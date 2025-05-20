Berg’e hayır demem! Beşiktaş’ın hocası Solskjaer Norveçli orta sahaya yeşil ışık yaktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Siyah-Beyazlı kulüpteki günlerine dair Norveç basınından NRK'ya önemli açıklamalar yaptı.

Ole, "Hem fiziksel, hem zihinsel, hem de sonuçlar açısından çok aşağıda olan bir takıma katıldım. Üzerinde çalıştığımız en önemli konu özgüvendi" dedi.

Norveçli teknik adam transfer stratejileriyle ilgili "Başka tipte oyuncular transfer etmeye çalışıyoruz. Bu belki de daha güçlü çıkmamızı ve futbol takımının olmasını istediğimiz gibi olmasını sağlar. Kendi oyuncularınızı seçerseniz durum farklı olur" diye konuştu.

Solskjaer ismi Beşiktaş ile anılan Bodo Glimt'in orta saha oyuncusu Patrick Berg için ise "Bodo Glimt'e büyük saygım var ve diğer kulüplerdeki oyuncular hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama Berg, Beşiktaş'a karşı çok kez oynadı ve Türk medyasında adı geçtiğinde taraftarın rüya oyuncusu olduğunu anladım. 'Hayır' demedim ama o Bodo'nun oyuncusu" şeklinde konuştu.