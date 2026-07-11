Fenerbahçe'nin 2 yıldızına Beşiktaş kancası! Transferde sürpriz hedef

Beşiktaş, transfer çalışmalarında rotasını bir kez daha Fenerbahçe'ye çevirdi.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli ekipten Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan siyah-beyazlıların, bu kez Oğuz Aydın ve Anthony Musaba için girişim hazırlığında olduğu öne sürüldü.