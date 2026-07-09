Depremzedelerden Levent'e tepki: TOKİ 500 bin konut yaptı burada 200 konutu teslim edemedi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in depremzedelere yönelik konut vaadini tam anlamıyla yerine getirmediği ortaya çıktı. Afetin hemen ardından sivil toplum kuruluşu Ahbap üzerinden Gaziantep ve Malatya'da toplam 460 konut inşa etmek amacıyla yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 158 milyon dolar bağış toplayan sanatçının, Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerindeki 264 konutun kaba inşaatını yarım bırakarak atıl vaziyette çürümeye terk etmesi bölge halkının büyük tepkisini çekti. Son olarak Haluk Levent'in 2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıkması sebebiyle adliyeden 70 milyon TL adli para cezası alması ve derneği bırakacağını açıklaması üzerine hayal kırıklığı yaşayan Malatyalı depremzedeler, toplanan bütçenin hangi kalemlere harcandığının tüm fatura ve belgeleriyle kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmasını istiyor.
11 ili etkileyen 6 Şubat depremleriyle birlikte on binlerce kayıp veren Türkiye, afetin ardından yaraları sarmak için seferber olurken, yurdun dört bir yanından deprem bölgelerine yardım yağdı. Depremin hemen ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Baykar, 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede inşa çalışmalarını başlattı. Depremin meydana geldiği tarihten bu yana 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 yapı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.
Depremlerin ardından Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent, depremzedeler için konut inşa edileceğini duyurarak ülke genelinde bağış kampanyası başlattı. Gaziantep'in Nurdağı ile Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde toplam 460 konut yapılmasının hedeflendiği kampanyaya, yurt içi ve yurt dışından yoğun destek sağlandı. Bağış sürecinde Ahbap Derneği'nin resmi internet sitesinin yanı sıra Haluk Levent'in sosyal medya hesapları üzerinden de banka hesap bilgileri ve kripto para cüzdan adresleri paylaşılarak vatandaşlara destek çağrısı yapıldı.
Depremzedeler, özellikle Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde yapımı devam eden konutlarla ilgili bilgi verilmesini ve bağışların kullanımına ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmasını istedi.Depremzedelerden Ahbap'a konut tepkisi: Milyonlarca dolar nerede?
"TOPLANAN BAĞIŞLARIN BELGELERİYLE AÇIKLANMASINI BEKLİYORUZ"
Depremzede İrfan Yılmaz, toplanan yardımların kamuoyuna ayrıntılı şekilde açıklanması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ahbap Derneği tarafından toplanan bağışların akıbetinin kamuoyuna ayrıntılı şekilde açıklanması gerekiyor. Tüm depremzedeler adına sürecin şeffaf şekilde ortaya konulmasını istiyoruz. Bu yardımlar milletin emanetidir. Toplanan bağışların nerelere harcandığının belgeleriyle açıklanmasını bekliyoruz. Depremzedeler olarak bunun hesabının verilmesini istiyoruz."
"YAPILARDA ÇATILARDA AKMALAR BAŞLAMIŞ DURUMDA"
İrfan Yılmaz, yapım aşamasındaki konutlarla ilgili gözlemlerini de paylaşarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bazı yapılarda çatılarda akmalar başlamış durumda. Tavanlarda rutubet ve küflenme var, tesisat sistemlerinde eksiklikler var ve borular dışarıdan geçiyor. Konutlar henüz hak sahiplerine teslim edilmeden bu sorunlar yaşanıyor."
Yılmaz ayrıca şu ifadeleri kullandı: "O kadar para toplandı, bu para nerede. Ben bir depremzede olarak Haluk Levent'e soruyorum. Bunu anlatmak çok zor değil. Parayla faturaları karşılaştırmak çok kolay."
"BU PARALAR NE OLDU?"
İrfan Yılmaz, sanatçı Haluk Levent hakkında karşılıksız çek nedeniyle verilen mahkeme kararına da değinerek şunları söyledi: "Geçen de bir çek yazmış, o da karşılıksız çıkmış. Şaibeler hep üst üste gelmiş. Devletin yaptığı konutlarla bunların arasında dağlar var. TOKİ 500 bin konut yaptı, burada 200 konutu teslim edemediler. Niye edilmedi. Baca bile konulmadı. Bu paralar ne oldu. Haluk Levent 'açıklayıp bırakacağım' diyor, öyle kaçmak yok. Bu depremzedelerin parası, açıklamasını istiyorum."
"BAĞIŞLARIN BELGELERİYLE AÇIKLANMASI ÖNEM TAŞIYOR"
Depremzede Nihat Toramanoğlu ise yerleşim planı ve yapı kalitesine ilişkin eleştirilerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Konutlar sıkışık bir düzende inşa edilmiş. Ailelerin rahat yaşayabileceği bir mahalle düzeni oluşturulamamış. Çatı, zemin kaplamaları, sıhhi tesisat ve diğer yapı unsurlarında sorunlar var."
Toramanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk halkının desteklerine teşekkür ediyoruz. Deprem bağışlarının hangi kalemlere harcandığının belgeleriyle kamuoyuna açıklanması önem taşıyor."
EN SON NE OLMUŞTU?
6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Ahbap Derneği tarafından Gaziantep'in Nurdağı ile Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde toplam 460 konut yapılacağı duyurulmuş ve bu kapsamda yurt içi ile yurt dışından bağış kampanyası düzenlenmişti.
Aradan geçen yaklaşık 3 yılın ardından Malatya'da kaba inşaatı tamamlanan 264 konutun henüz teslim edilmediği öne sürüldü. Haluk Levent'in 2025 yılında karşılıksız iki çek nedeniyle yargılandığı davada yaklaşık 70 milyon TL adli para cezasına çarptırıldığı ve hakkında çek düzenleme yasağı kararı verildiği belirtilirken, bazı depremzedeler bu gelişmeler nedeniyle bağışların kullanımına ilişkin ayrıntılı açıklama talep etti.