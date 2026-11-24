Para hırsı 28 can aldı! KKTC'deki feribot faciasında akılalmaz ihmal: 400 TL'lik yapıştırıcıyla onarıp 79 sefer yaptırmışlar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 30 Ağustos’ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasında kan donduran ihmal gün yüzüne çıktı. Sorumluların, seferler aksamasın diye gemideki kırığı 400 TL'lik yapıştırıcıyla kapatıp 79 kez denize açıldıkları ortaya çıktı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen ve 28 kişinin yaşamını yitirdiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin davada tutuklu bulunan 9 zanlı, 14'üncü kez Girne Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Şirket direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Serkan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov duruşmada hazır bulundu.
PARA HIRSI 28 CAN ALDI! 400 TL'LİK YAPIŞTIRICIYLA TAMİR
Mahkemede ifade veren Polis Müfettişi Mehmet Mannaş, gemideki ihmaller zincirini anlattı. Mannaş'ın aktardığı bilgilere göre gemi, 12 Haziran 2026'da Girne Limanı'na geldi. 13 Haziran'da gerçekleştirilen tamiratın ardından 14 Haziran'da yeniden sefere çıkarıldı.
Ancak yapılan onarımda uygun malzemelerin kullanılmadığı ortaya çıktı. Halen aranan bir kişi ile gemi kaptanının, 400 TL'ye satın alınan suya dayanıklı yapıştırıcıyla tamirat yaptığı belirtildi.
Mannaş, seferlerin aksamaması için gerçekleştirilen bu onarımın ardından geminin 79 sefer yaptığını söyledi. Şirket direktörünün de söz konusu süreçte sorumluluğu bulunduğunu savunan Mannaş, "Seferler aksamasın diye kendi kendilerine uyduruk tamirat yaparak, gemi ile tamirattan sonra 79 sefer yapıldı" dedi.
SON ANLARINI KAYDA ALMIŞTI! KAHREDEN GÖRÜNTÜLER MAHKEMEDE
Duruşmada faciada hayatını kaybeden Özgür Gönül'ün çektiği görüntüler de izlendi. Gönül'ün geminin sol kızağındaki kırılma anını cep telefonuyla kaydederek ailesine gönderdiği video, mahkemeye delil olarak sunuldu.
Polis Müfettişi Mannaş, gemiden sağ kurtulan 6 kişinin ifadelerini de mahkemeye sundu. Bu ifadelerde mürettebatın yolculara yardımcı olmadığı yönünde beyanlar bulunduğunu belirten Mannaş, hiçbir yolcunun mürettebatın kendilerine yardım ettiğini söylemediğini kaydetti.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI! 9 ZANLIYA KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇLAMASI
Polis soruşturmasının tamamlandığını açıklayan Mannaş, 9 zanlının "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanacağını söyledi. Soruşturma kapsamında toplam emare sayısının 27'ye ulaştığını belirten Mannaş, dosyaya eklenmesi gereken bilirkişi raporlarının temini için zanlıların 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.
Mannaş ayrıca zanlıların vatandaşlık ve ikamet durumlarına ilişkin bilgileri de mahkemeye aktardı. Şirket direktörü Ali Özdülger'in hem Türkiye Cumhuriyeti hem KKTC vatandaşı olduğunu, Güzelyurt'ta kendisine ait bir villasının bulunduğunu ve villa işletmeciliği yaptığını belirtti. Diğer zanlıların büyük bölümünün KKTC'de kalıcı ikamet adresi bulunmadığını, bazılarının şirkete ait lojmanlarda veya gemide kaldığını ifade etti.
AVUKATTAN KURTARMA EKİPLERİNE SUÇLAMA
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan dışındaki 8 zanlının avukatı Bahar Ersözer, kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığını ileri sürdü. Sivillerin kendi hayatlarını tehlikeye atarak müdahalede bulunduğunu savunan Ersözer, kurtarma ekiplerini eleştirdi.
Mannaş, geminin saat 11.56'da limandan ayrıldığını, "Mayday" acil yardım çağrısının ise saat 12.13'te yapıldığını belirtti. Kurtarma çalışmalarına 2 helikopterin katıldığını, limandan 7-8 kişinin ve Sahil Güvenlik'ten 5 kişinin ifadesinin alındığını söyledi.
Ersözer, Kıyı Emniyeti kurtarma ekibinden kimsenin çalışmalara katılmadığını iddia ederken, helikopterden gemiye ulaşan iki kişinin müdahalesi sırasında bazı yolcuların denize düştüğünü öne sürdü. Mannaş ise bu iddiaya, "Bu sizin iddianız" yanıtını verdi.
"DİREKTÖRÜN HABERİ YOKTU" SAVUNMASI
Ersözer, zanlılara yöneltilen "kasten adam öldürme" suçlamasının kamuoyu baskısıyla değiştirildiğini iddia etti. Suçlamanın ağırlaştırılmasını gerektirecek somut delil bulunmadığını savunan avukat, mürettebatın yolcuların tahliyesine yardımcı olduğunu ve can yelekleri konusunda yönlendirme yaptığını ileri sürdü.
Şirket direktörü Ali Özdülger'in cezaevine gönderilmesi talebine de karşı çıkan Ersözer, Özdülger'in geminin tamiratında kullanılan yapıştırıcılardan haberdar olmadığını, sorumluluğun şirketin yönetim yapısı gereği genel müdürde bulunduğunu savundu.
ZANLILAR SALDIRIYA UĞRADI! 90 POLİS GÖREV YAPTI
Duruşmada zanlıların tutukluluk koşulları da gündeme geldi. Ersözer, zanlıların yaklaşık 2 ay 3 haftadır polis hücrelerinde uygun olmayan şartlarda tutulduğunu, duş, kişisel bakım ve beslenme konusunda sorun yaşadıklarını ileri sürdü.
Mannaş ise facianın kamuoyunda geniş yankı uyandırması ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin tepkileri nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti. Zanlıların daha önce Barış Ruh Hastanesi'nde saldırıya uğradığını aktaran Mannaş, sağlık kontrolleri sırasında ek önlemler alındığını ve duruşmalarda 90 polisin görev yaptığını söyledi.
MAHKEME ERTELENDİ! 9 ZANLININ TUTUKLULUĞU SÜRECEK
Saat 11.30'da başlayan duruşma, verilen yaklaşık 3 saatlik aranın ardından devam etti. Savcılık ve savunma arasında tartışmaların yaşandığı duruşmada, savunma avukatına beyanlarını sunması için 3 saat süre verildi.
Yaklaşık 9,5 saat süren duruşmanın ardından mahkeme, 9 zanlının polis hücresindeki tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Polisin talep ettiği 3 aylık tutukluluğa ilişkin karar ise henüz açıklanmadı. Teminat duruşmasının yarın devam etmesine hükmedildi.