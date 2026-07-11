Bulgaristan'da şehit edilen Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafı ilk kez yayınlandı

Arif Necip Kaskatı.

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "Fotoğraflar" bölümünde yayımlanan görsellere bir yenisi eklendi.

Söz konusu görsel, 1901'de Razgrad'da doğan ve MİT'in öncülü olan Milli Emniyet Hizmeti (MAH) mensubu olarak önemli görevler üstlenen Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafı oldu.

Fotoğrafın yanında Kaskatı'nın hayatına ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"1901 Razgrad doğumlu Arif Necip Kaskatı, MAH bünyesinde Bulgaristan'da, Türkiye aleyhine yürütülen faaliyetler hakkında 1931 yılından şehit edildiği 1950 yılına kadar önemli görevler ifa etmiştir. İstanbul gazetelerinin birçoğunun Trakya muhabirliğini yürüten, Bulgarcayı çok iyi derecede konuşan ve Bulgaristan'daki Türk soydaşlar arasında 'Bay Hristo' lakabıyla bilinen Kaskatı, görev yaptığı dönemde sağlam karakteri ve vatanseverliğiyle tanınmıştır. Çift taraflı çalıştığı değerlendirilen bir Bulgar ajanı yüzünden Haziran 1950'de Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçmeye çalıştığı sırada Bulgarlar tarafından aracına kurulan pusu neticesinde şehit olmuştur. Ruhu șad olsun."

ARİF NECİP KASKATI KİMDİR?

1903 yılında Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde esnaf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra öğretmenlik yaptı ve Bulgaristan Türkleri arasında milli bilincin uyanması için örgütsel çalışmalara imza attı.

Gazetecilik hayatı: "Deliorman", "DDT" ve "Turan" gibi gazetelerde çalıştı. 1932'de hem Türkçe hem Bulgarca yayın yapan "Karadeniz" gazetesini kurdu. Cesur yazıları nedeniyle gazetesi kapatıldı ve kendisi tutuklandı.

Gizli istihbarat görevi: 1934'te uğradığı baskıların ardından ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç ederek Edirne'ye yerleşti. Bu dönemde MİT'in öncülü olan Milli Emniyet Hizmeti'ne (MAH) katıldı.

Şehadeti: Bulgaristan'daki faaliyetleri yakından takip ederken, Haziran 1950'de Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçiş yaptığı esnada pusuya düşürülerek şehit edildi. Naaşı Edirne'de toprağa verildi. Ardından, Bulgaristan Türklerinin durumunu anlatan "Bulgarya'daki 1.300.000 Türk" (1946) adlı önemli bir eser bıraktı.

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Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel