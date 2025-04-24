Miha Zajc: Taraftarlar beni özledi!

Fenerbahçe'den Toulouse'a kiralanan Miha Zajc, Fransa medyasına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Sezon sonu Fenerbahçe'ye dönecek olmak beni çok mutlu ediyor eminim ki taraftarlarımız da beni özledi" ifadelerini kullandı. Bu sezon 21 maçta forma giyen Sloven orta sahanın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Sarı-Lacivertliler'de 123 maça çıkan Zajc, 20 gol atarken 7 asist yaptı.



FENER'DE BAYRAM COŞKUSU

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve futbolcular, sahada Türk bayrağı ile poz verdi.

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