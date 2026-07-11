Como'dan Davinson Sanchez için yeni teklif! Galatasaray'ın istediği rakam ortaya çıktı

Özellikle Serie A temsilcisi Como'nun Kolombiyalı savunmacıyı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı ve teklifini 25 milyon euro seviyesine çıkardığı belirtildi.

Davinson Sanchez

GALATASARAY 35 MİLYON EURO BEKLİYOR

Como'nun yükselttiği teklife rağmen Galatasaray yönetimi, deneyimli stoperin ayrılığına şu aşamada sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılıların, 30 yaşındaki futbolcu için ancak 35 milyon euro ve üzerindeki bir bonservis bedeliyle masaya oturmayı değerlendireceği ifade ediliyor.

Yönetim, teknik heyetin de vazgeçilmezleri arasında yer alan Sanchez'i yeni sezon planlamasında önemli bir parça olarak görüyor.