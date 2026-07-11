Como'dan Davinson Sanchez için yeni teklif! Galatasaray'ın istediği rakam ortaya çıktı
Galatasaray'ın savunmadaki en önemli isimlerinden Davinson Sanchez, Avrupa kulüplerinin transfer gündemindeki yerini koruyor. İtalya Serie A ekibi Como, Kolombiyalı stoper için teklifini 25 milyon euro seviyesine yükseltirken, sarı-kırmızılı yönetimin beklentisinin çok daha yüksek olduğu öğrenildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kadronun kilit isimlerinden Davinson Sanchez'e Avrupa'dan ilgi artarak devam ediyor.
Özellikle Serie A temsilcisi Como'nun Kolombiyalı savunmacıyı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı ve teklifini 25 milyon euro seviyesine çıkardığı belirtildi.
GALATASARAY 35 MİLYON EURO BEKLİYOR
Como'nun yükselttiği teklife rağmen Galatasaray yönetimi, deneyimli stoperin ayrılığına şu aşamada sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılıların, 30 yaşındaki futbolcu için ancak 35 milyon euro ve üzerindeki bir bonservis bedeliyle masaya oturmayı değerlendireceği ifade ediliyor.
Yönetim, teknik heyetin de vazgeçilmezleri arasında yer alan Sanchez'i yeni sezon planlamasında önemli bir parça olarak görüyor.
AVRUPA'DAN BAŞKA TALİPLER DE VAR
Davinson Sanchez'e ilgi gösteren tek kulüp Como değil. İtalya'nın güçlü ekiplerinden Inter ile İngiltere Premier Lig temsilcisi Bournemouth'un da Kolombiyalı savunmacının durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Avrupa'nın farklı liglerinden gelen ilginin artması, oyuncunun transfer sürecini hareketlendiren unsurlar arasında yer alıyor.
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, uzun süreli kontratı nedeniyle transfer görüşmelerinde elini güçlü tutarken, oyuncuyla ilgili kararını beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde değerlendirecek.