ABD ve İsrail’in İran saldırısında diplomatik illüzyon: Cenevre detayı dikkat çekti
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı saldırılarının arka planına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Axios’un üst düzey ABD’li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği saldırının günler öncesinden planlandığı, ancak Cenevre’de devam eden ABD-İran müzakereleri ve operasyonel değerlendirmeler nedeniyle ertelendiği öne sürüldü. Haberde, diplomatik temasların saldırı takvimiyle eş zamanlı yürütüldüğü iddiası dikkat çekti.
Hızlı Özet Göster
- İsrail ve ABD'nin ortak saldırısında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine Tahran yönetimi misilleme başlattı ve ulusal yas ilan etti.
- Axios'un haberine göre, ABD ve İsrail'in saldırıyı bir hafta öncesinden planladığı ancak operasyonel gerekçelerle ertelediği bildirildi.
- Operasyonun asıl hedefinin, Hamaney'in üst düzey yetkililerle düzenlediği cumartesi toplantıları olduğu ifade edildi.
- Saldırının ertelenmesi, ABD ile İran arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen müzakerelere ek süre sağladı.
- ABD'li ve İsrailli yetkililerin, Cenevre görüşmelerinin saldırı planındaki rolü hakkında farklı beyanlarda bulunduğu kaydedildi.
Orta Doğu'da uzun süredir tırmanan gerilim açık çatışmaya dönüştü. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik geniş çaplı saldırılarında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği bildirilirken, Tahran yönetimi 40 günlük ulusal yas ilan etti ve bölge genelindeki ABD üsleri ile İsrail hedeflerine yönelik misilleme saldırıları başlattı.
İran yönetimi, Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Ali Rıza Arifi'nin görevlendirildiğini duyururken, ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İran'ı sert ifadelerle tehdit etti ve İranlı liderlerle görüşebileceğini belirtti. Bölgedeki çatışmalar hızla tırmanırken, saldırıların arka planına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.
SALDIRININ PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonu aslında bir hafta öncesinden planladığı ancak operasyonel ve istihbari gerekçelerle ertelendiği öne sürüldü.
Axios haber platformunun, konuya ilişkin bilgi sahibi üst düzey ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, Washington ve Tel Aviv yönetimleri İran'a yönelik saldırıyı ilk olarak 21 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladı. Haberde, ABD'nin İsrail Savunma Kuvvetleri ile "daha iyi koordinasyon sağlanması" gerektiği değerlendirmesi nedeniyle operasyonun ertelendiği belirtildi.
HEDEFTE HAMANEY'İN TOPLANTILARI VARDI
Yetkililere göre planlanan saldırıların, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile oğullarının üst düzey İranlı yetkililerle her cumartesi gerçekleştirdiği toplantıları hedef aldığı ifade edildi. Planlanan saldırı tarihi ile fiili operasyon arasındaki süreçte ABD ve İsrailli yetkililerin, Hamaney'in konutundan yer altı sığınağına inme ihtimali konusunda artan endişe taşıdığı aktarıldı.
ABD yönetiminden bir yetkili, Hamaney'in yer altı sığınaklarına girmemesinin "sürpriz" olduğunu söyledi.
CENEVRE SÜRECİ SALDIRIYI GECİKTİRDİ
Haberde, saldırının ertelenmesinin ABD ile İran arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen müzakerelere ek süre sağladığı kaydedildi. İsrailli bir yetkili, Cenevre'deki temasların esas amacının yeni saldırı tarihine kadar zaman kazanmak olduğunu savunarak, görüşmelerin İran tarafının "diplomasi yolunun hala açık olduğunu" düşünmesi için yürütüldüğünü iddia etti.
YETKİLİLER ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI
Başka bir İsrailli yetkili ise görüşmelerin samimi olduğunu ve Cenevre'de ilerleme sağlanması halinde saldırının ertelenebileceğini öne sürdü. ABD'li bir yetkili ise İran'ın Cenevre görüşmeleri sonrasında ABD tarafından sunulan teklifi kabul etmediğini, bunun üzerine saldırı hazırlıklarını tamamlamış olan ABD ve İsrail'in operasyon için harekete geçtiğini savundu.