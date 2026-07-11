Özgür Özel'den bir kez daha yeni parti çıkışı: Sabrın taştığı yerde kurarız! Kemal Kılıçdaroğlu'na salladı: Kayyum atansa daha iyi
Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de kriz büyürken, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel "Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız" çıkışıyla Takvim'in gündeme getirdiği "planı" bir kez daha itiraf etti. Daha önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden kurduğu "iki forvet" denklemini geride bırakarak, "sokak" iddiasıyla kendisini de doğrudan sahaya sürdü. Ankette kazanacak bir garanti aday gördüğü an şahsi hayaller kurmayacağını öne süren Özel, "Doğru adayın belirlenmesi, rejimin kurtarılması lazım" iddiasında bulundu. Özel Kılıçdaroğlu yönetimine karşı "Vallahi kayyum Kemal Bey'den iyidir" sözleriyle bayrak açtı.
Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturması ve Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılması, parti içinde büyük bir kırılmaya yol açtı. Genel Merkez'in ihraç sürecini başlatması üzerine, Özgür Özel ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ekibinin partiyi bölme planı deşifre oldu.
İlk olarak CHP yandaşı Nefes Yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Özgür Özel, öncelikli hedeflerinin CHP'de kalıp mücadele etmek olduğunu, yargı yolu tıkanırsa yeni bir parti kuracaklarını belirterek ayrılık hazırlıklarını resmen itiraf etti.
TAKVİM YAZDI ÖZEL İTİRAF ETTİ
Takvim'in haftalar önceden yazdığı planı itiraf eden Özgür Özel, olası bir baskın seçime karşı milletvekili listelerini YSK'ya verebilmek adına bir partiyi yedekte tuttuklarını açıklayarak, "O parti bir baskın seçim durumunda YSK'ya liste vermek için ihtiyaten hazırda tutulacak olan bir parti." ifadelerini kullandı. Özel, 20 Temmuz tarihinin kendileri için kritik bir eşik olduğunu ancak henüz kesinleşmiş bir ayrılma tarihinin bulunmadığını belirtti.
Özel ve ekibinin yedekte tuttuğu partinin Anadolu Birliği Partisi olduğu biliniyor.
ÖZEL'DEN YENİ AÇIKLAMA: SABIR TAŞARSA KURARIZ
Özel yeni partiye ilişkin son olarak bir açıklama daha yaptı. CHP Yandaşı Ünsal Ünlü'ye konuşan Özel, "Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız" dedi.
20 Temmuz'da başlayacak olan Adli tatili işaret eden Özel, "Adli tatil oldu, bu iş olmadı, deadline o gündür, düğmeye basıyoruz demiyorum. Ama şunu söylüyorum: Bazı düğmelere de önden bastık. Şimdiden bazı çalışmaları yapıyoruz. Mevcut bir partiyi dönüştürmek de baskın seçime karşı lazımdır, o konuda da çalışmalar yapıyoruz. Çalışma yapmıyor değiliz." şeklinde konuştu.
"SABRIN TAŞTIĞI YERDE KURARIZ"
"Hukuki mücadeleden" sonuç alınamaması durumunda geri dönüşün olmayacağını savunan Özel, yeni oluşumun nihai kararını ortak akılla vereceklerini öne sürdü.
CHP çatısı altında kalmanın artık bir fayda sağlamadığı noktada yeni partinin tabela asacağını ilan eden Özel, "CHP'de kalma noktasındaki hukuk mücadelesi ve siyasi mücadelede artık orda kalmak, bizden umudu olanlara ve Türkiye'ye kaybettirme noktasına geliyorsa, oradan ayrıldığımızda yeni bir parti kurulacak." dedi.
Özel, "Ya gösterdiğimiz sabrın sonucu partiye döneriz, ya da sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurar birinci parti yine oluruz. O noktada bize güvensinler." diyerek yeni partiyi kuracaklarını net olarak açıkladı.
İKİ FORVET VARDI, ŞİMDİ SAHAYA KENDİSİ ÇIKIYOR
Daha önce her fırsatta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ederek "İki forvetim var" diyen Özgür Özel'in, yeni dönemde kendisini de doğrudan oyuna ittiği görüldü.
Sokağı işaret eden Özel, "Sokakta coşkun akan bir sel var. O selin Ekrem Bey'in de umudu, Türkiye'nin de umudu, Mansur Bey'in de güvencesi olduğunu görmek lazım. O selin benim yüzüm suyu hürmetine akıyor gibi bir şeye girecek halim yok. Ama o selin önünde ben de duramam artık. O sel, bize cesaret telkin ediyor, kararlılık telkin ediyor." dedi.
"KAZANACAK GARANTİ ADAYI GÖRÜRSEM HAYAL KURMAM"
Özel Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kendi şahsi ikbalini ön planda tutmayacağını iddia ederek, "Doğru aday kimse onu aday gösteririm, hiç bunda tereddüt etmem. Ankete baktık, kazanacak bir garanti adayı gördüm. Onun üstüne kendimle ilgili hayal kurmak, düş kurmak aklımın ucundan geçirmem. Doğru adayın belirlenmesi, rejimin kurtarılması lazım. Tekrar demokrasiye döndükten sonra herkes kendi hevesine göre niyeti neyse onu yapsın." dedi.
Özel bir açıklama da CHP yandaşı Cumhuriyet'e yaptı. Hem yeni partiye yönelik konuşan Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na salladı.
"VALLAHİ KAYYUM KEMAL BEY'DEN DAHA İYİ"
CHP'nin 26 Temmuz'dan önce kurultay yapmaması durumunda seçime giremeyeceği iddiaları ve Kılıçdaroğlu yönetiminin takındığı tavır üzerine konuşan Özel, Genel Merkez'de iyi niyet görmediğini söyledi. Sürecin mahkemeye taşınması durumunda kongre için kayyum atanmasının söz konusu olduğunu öne süren Özel, şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:
"Kemal Bey 'Kayyım atansa daha mı iyi?' diyor. Vallahi daha iyi. Çünkü yetki sınırı belli. 40 gün içinde kongre yapar, eleman alamaz veya atamaz. Zorunlu harcamaları yapar. Mal alıp satamaz. Bu kadar kısıtlı. Şimdi alan, satan, vuran, kıran, 25 yıllık personeli işinden eden, polisle partiye giren bir durumla karşı karşıyayız."
"TABELA SÜRPRİZ İSİMLERLE DEĞİL, TEKNİK EKİPLE ASILACAK"
Süreç tıkandıkça yeni parti beklentisinin sahada yüzde 80'e ulaştığını savunan Özgür Özel, perde arkasında yürütülen tüzük, program, isim ve logo çalışmalarını anlattı. Kuruluş aşamasında kamuoyunun yakından tanıdığı siyasi figürlerin yer almayacağını belirten Özel, izleyecekleri yöntemi şu sözlerle itiraf etti:
"Benim düşüncem hiçbir sürprizin olmaması. Hata tanıdık kimsenin olmaması. Teknik, hukukçu ağırlıklı, kuruluş süreçlerini hızla hayata geçirecekler. Yani kuruluşun teknik anlamda yapılmasını düşünüyoruz. Sonra katılacaksak, o katılımın siyasi anlamda büyük olduğu... Hani zaruri 30 kişiye bakmanın bir anlamı yok. Teknik olarak orada hukukçu, çevik arkadaşlar orayı hazır etsin. Sonra biz eğer gideceksek, gönüllü 100 binlerce kurucuyla birlikte partiye katılabiliriz."
"BASKIN SEÇİM B PLANI" AYRI, "SIFIRDAN PARTİ" AYRI
Takvim'in yazdığı planı bir kez daha doğrulayan Özel, olası bir baskın seçime karşı YSK listelerini yetiştirebilmek adına aktif siyasette olmayan isimlerin başında bulunacağı "yedek parti" formülünün sadece bir felaket senaryosu önlemi olduğunu savundu.
Asıl yol haritasının sıfırdan kurulacak yeni bir yapı olduğunu CHP'den ayrılması durumunda bu yapının başına geçeceğini ilan eden Özel, şunları kaydetti:
"Temelde bir yeni parti kuruluş süreci var. Eğer CHP'den ayrılırsak kurulan yeni partinin genel başkanı olacağım, sıfırdan yeni bir parti kuracağız. O partinin örgütlenmesini tamamlayıp, seçime girme yeterliliğine kavuşturacağız. Burada haklı endişe, 'Baskın seçim olursa ne olacak?' Onun için seçime girme yeterliliği olan mevcut bir partiyi hazır etmek lazım. Biz o partiye geçmeyeceğiz. Partide geçmişte görev almış, şu an aktif siyasette olmayan arkadaşlarımızın genel başkan ve yönetici olduğu; bir baskın seçimde hepimizin katılacağı bir alternatifi hazır tutacağız. Ama bu felaket senaryosu için."