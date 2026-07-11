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Fenerbahçe'nin 2 yıldızına Beşiktaş kancası! Transferde sürpriz hedef

Geçen sezon Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Beşiktaş'ın, bu kez Fenerbahçe'nin iki futbolcusu için devreye girdiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların Musaba'nın durumunu yakından takip ettiği, Oğuz Aydın için de temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

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Fenerbahçe'nin 2 yıldızına Beşiktaş kancası! Transferde sürpriz hedef

Beşiktaş, transfer çalışmalarında rotasını bir kez daha Fenerbahçe'ye çevirdi.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli ekipten Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan siyah-beyazlıların, bu kez Oğuz Aydın ve Anthony Musaba için girişim hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Oğuz AydınOğuz Aydın
ORKUN KÖKÇÜ DETAYI

Beşiktaş yönetimi, Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'deki durumunu yakından izliyor.

Şartların oluşması halinde milli futbolcu için resmi adımların atılabileceği ifade edilirken, transfer ihtimalini güçlendiren unsurlardan birinin de Oğuz Aydın ile Orkun Kökçü arasındaki yakın arkadaşlık olduğu aktarıldı.

Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki kanat oyuncusunun geleceğine ilişkin gelişmeleri önümüzdeki günlerde değerlendireceği belirtildi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Oğuz AydınOğuz Aydın
Oğuz Aydın, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 4 asist üretti.

Sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Anthony MusabaAnthony Musaba
MUSABA İÇİN DE GİRİŞİM VAR

Beşiktaş'ın transfer listesindeki tek isim Oğuz Aydın değil.

Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Anthony Musaba için de girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Anthony MusabaAnthony Musaba
Yönetimin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartlarının oluşması halinde bu dosyada da somut adımlar atmayı planladığı ifade edildi.

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