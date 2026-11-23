Yalçın, söz konusu aramaya ilişkin şunları söyledi:

"Gülistan Doku isimli şahsın evde olmadığını tespit ettik. Arama yaptığımız ikamet sahibi polis olan Engin Yücel'di. Tutanakta neden üç amirin imzası olduğunu bilmiyorum. Genelde karşılaşılan bir durum değildir. Belki de ikamet sahibinin polis olmasından dolayı böyle tedbir uygulanmış olabilir."

ARAMA TALİMATINI KİMDEN ALDIĞINI AÇIKLADI

Ev araması sırasında kendilerine verilen talimatlara da değinen Yalçın, Rıdvan Kayan isimli komiser dışında başka bir kişiden talimat almadıklarını ifade etti.

Yalçın, ifadesinin devamında şu sözlere yer verdi:

"Bu arama ile ilgili talimatları yukarıda da söylediğim gibi Rıdvan Kayan komiserden aldık. Haricinde bize herhangi bir şahıstan farklı talimat gelmedi. Yanlış hatırlamıyorsam ikametin bulunduğu sokağa Asayiş Şube Müdürü olan, soyadını hatırlayamadığım Ertuğrul Müdür de geldi. Fakat ikamet aramasına katılmadı. Tanzim ettiğimiz ev arama tutanağı bundan ibarettir. Anlattıklarımın haricinde başkaca bir olay yaşanmamıştır."

6 OCAK TARİHLİ KAMERA TUTANAĞI MERCEK ALTINDA

Soruşturmada, Gülistan Doku'nun kaybolmasından bir gün sonra, 6 Ocak 2020'de hazırlanan kamera izleme tutanağı da gündeme geldi.

Yalçın'a, söz konusu tutanakta yer alan sicil numarası ve imza tespiti ile belgeye neden fotoğraf eklenmediği soruldu.

Aradan uzun zaman geçtiğini belirten Yalçın, o dönemde çok sayıda olaya müdahale ettiğini ve hazırladığı tutanakların tamamını hatırlamasının mümkün olmadığını savundu.

Yalçın, ifadesinde şunları kaydetti:

"Ben yukarıda da söylediğim gibi asayişin bölge ekiplerinde çalışırım. Anlık olarak gelişen trafik kazası, kavga, yaralama, adam öldürme gibi olaylara anında müdahale ederim. Bu sebepten dolayı gün içerisinde birçok anonsa gitmişliğim olmuştur. Gittiğimiz hemen hemen her anonsta veya yaptığımız her araştırmada tutanak tanzim ederiz. Yaklaşık 7 yıl önce kayıp şahsın araştırılması yönünde tuttuğumuz kamera izleme tutanağını hatırlamam veya aklımda tutmam mümkün değildir. Hayatın akışına da aykırıdır."

"KAMERALAR ÇALIŞMIYOR, BİR TUTANAK TUT DEDİ"

Yalçın'ın ifadesindeki bir diğer önemli ayrıntı ise kamera izleme tutanağının hazırlanma sürecine ilişkin sözleri oldu.

Tutanağı kendi incelemesi doğrultusunda değil, ekip şefi Erdoğan Öztürk'ün talimatı üzerine hazırladığını belirten Yalçın, kameraların çalışmadığı bilgisinin de kendisine ekip şefi tarafından verildiğini öne sürdü.

Yalçın, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Fakat bu olay medyaya yansıdığı için aklımda kaldığı kadarıyla ekip şefim olan Erdoğan Öztürk ilgili iş yerinin kameralarına bakmıştı. Bana hitaben buranın kameraları çalışmıyor, bir tutanak tut dedi. Ben de ekip şefimin talimatı üzerine yukarıda tarafıma gösterilen tutanağı tanzim ettim. Bu husus Erdoğan Öztürk'e sorulursa daha açıklayıcı beyanlarda bulunabilir."

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