ABD'li kongre üyesi Ro Khanna Batı Şeria'da alıkonuldu! "Bunu bana yapabiliyorlarsa, Filistinlilerin her gün neler yaşadığını düşünün"
ABD Kongre Üyesi ve Demokratların 2028 başkan aday adayları arasında gösterilen Ro Khanna, işgal altındaki Batı Şeria ziyaretinde önce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ardından İsrail askerleri tarafından 90 dakika alıkonuldu. Yaşadıklarını paylaşan Khanna, "Bir Amerikan kongre üyesine bunu yapabiliyorlarsa, Filistinlilerin her gün neler yaşadığını düşünün." dedi.
İşgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden ABD Kongre Üyesi Ro Khanna, Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde önce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ardından ise İsrail ordusu tarafından alıkonuldu.
Khanna, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusu tarafından alıkonulduğu anları paylaştı.
"Filistin'e yaptığım seyahat sırasında, Amerikan yapımı M4'leri elinde sallayan İsrailli yerleşimciler beni ve diğer Amerikalıları gözaltına aldı." ifadesini kullanan Khanna, daha sonra İsrail ordusunun olay yerine intikal ettiğini ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tarafında yer alarak kendisini alıkoymaya devam ettiklerini belirtti.
"BÜYÜK BİR HATA YAPTILAR"
New York Times (NYT) gazetesinin konuya ilişkin haberinde, Khanna'nın 90 dakika boyunca bölgeden ayrılmasına izin verilmediği ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hakaretlerine maruz kaldığı aktarıldı.
Haberde, Khanna'nın kendisini çaresiz hissettiğine dair ifadelerine ve "Bir Amerikan kongre üyesini 90 dakika boyunca çaresiz hissettirebiliyorlarsa, işgal altındaki Filistinlilerin her gün nasıl hissettiklerini bir düşünün." sözlerine yer verildi.
SEÇİM KAMPANYASINDA BATI ŞERİA ROTASI
Khanna'nın ABD'de 2028 seçimleri için Demokrat Parti'nin potansiyel başkan adayı olduğuna dikkat çekilen haberde, ABD'de önceden başkan adaylarının İsrail'e destek vermek için bölgeye geldiği; fakat son dönemde oluşan İsrail karşıtlığı nedeniyle ABD'li siyasetçilerin Tel Aviv yönetimine eleştirilerini dile getirmek için bölgeyi ziyaret ettiği vurgulandı.
"BATI ŞERİA'DA YAŞANANLARI ANLATACAĞIM"
Habere göre, Khanna, işgal altındaki Batı Şeria'da gözlemlediklerinin siyasi görüşlerini ve belki de başkan adaylığını şekillendireceğini, Filistinlilerin haklarının kampanyasının ana odak noktası olacağını belirterek, "Aday olup olmamamdan bağımsız olarak Amerika'nın her köşesine gidip onların hikayelerini ve Batı Şeria'da yaşananları anlatacağım." dedi.
Batı Şeria'da yaşanan bu olay, ABD ile İsrail arasındaki diplomatik ve siyasi ilişkilerde yeni bir süreci beraberinde getiriyor. ABD'li bir Kongre üyesinin bölgede alıkonulması, Washington ile Tel Aviv arasındaki diplomatik dengeleri etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor.
ROH KHANNA KİMDİR?
Rohit "Ro" Khanna, 2017'den bu yana Kaliforniya'nın 17. bölgesini temsil eden Demokrat Partili ABD Temsilcisi ve avukattır. Hint kökenli bir aileden gelen Khanna, Barack Obama döneminde ABD Ticaret Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. Silikon Vadisi'ni temsil eden siyasetçi, teknoloji şirketleri, rekabet hukuku ve yapay zekâ politikaları üzerine çalışmalarıyla öne çıkıyor. Kendisini "ilerici kapitalist" olarak tanımlayan Khanna, ekonomik kalkınma, üretim ve teknoloji yatırımlarını savunuyor. Bernie Sanders'ın 2016 ve 2020 başkanlık kampanyalarını destekleyen isimlerden biri olan Khanna, Kongre'de rekabet hukuku ve konut arzını artırmaya yönelik girişimlerde aktif rol aldı. Stanford Üniversitesi ve Santa Clara Üniversitesi'nde akademik görevler de üstlenen Khanna, son yıllarda Cumhuriyetçilerin ağırlıklı olduğu bölgelerde düzenlediği halk buluşmalarıyla ulusal çapta dikkat çekti. Bu nedenle adı, 2028 ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin olası adayları arasında gösteriliyor.