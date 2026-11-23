Gülistan Doku dosyasında soru işaretleri büyüyor! Tutuklu polisten para dolu zarf ve kamera tutanağına ilişkin ifade
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun organize bir cinayete kurban gittiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, tutuklu polis memuru Hakan Yalçın'ın ifadesi ortaya çıktı. Yalçın'ın "Zarfın içinde para olduğu belliydi" sözleri dosyaya girerken, ev arama tutanağındaki üç amir imzası ve çalışmadığı belirtilen güvenlik kameralarına ilişkin beyanları soruşturmadaki tartışmalı ayrıntıları yeniden gündeme taşıdı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklu polis memuru Hakan Yalçın'ın ifadesi dosyadaki çarpıcı ayrıntıları ortaya çıkardı.
Doku'nun organize bir cinayete kurban gittiği iddiasının araştırıldığı soruşturmada Yalçın, bir polis memuruna teslim edilen para dolu zarfı anlattı.
Kayıp öğrencinin aranması sırasında hazırlanan ev arama ve kamera inceleme tutanaklarına ilişkin beyanları da soru işaretlerini artırdı.
PARA DOLU ZARFIN TESLİMATINI ANLATTI
Soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Hakan Yalçın, ifadesinde Pertek ilçesinde meydana gelen bir cinayet nedeniyle ekip olarak Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittiklerini belirtti.
Yalçın, burada yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Pertek ilçesinde bir cinayet olayı vardı, ekip olarak Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittik. Müdürlüğün bahçesindeyken Ertuğrul Müdür, ekip şefi Erdoğan Öztürk'ü çağırdı. Ona normal bir mektup zarfı uzattı, zarfı Engin Yücer'e verin dedi. Bunun üzerine Erdoğan Öztürk ile ben binip otosuna bindik. Aracı ben kullanıyordum. Pertek feribotu ile karşıya geçtik."
"ZARFIN İÇİNDE PARA OLDUĞU BELLİYDİ"
Zarfın Elazığ'da teslim edildiğini belirten Yalçın, içindeki paranın miktarını bilmediğini söyledi.
Tutuklu polis memuru, ifadesinde şu beyanlarda bulundu:
"Elazığ ilinde Çağdaş minibüs duraklarının olduğu yerde zarfı Erdoğan Öztürk, Engin Yücer'e teslim etti. Olay bu şekilde oldu. Neticede Asayiş Şube Müdürümüz Ertuğrul Arslan verdi ve il emniyet müdürünün ismini söyledi. Bizim bunu sorgulama durumumuz yoktu. Ben Engin Yücer ile kesinlikle muhatap olmadım. Erdoğan Öztürk zarfı verdi. Zarfın içinde para olduğu belliydi, kaç para olduğunu bilmiyorum. Bu paranın Tuncay Sonel'in talimatı ile verilip verilmediğini bilmiyorum."
EV ARAMA TUTANAĞINDAKİ ÜÇ İMZA SORULDU
Sabah'tan Ercan Topaç'ın haberine göre Yalçın'a, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından gerçekleştirilen ev aramasına ilişkin de sorular yöneltildi.
Özellikle arama tutanağında üç amirin imzasının bulunması üzerinde durulurken Yalçın, bunun olağan bir uygulama olmadığını belirtti.
Yalçın, söz konusu aramaya ilişkin şunları söyledi:
"Gülistan Doku isimli şahsın evde olmadığını tespit ettik. Arama yaptığımız ikamet sahibi polis olan Engin Yücel'di. Tutanakta neden üç amirin imzası olduğunu bilmiyorum. Genelde karşılaşılan bir durum değildir. Belki de ikamet sahibinin polis olmasından dolayı böyle tedbir uygulanmış olabilir."
ARAMA TALİMATINI KİMDEN ALDIĞINI AÇIKLADI
Ev araması sırasında kendilerine verilen talimatlara da değinen Yalçın, Rıdvan Kayan isimli komiser dışında başka bir kişiden talimat almadıklarını ifade etti.
Yalçın, ifadesinin devamında şu sözlere yer verdi:
"Bu arama ile ilgili talimatları yukarıda da söylediğim gibi Rıdvan Kayan komiserden aldık. Haricinde bize herhangi bir şahıstan farklı talimat gelmedi. Yanlış hatırlamıyorsam ikametin bulunduğu sokağa Asayiş Şube Müdürü olan, soyadını hatırlayamadığım Ertuğrul Müdür de geldi. Fakat ikamet aramasına katılmadı. Tanzim ettiğimiz ev arama tutanağı bundan ibarettir. Anlattıklarımın haricinde başkaca bir olay yaşanmamıştır."
6 OCAK TARİHLİ KAMERA TUTANAĞI MERCEK ALTINDA
Soruşturmada, Gülistan Doku'nun kaybolmasından bir gün sonra, 6 Ocak 2020'de hazırlanan kamera izleme tutanağı da gündeme geldi.
Yalçın'a, söz konusu tutanakta yer alan sicil numarası ve imza tespiti ile belgeye neden fotoğraf eklenmediği soruldu.
Aradan uzun zaman geçtiğini belirten Yalçın, o dönemde çok sayıda olaya müdahale ettiğini ve hazırladığı tutanakların tamamını hatırlamasının mümkün olmadığını savundu.
Yalçın, ifadesinde şunları kaydetti:
"Ben yukarıda da söylediğim gibi asayişin bölge ekiplerinde çalışırım. Anlık olarak gelişen trafik kazası, kavga, yaralama, adam öldürme gibi olaylara anında müdahale ederim. Bu sebepten dolayı gün içerisinde birçok anonsa gitmişliğim olmuştur. Gittiğimiz hemen hemen her anonsta veya yaptığımız her araştırmada tutanak tanzim ederiz. Yaklaşık 7 yıl önce kayıp şahsın araştırılması yönünde tuttuğumuz kamera izleme tutanağını hatırlamam veya aklımda tutmam mümkün değildir. Hayatın akışına da aykırıdır."
"KAMERALAR ÇALIŞMIYOR, BİR TUTANAK TUT DEDİ"
Yalçın'ın ifadesindeki bir diğer önemli ayrıntı ise kamera izleme tutanağının hazırlanma sürecine ilişkin sözleri oldu.
Tutanağı kendi incelemesi doğrultusunda değil, ekip şefi Erdoğan Öztürk'ün talimatı üzerine hazırladığını belirten Yalçın, kameraların çalışmadığı bilgisinin de kendisine ekip şefi tarafından verildiğini öne sürdü.
Yalçın, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Fakat bu olay medyaya yansıdığı için aklımda kaldığı kadarıyla ekip şefim olan Erdoğan Öztürk ilgili iş yerinin kameralarına bakmıştı. Bana hitaben buranın kameraları çalışmıyor, bir tutanak tut dedi. Ben de ekip şefimin talimatı üzerine yukarıda tarafıma gösterilen tutanağı tanzim ettim. Bu husus Erdoğan Öztürk'e sorulursa daha açıklayıcı beyanlarda bulunabilir."