gazetecilere anlattı.
Yer aldığı dizi ve dijital platform projeleriyle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, bu kez son dönemde verdiği kilolarla gündeme geldi.
Fiziksel değişimiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, önceki gün sevgilisi Aslıhan Malbora ile Etiler'de objektiflere yansıdı.
Bir mekandan çıkarken gazetecilerle karşılaşan Ulusoy, kuzeninin ziyareti nedeniyle bir araya geldiklerini ve birlikte akşam yemeği yediklerini söyledi.
Sabah erken saatlerde sete gideceğini belirten ünlü oyuncu, yoğun temposu nedeniyle gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra mekandan ayrılmak için acele etti.
ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLADI
Kısa sürede verdiği kilolarla hayranlarında merak uyandıran Çağatay Ulusoy'a basın mensupları tarafından zayıflama yöntemi de soruldu.
Ünlü oyuncu, fiziksel değişiminin arkasındaki süreci "Diyet yaptım. Dinlenme dönemine girince genelde dinlenmeye çalışıyorum. Şimdi de iş başladı." sözleriyle özetledi.