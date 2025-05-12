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Fener’in Xhaka’sı yok: Transfer savaşları erken başladı!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Leverkusen’in 32 yaşındaki yıldız orta sahasının menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025
Fener’in Xhaka’sı yok: Transfer savaşları erken başladı!

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Fenerbahçe'den sürpriz atak... Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışında 8 puan geride olan Sarı-Lacivertliler, Granit Xhaka için hamle yaptı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da görüşme gerçekleştirdiği yıldız oyuncunun menajeriyle masaya oturdu. Sportif Direktör Mario Branco'nun Bayer Leverkusen'in 32 yaşındaki orta sahasının menajeriyle buluştuğu ve yıldız oyuncunun maddi şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

48 MAÇTA 2 GOLÜ VAR
Xhaka'nın menajerinin hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin tekliflerini değerlendirmeye aldığı belirtildi. 2023 yılından beri Bayer Leverkusen'de top koşturan Granit Xhaka'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Piyasa değeri 17 milyon Euro olan tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Bu sezon 48 maçta forma giyen Granit Xhaka, 2 gol atarken 7 de asist yaptı. 135 kez İsviçre Milli Takım formasını giyen yıldız futbolcu 14 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Xhaka ismine sıcak baktığı ve transferi onayladığı gelen haberler arasında.

50 HAFTADIR LİDER OLAMIYOR
Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtan Fenerbahçe, 68 milyon Euro bonservis harcaması yaparak dikkatleri üzerine çekti. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de 50 haftadır lider olamıyor. Son olarak geçen sezonun 24. haftasında liderlik koltuğuna oturan Sarı Kanarya, o haftadan beri zirveye çıkamadı. Bu sezon Beşiktaş 2 kez lider olurken Fenerbahçe ise hiç liderlik sevinci yaşayamadı.

11 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, Süper Lig'de 50 haftadır liderlik koltuğuna oturamıyor

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan yaklaşık 12 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Diego Carlos, 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Sarı-Lacivertli Yönetim, yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Brezilyalı yıldızın performansından hiç memnun değil. Fenerbahçe'ye toplam maliyeti yaklaşık 25 milyon Euro'ya mal olan Carlos'un form durumu taraftarı da bir hayli rahatsız ediyor. 32 yaşındaki stoperin toplam maliyeti 1 milyarı aşıyor.

YUSUF DERT ETMİYOR
Süper Lig'de 33. hafta oynanan Gaziantep maçına 11'de başlayan Yusuf Akçiçek, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında ise kulübedeydi. Başarılı futbolcunun yakın çevresine, "Mourinho benimle ilgili doğru planlamayı yapıyor. Ne zaman görev verirse terimin son damlasına kadar mücadele etmeye hazırım" dediği öğrenildi.

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