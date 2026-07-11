Ederson'da ayrılık ihtimali! Fenerbahçe'nin gündeminde Bounou var
Fenerbahçe'de kaleci rotasyonuyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ederson Moraes'in menajerinin ayrılık talebini yönetime ilettiği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin olası ayrılık senaryosu için Al-Hilal'in Faslı file bekçisi Yassine Bounou'yu gündemine aldığı öne sürüldü.
Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci hattıyla ilgili hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte geleceği merak konusu olan Ederson Moraes hakkında önemli bir gelişme ortaya çıktı.
Brezilyalı kalecinin menajerinin, kulübe oyuncusunun ayrılmak istediğini bildirdiği öğrenildi. Yönetim ise bu ihtimali göz önünde bulundurarak alternatif isimler üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.
AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ
Ederson'a Avrupa'nın önemli kulüplerinden ilgi olduğu belirtiliyor. Brezilyalı kaleci için Serie A devi Juventus'un devrede olduğu ifade edilirken, deneyimli file bekçisini isteyen başka Avrupa kulüplerinin de bulunduğu aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Ederson'un geleceğine ilişkin kararın transfer döneminin ilerleyen günlerinde netlik kazanması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi de olası ayrılık ihtimaline karşı kaleci listesindeki adaylarla temaslarını sürdürüyor.
BOUNOU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri, Al-Hilal'de forma giyen Fas Milli Takımı'nın kalecisi Yassine Bounou oldu.
Transfer iddialarını güçlendiren gelişmelerden biri ise deneyimli file bekçisinin sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takibe alması olarak öne çıktı.
Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 1.92 boyundaki Bounou, hava toplarındaki hakimiyeti, penaltılardaki başarılı performansı ve refleksleriyle ön plana çıkıyor.