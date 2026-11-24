SON ANLARINI KAYDA ALMIŞTI! KAHREDEN GÖRÜNTÜLER MAHKEMEDE Duruşmada faciada hayatını kaybeden Özgür Gönül'ün çektiği görüntüler de izlendi. Gönül'ün geminin sol kızağındaki kırılma anını cep telefonuyla kaydederek ailesine gönderdiği video, mahkemeye delil olarak sunuldu. Polis Müfettişi Mannaş, gemiden sağ kurtulan 6 kişinin ifadelerini de mahkemeye sundu. Bu ifadelerde mürettebatın yolculara yardımcı olmadığı yönünde beyanlar bulunduğunu belirten Mannaş, hiçbir yolcunun mürettebatın kendilerine yardım ettiğini söylemediğini kaydetti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI! 9 ZANLIYA KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇLAMASI Polis soruşturmasının tamamlandığını açıklayan Mannaş, 9 zanlının "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanacağını söyledi. Soruşturma kapsamında toplam emare sayısının 27'ye ulaştığını belirten Mannaş, dosyaya eklenmesi gereken bilirkişi raporlarının temini için zanlıların 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Mannaş ayrıca zanlıların vatandaşlık ve ikamet durumlarına ilişkin bilgileri de mahkemeye aktardı. Şirket direktörü Ali Özdülger'in hem Türkiye Cumhuriyeti hem KKTC vatandaşı olduğunu, Güzelyurt'ta kendisine ait bir villasının bulunduğunu ve villa işletmeciliği yaptığını belirtti. Diğer zanlıların büyük bölümünün KKTC'de kalıcı ikamet adresi bulunmadığını, bazılarının şirkete ait lojmanlarda veya gemide kaldığını ifade etti.

AVUKATTAN KURTARMA EKİPLERİNE SUÇLAMA Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan dışındaki 8 zanlının avukatı Bahar Ersözer, kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığını ileri sürdü. Sivillerin kendi hayatlarını tehlikeye atarak müdahalede bulunduğunu savunan Ersözer, kurtarma ekiplerini eleştirdi. Mannaş, geminin saat 11.56'da limandan ayrıldığını, "Mayday" acil yardım çağrısının ise saat 12.13'te yapıldığını belirtti. Kurtarma çalışmalarına 2 helikopterin katıldığını, limandan 7-8 kişinin ve Sahil Güvenlik'ten 5 kişinin ifadesinin alındığını söyledi. Ersözer, Kıyı Emniyeti kurtarma ekibinden kimsenin çalışmalara katılmadığını iddia ederken, helikopterden gemiye ulaşan iki kişinin müdahalesi sırasında bazı yolcuların denize düştüğünü öne sürdü. Mannaş ise bu iddiaya, "Bu sizin iddianız" yanıtını verdi.

"DİREKTÖRÜN HABERİ YOKTU" SAVUNMASI Ersözer, zanlılara yöneltilen "kasten adam öldürme" suçlamasının kamuoyu baskısıyla değiştirildiğini iddia etti. Suçlamanın ağırlaştırılmasını gerektirecek somut delil bulunmadığını savunan avukat, mürettebatın yolcuların tahliyesine yardımcı olduğunu ve can yelekleri konusunda yönlendirme yaptığını ileri sürdü. Şirket direktörü Ali Özdülger'in cezaevine gönderilmesi talebine de karşı çıkan Ersözer, Özdülger'in geminin tamiratında kullanılan yapıştırıcılardan haberdar olmadığını, sorumluluğun şirketin yönetim yapısı gereği genel müdürde bulunduğunu savundu.