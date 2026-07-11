ABD Savunma Bakanlığı UFO arşivini yayımladı! "Deforme olmuş balona benziyor"

Küresel çapta merak uyandıran Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO) konusunda yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. ABD Savunma Bakanlığı UFO ve "Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)" ile ilgili yeni video ve görüntüleri içeren belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

CBS News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda UAP ve UFO ile ilgili devlet dosyalarının gizlilik derecelerinin kaldırılması ve kamuoyuna sunulması kapsamında Pentagon tarafından yeni belgeler yayımlandı. Bu doğrultuda yayımlanan toplam 40 dosyalık materyalin içinde belgeler, videolar, ses dosyaları ve resimler yer aldı. Takvim Kaynak Tercihleri

ABD Savunma Bakanlığı, UFO'lar hakkında yeni belgeler yayımladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

"HAVA SAHASINI İHLAL EDEN TANIMLANAMAYAN CİSİM"

Yayımlanan belgelerin birinde Eylül 2015'te, Texas eyaletinin Amarillo bölgesi yakınlarında "Pantex" olarak bilinen nükleer silah tesisi hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan bir cisimle ilgili ifadeler yer alıyor.

Nükleer tesisin güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldığı ve iki memurun söz konusu cismi takip ettiği belirtilen belgede, cismin ses çıkarmadığı ve üzerinde herhangi bir "itiş sistemi" tespit edilemediği vurgulanıyor.

Pentagon UFO ile ilgili yeni video ve görüntüleri içeren belgeleri kamuoyuyla paylaştı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

YAKLAŞIK 4 METRE UZUNLUĞUNDA

2020'ye ait bir videoda ise yaklaşık 3,5 ila 4 metre uzunluğunda bir cismin havada süzüldüğü görüntüler bulunuyor. Belgelerde yer verilen görgü tanığı ifadelerinde ise söz konusu cismin "deforme olmuş bir balona benzediği" kaydediliyor.

Pentagon tarafından yayınlanan 40 dosyalık materyalde silah tesisi hava sahasını ihlal eden gizemli bir cisme tanıklık edildiği ifade ediliyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)TRUMP'IN TALİMATIYLA YAYINLANIYOR

ABD Başkanı Trump şubatta, ilgili bakanlıklar ve kurumlara uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları tespit edip, yayımlama sürecini başlatmaları için talimat vereceğini açıklamıştı. Pentagon, UFO ve UAP'ler hakkındaki belgelerin ilk serisini 8 Mayıs'ta paylaşmıştı.

"war.gov/UFO/" adlı siteden ulaşılabilen belgelerde, onlarca video ve görüntünün yanı sıra siviller ile askeri personelin birinci elden ifadeleri, soruşturma kayıtları ve resmi raporlar yer alıyor.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Dünya