Yer aldığı dizi ve dijital platform projeleriyle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy , bu kez son dönemde verdiği kilolarla gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun yüz hatlarına ve tarzına da yansıyan fiziksel değişimi, gecenin en çok konuşulan detayı oldu.

Bir mekandan çıkarken gazetecilerle karşılaşan Ulusoy, kuzeninin ziyareti nedeniyle bir araya geldiklerini ve birlikte akşam yemeği yediklerini söyledi.