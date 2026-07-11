Bağımlılık bitti küresel güç olundu! Türk savunma sanayisi 11 milyar dolarlık ihracatla NATO pazarına damga vurdu

Ankara'da yapılan NATO Zirvesi, bir zamanlar büyük ölçüde yabancı silah üreticilerine bağımlı olan Türkiye'nin bugün küresel güvenlik mimarisinin şekillenmesinde lider bir aktör olmaya başladığının kanıtı oldu.

Ürünlerin kilogram başına ortalama ihracat değeri Türkiye ihracat ortalaması olan 1.62 doların yaklaşık 40 katı. Bir ürünün ortalama ihracat birim değeri 65.16 doları buluyor.

Bugün, Türk savunma sanayisi 4 binin üzerinde firması, 100 milyar doları aşan proje büyüklüğü, 100 bine yakın çalışanı ve 11 milyar dolarlık ihracat performansıyla Türkiye ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri. Savunma sanayisi ihracatının yaklaşık yüzde 56'lık kısmı NATO ve AB ülkelerine gerçekleştiriliyor.

BAŞLANGIÇ VURUŞU KIBRIS HAREKATI

Peki Türkiye bu noktaya nasıl geldi? 1952'de NATO'ya katıldıktan sonra artan yabancı askeri yardımlar, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılasa da üretim iradesini zayıflattı. 'Truman Doktrini' ve 'Marshall Planı' yerli savunma sanayi geliştirme çabalarını baltaladı. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Batı ambargosu başladı. Ambargolar, yerli savunma sanayisinin kurulmasında kırılma noktası oldu. Türkiye paradigma değişikliğine gitti. Savunma sanayisini desteklemek için çeşitli vakıflar kurdu.

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre; bu vakıfların desteğiyle bugün Türk savunma sanayisinin göz bebeği olan Aselsan, Roketsan, TUSAŞ, Havelsan, Aspilsan, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü açıldı. 1990'lardan itibaren Türk savunma sanayi tedarik projelerinde hazır alımdan ortak üretim modeline geçti.

Ancak Ar-Ge için savunma sanayisine yeterince kaynak aktarılmadı. O dönemde savunma sanayisinde off-set dönemi başladı. Yabancı şirketlerden yapılan yüksek maliyetli askeri alımlar karşılığında, teknoloji transferi, yerli sanayinin üretime katılması, yerli ürünlerin ihracatı ve Ar-Ge yatırımları talep edilmeye başlandı.