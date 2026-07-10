Türkiye-Lübnan hattında kritik temas: Başkan Erdoğan, Başbakan Selam’ı ağırlayacak

ZAMANLAMASI KRİTİK GÖRÜŞME Başkan Erdoğan ve Selam buluşmasının Ankara'daki zirvenin hemen ardından gerçekleşmesi ele alınacak konuların önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Nitekim ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Erdoğan arasındaki samimi diyalog nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ve Suriye'deki işgal girişimlerinin sekteye uğrayacağı endişesine kapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I ŞİKAYET ETTİ İŞGALİ SAVUNDU



Trump'ı arayan Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı şikayet ederken İsrail sınırları boyunca tampon bölgelerin korunması gerektiğini savundu. Görüşmenin bu nedenle kritik önemde olduğu vurgulanırken yeni bir anlaşmaya ilişkin arabuluculuk çabalarının bir parçası olabileceği değerlendiriliyor.

İŞGALCİ SİYONİSTLER SURİYE'DE Kendilerine "Bashan Öncüleri" adını veren radikal İsrailli yerleşimci bir grup, yasa dışı yerleşim ve toprak gasbı amacıyla Şeyh Dağı üzerinden sınırı geçerek geceyi Suriye topraklarında geçirdi. Daha önce de benzer sızma girişimlerinde bulunan ve kalıcı işgal çağrısı yapan grubun bu hamlesine karşı İsrail ordusundan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI VE ATEŞKES SÜRECİ

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.