"YAPILARDA ÇATILARDA AKMALAR BAŞLAMIŞ DURUMDA"

İrfan Yılmaz, yapım aşamasındaki konutlarla ilgili gözlemlerini de paylaşarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bazı yapılarda çatılarda akmalar başlamış durumda. Tavanlarda rutubet ve küflenme var, tesisat sistemlerinde eksiklikler var ve borular dışarıdan geçiyor. Konutlar henüz hak sahiplerine teslim edilmeden bu sorunlar yaşanıyor."

Yılmaz ayrıca şu ifadeleri kullandı: "O kadar para toplandı, bu para nerede. Ben bir depremzede olarak Haluk Levent'e soruyorum. Bunu anlatmak çok zor değil. Parayla faturaları karşılaştırmak çok kolay."

"BU PARALAR NE OLDU?"

İrfan Yılmaz, sanatçı Haluk Levent hakkında karşılıksız çek nedeniyle verilen mahkeme kararına da değinerek şunları söyledi: "Geçen de bir çek yazmış, o da karşılıksız çıkmış. Şaibeler hep üst üste gelmiş. Devletin yaptığı konutlarla bunların arasında dağlar var. TOKİ 500 bin konut yaptı, burada 200 konutu teslim edemediler. Niye edilmedi. Baca bile konulmadı. Bu paralar ne oldu. Haluk Levent 'açıklayıp bırakacağım' diyor, öyle kaçmak yok. Bu depremzedelerin parası, açıklamasını istiyorum."