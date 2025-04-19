Cimbom’dan bombardıman! Bodrum FK maçında rekor istatistik

Galatasaray, Bodrum FK maçına büyük bir iştahla başladı. Sarı-Kırmızılılar, özellikle ilk yarıda rakibinin adeta başını döndürdü. Maçı 90 dakika boyunca tek kaleye yığan Galatasaray, rekor istatistiklere ulaştı.

Cimbom, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu (59), en fazla şut çektiği (35) ve korner kullandığı (16) karşılaşmayı Bodrum FK karşısında oynadı.



İLK YARIDA 23 ŞUT ÇEKTİ

Bodrum maçının ilk yarısında 23 şut çeken Aslan, 2014-2015 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçının ilk devresinde en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.