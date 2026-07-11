Ederson'da ayrılık ihtimali! Fenerbahçe'nin gündeminde Bounou var

Brezilyalı kalecinin menajerinin, kulübe oyuncusunun ayrılmak istediğini bildirdiği öğrenildi. Yönetim ise bu ihtimali göz önünde bulundurarak alternatif isimler üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci hattıyla ilgili hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte geleceği merak konusu olan Ederson Moraes hakkında önemli bir gelişme ortaya çıktı.

Yassine Bounou

AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ

Ederson'a Avrupa'nın önemli kulüplerinden ilgi olduğu belirtiliyor. Brezilyalı kaleci için Serie A devi Juventus'un devrede olduğu ifade edilirken, deneyimli file bekçisini isteyen başka Avrupa kulüplerinin de bulunduğu aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Ederson'un geleceğine ilişkin kararın transfer döneminin ilerleyen günlerinde netlik kazanması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi de olası ayrılık ihtimaline karşı kaleci listesindeki adaylarla temaslarını sürdürüyor.