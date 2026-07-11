"Film" savunması işe yaramadı: Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran için istenen ceza belli oldu
Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci ve iş insanı Sadettin Saran hakkında uyuşturucu ticareti suçundan iddianame hazırlandı. Savcılık, en az 10 yıl hapis cezası istediği şüphelilerin "film repliği" ve "mizah" yönündeki savunmalarını inandırıcı bulmadı. Yazışmaları delil sayılırken dosya değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması tamamlandı. Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci ve iş insanı Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Savcılık, her iki şüphelinin de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep etti.
"YOL BİRKAÇ DAL TAKILALIM"
İlk aşamada spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında işlem başlatıldı.
Konuşmalarda Cebeci'nin "Bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal halde", "E hani ekmiştin, ben Escobar mıyım nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım yol birkaç dal takılalım" yazdığı, Saran'ın ise "Öyle yok bende" ve "Çok içtik" şeklinde yanıtlar verdiği görüldü.
Savcılık ifadesinde Ela Rümeysa Cebeci, ilk kez 2021 yılında Miami'de erkek arkadaşıyla birlikte yasal olarak satılan esrar kullandığını anlatmıştı. Türkiye'ye döndükten sonra aynı maddeyi yurt dışından gelen arkadaşlarından temin etmeye çalıştığını söyleyen Cebeci, Miami'ye yaklaşık 5-6 kez gittiğini, son olarak ise 2025 yılının Temmuz ayında Barselona'da esrar kullandığını kabul etmişti. Cebeci'nin uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.
SAVCILIK "FİLM" SAVUNMASINA İNANMADI
Fenerbahçe eski Başkanı Sadettin Saran da savcılıkta verdiği ifadede yazışmaların yaklaşık 17-18 ay önce yapılan esprili konuşmalar olduğunu ileri sürdü.
"Çok içtik" ifadesiyle Hırvatistan'dan getirilen özel bir şarabı kastettiğini söyleyen Saran, "Bahçeden topla getir" sözlerinin de birlikte izledikleri filmde geçen repliklerden kaynaklandığını iddia etti.
TAKVİM'den Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre savcılık, tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin birbirlerine uyuşturucu madde sağladıklarının anlaşıldığı belirtti.
İddianamede yazışmaların yalnızca mizah veya film replikleri olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.