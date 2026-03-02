ABD ve İsrail’in İran saldırısında diplomatik illüzyon: Cenevre detayı dikkat çekti

Axios'un haberine göre, ABD ve İsrail'in saldırıyı bir hafta öncesinden planladığı ancak operasyonel gerekçelerle ertelediği bildirildi.

İsrail ve ABD'nin ortak saldırısında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine Tahran yönetimi misilleme başlattı ve ulusal yas ilan etti.

İran yönetimi, Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Ali Rıza Arifi'nin görevlendirildiğini duyururken, ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İran'ı sert ifadelerle tehdit etti ve İranlı liderlerle görüşebileceğini belirtti. Bölgedeki çatışmalar hızla tırmanırken, saldırıların arka planına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.

Orta Doğu'da uzun süredir tırmanan gerilim açık çatışmaya dönüştü. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik geniş çaplı saldırılarında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği bildirilirken, Tahran yönetimi 40 günlük ulusal yas ilan etti ve bölge genelindeki ABD üsleri ile İsrail hedeflerine yönelik misilleme saldırıları başlattı.

Axios haber platformunun, konuya ilişkin bilgi sahibi üst düzey ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, Washington ve Tel Aviv yönetimleri İran'a yönelik saldırıyı ilk olarak 21 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladı. Haberde, ABD'nin İsrail Savunma Kuvvetleri ile "daha iyi koordinasyon sağlanması" gerektiği değerlendirmesi nedeniyle operasyonun ertelendiği belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonu aslında bir hafta öncesinden planladığı ancak operasyonel ve istihbari gerekçelerle ertelendiği öne sürüldü.

HEDEFTE HAMANEY'İN TOPLANTILARI VARDI

Yetkililere göre planlanan saldırıların, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile oğullarının üst düzey İranlı yetkililerle her cumartesi gerçekleştirdiği toplantıları hedef aldığı ifade edildi. Planlanan saldırı tarihi ile fiili operasyon arasındaki süreçte ABD ve İsrailli yetkililerin, Hamaney'in konutundan yer altı sığınağına inme ihtimali konusunda artan endişe taşıdığı aktarıldı.

ABD yönetiminden bir yetkili, Hamaney'in yer altı sığınaklarına girmemesinin "sürpriz" olduğunu söyledi.