Özgür Özel'den bir kez daha yeni parti çıkışı: Sabrın taştığı yerde kurarız! Kemal Kılıçdaroğlu'na salladı: Kayyum atansa daha iyi

"SABRIN TAŞTIĞI YERDE KURARIZ"

"Hukuki mücadeleden" sonuç alınamaması durumunda geri dönüşün olmayacağını savunan Özel, yeni oluşumun nihai kararını ortak akılla vereceklerini öne sürdü.

CHP çatısı altında kalmanın artık bir fayda sağlamadığı noktada yeni partinin tabela asacağını ilan eden Özel, "CHP'de kalma noktasındaki hukuk mücadelesi ve siyasi mücadelede artık orda kalmak, bizden umudu olanlara ve Türkiye'ye kaybettirme noktasına geliyorsa, oradan ayrıldığımızda yeni bir parti kurulacak." dedi.

Özel, "Ya gösterdiğimiz sabrın sonucu partiye döneriz, ya da sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurar birinci parti yine oluruz. O noktada bize güvensinler." diyerek yeni partiyi kuracaklarını net olarak açıkladı.

İKİ FORVET VARDI, ŞİMDİ SAHAYA KENDİSİ ÇIKIYOR

Daha önce her fırsatta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ederek "İki forvetim var" diyen Özgür Özel'in, yeni dönemde kendisini de doğrudan oyuna ittiği görüldü.

Sokağı işaret eden Özel, "Sokakta coşkun akan bir sel var. O selin Ekrem Bey'in de umudu, Türkiye'nin de umudu, Mansur Bey'in de güvencesi olduğunu görmek lazım. O selin benim yüzüm suyu hürmetine akıyor gibi bir şeye girecek halim yok. Ama o selin önünde ben de duramam artık. O sel, bize cesaret telkin ediyor, kararlılık telkin ediyor." dedi.