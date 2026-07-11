Fenerbahçe'nin 2 yıldızına Beşiktaş kancası! Transferde sürpriz hedef
Geçen sezon Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Beşiktaş'ın, bu kez Fenerbahçe'nin iki futbolcusu için devreye girdiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların Musaba'nın durumunu yakından takip ettiği, Oğuz Aydın için de temaslarını sürdürdüğü belirtildi.
Beşiktaş, transfer çalışmalarında rotasını bir kez daha Fenerbahçe'ye çevirdi.
Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli ekipten Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan siyah-beyazlıların, bu kez Oğuz Aydın ve Anthony Musaba için girişim hazırlığında olduğu öne sürüldü.
ORKUN KÖKÇÜ DETAYI
Beşiktaş yönetimi, Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'deki durumunu yakından izliyor.
Şartların oluşması halinde milli futbolcu için resmi adımların atılabileceği ifade edilirken, transfer ihtimalini güçlendiren unsurlardan birinin de Oğuz Aydın ile Orkun Kökçü arasındaki yakın arkadaşlık olduğu aktarıldı.
Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki kanat oyuncusunun geleceğine ilişkin gelişmeleri önümüzdeki günlerde değerlendireceği belirtildi.
Oğuz Aydın, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 4 asist üretti.
Sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
MUSABA İÇİN DE GİRİŞİM VAR
Beşiktaş'ın transfer listesindeki tek isim Oğuz Aydın değil.
Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Anthony Musaba için de girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
Yönetimin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartlarının oluşması halinde bu dosyada da somut adımlar atmayı planladığı ifade edildi.