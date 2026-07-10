Türkiye-Lübnan hattında kritik temas: Başkan Erdoğan, Başbakan Selam’ı ağırlayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam’ı bugün İstanbul’da kabul edecek. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye’nin Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin ele alınması bekleniyor.
Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından İstanbul bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.
Başkan Erdoğan Selam’ı kabul edecek
ERDOĞAN SELAM'I KABUL EDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı 10 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'da kabul edecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağını bildirdi.
BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK
Ziyaret kapsamında, Türkiye'nin Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik desteğinin bir kez daha vurgulanması bekleniyor. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmelerin ve iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.
ZAMANLAMASI KRİTİK GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan ve Selam buluşmasının Ankara'daki zirvenin hemen ardından gerçekleşmesi ele alınacak konuların önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Nitekim ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Erdoğan arasındaki samimi diyalog nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ve Suriye'deki işgal girişimlerinin sekteye uğrayacağı endişesine kapıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'I ŞİKAYET ETTİ İŞGALİ SAVUNDU
Trump'ı arayan Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı şikayet ederken İsrail sınırları boyunca tampon bölgelerin korunması gerektiğini savundu. Görüşmenin bu nedenle kritik önemde olduğu vurgulanırken yeni bir anlaşmaya ilişkin arabuluculuk çabalarının bir parçası olabileceği değerlendiriliyor.
İŞGALCİ SİYONİSTLER SURİYE'DE
Kendilerine "Bashan Öncüleri" adını veren radikal İsrailli yerleşimci bir grup, yasa dışı yerleşim ve toprak gasbı amacıyla Şeyh Dağı üzerinden sınırı geçerek geceyi Suriye topraklarında geçirdi. Daha önce de benzer sızma girişimlerinde bulunan ve kalıcı işgal çağrısı yapan grubun bu hamlesine karşı İsrail ordusundan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
İSRAİL'İN LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI VE ATEŞKES SÜRECİ
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.
SALDIRILARDA 4 BİN 304 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 304 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.
Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.