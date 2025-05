İLAN

T.C.TARSUS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1223 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının duruşma ara kararı gereğince; Vasiyet eden Emine Şaşmaz'ın mirasçılardan olan Serkan Teker'e yapılan araştırmalara rağmen bugüne kadar vasiyetname ve duruşma gün ve saatini bildirir ihtaratlı davetiye tebliğ edilememiş ve mirasçı Serkan Teker'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Mirasçıya vasiyetnameye karşı"Müteveffa Emine Şaşmaz tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız taktirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz taktirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur." buna dair tebligatın mirasçı Serkan Teker'e ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Katip 141959 Hakim 273807

Vasiyetname: Adana 19. Noterliği'nin28/07/2023 tarih ve 25118 yevmiye numaralı vasiyetnamesi ile: "Bilumum muris ve murisi evvellerimden intikal etmiş veya bu günden sonra intikal edecek olan ve yine sahibi ve hissedarı bulunduğum ve bundan sonra sahibi ve hissedarı bulunacağım T.C hudutları dahilinde bulunan bilcümle menkul ve gayrimenkuller ve yine T.C hudutları dahilinde kurulu bulunan ve kurulacak olan Resmi ve Özel bankalar, Finans Kuruluşları nezdinde bugüne kadar açılmış ve bugünden sonra açılacak TL, döviz,vadeli, vadesiz her türlü hesaplardaki ana para, faiz vesair her türlü paraların tamamı, hisse senedi, altın, ziynet eşyası, döviz, vs.mal varlıklarının tamamı, bugüne kadar doğmuş veya bugünden sonra doğacak üçüncü şahıslardaki her türlü hak ve alacaklarının tamamını "EŞİT PAY EDİLMEK ÜZERE yeğenlerim 14593234438T.C kimlik numaralı DERYA DEMİR, 17626176804 TC kimlik numaralı NİMET GÜNER adli kişiye/kişilere vasiyet yolu ile terk ve temlik ediyorum. Benim ölümümden sonra kendi adına/adlarına kayıt ve tescil ettirmesini her türlü sarf ve tasarrufta serbest olmasını/olmalarını istiyorum. Diğer mirasçılarımın buna itiraz hakları yoktur. Benim son arzu ve isteklerim bundan ibarettir. "

Duruşma yeri : Tarsus Adliyesi - 1. Sulh Hukuk Mahkemesi

Duruşma gün ve saati : 11/11/2025, Saat: 11:10

Mirasçı : Serkan Teker - 14569235230 TC kimlik numaralı, Selami ve Saime evladı 08/04/1988 Seyhan doğumlu, Adana ili Çukurova ilçesi, Küçükçınar Mah. Cilt no:76, hane no:15,BSN; 160 da nüfusa kayıtlı

Basın No: ILN02227831 #ilan.gov.tr