12 ilde harita beyaz | Meteoroloji'den çığ ve kar alarmı: Listede hangi şehirler var?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre yurdun kuzey kesimlerinde çok bulutlu hava hakim olacak. Akşam saatlerinden sonra Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar öngörülürken doğu bölgelerde çığ riski kaydedildi. İşte il il yurtta hava raporu.
- Akşam saatlerinden itibaren Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor, sahilde yağmur iç kesimlerde kar yağışı görülecek.
- Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ düşmesi ve kar erimesi riskine karşı uyarı yapıldı.
- Marmara bölgesi ile iç ve batı illerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi azalacak.
- Batı illerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken ülkenin geri kalanında normalin altında soğuk hava etkili olacak.
- İç ve doğu bölgelerde gece dondurucu soğuklar eşliğinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.
Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimken, akşam saatlerinden itibaren hava hareketliliği artıyor. Özellikle yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde yeni bir yağış dalgası etkisini gösterecek.
Bölgelere göre beklenen hava olayları neler?
Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi başta olmak üzere Kayseri, Sivas ve Yozgat'ın doğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Sahil şeridinde yağmur etkiliyken iç kesimlere gidildikçe sıcaklık düşüşüyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek.
Marmara bölgesi ile iç ve batı illerimizde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. İç ve doğu bölgelerde gece dondurucu soğuklar eşliğinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.
Sıcaklık ve rüzgar verileri nasıl?
- Sıcaklık:Batı illerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken ülkenin geri kalanında normalin altında oldukça soğuk bir hava etkili olacak.
- Rüzgar:Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
⚠️ KRİTİK UYARILARA DİKKAT
ÇIĞ VE KAR ERİMESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsü bulunuyor. Artan sıcaklıklar veya yeni yağışlarla birlikte çığ düşmesi ve kar erimesi riskine karşı bölge halkının ve sürücülerin azami dikkat göstermesi gerekiyor.
YURTTA İL İL HAVA DURUMU RAPORU
|Bölge
|Şehir
|Beklenen Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|MARMARA
|İstanbul
|Parçalı ve az bulutlu (Puslu/Sisli)
|12°
|Edirne
|Parçalı ve az bulutlu (Puslu/Sisli)
|16°
|Kırklareli
|Parçalı ve az bulutlu
|15°
|Kocaeli
|Parçalı ve az bulutlu
|15°
|EGE
|İzmir
|Az bulutlu
|18°
|Denizli
|Az bulutlu
|18°
|Muğla
|Az bulutlu
|16°
|Afyonkarahisar
|Az bulutlu (Puslu/Sisli)
|14°
|AKDENİZ
|Antalya
|Az bulutlu
|19°
|Adana
|Az bulutlu
|19°
|Mersin
|Az bulutlu
|19°
|Hatay
|Az bulutlu
|18°
|İÇ ANADOLU
|Ankara
|Parçalı ve az bulutlu
|13°
|Eskişehir
|Az bulutlu
|15°
|Konya
|Az bulutlu
|13°
|Kayseri
|Gece saatlerinden sonra Kar Yağışlı
|6°
|BATI KARADENİZ
|Düzce
|Akşamdan itibaren Yağmurlu
|16°
|Kastamonu
|Gece saatlerinden sonra Kar Yağışlı
|14°
|Bolu
|Gece saatlerinden sonra Kar Yağışlı
|13°
|Zonguldak
|Akşamdan itibaren Yağmurlu
|10°
|ORTA-DOĞU KARADENİZ
|Samsun
|Akşamdan itibaren Yağmurlu
|14°
|Amasya
|Akşamdan itibaren Yağmurlu/Karla Karışık
|14°
|Trabzon
|Akşamdan itibaren Yağmurlu
|12°
|Tokat
|Akşamdan itibaren Yağmurlu/Karla Karışık
|9°
|DOĞU ANADOLU
|Malatya
|Parçalı ve az bulutlu
|10°
|Van
|Parçalı ve az bulutlu
|4°
|Erzurum
|Gece saatlerinden sonra Kar Yağışlı
|1°
|Kars
|Gece saatlerinden sonra Kar Yağışlı
|1°
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Şanlıurfa
|Az bulutlu
|16°
|Gaziantep
|Az bulutlu
|15°
|Diyarbakır
|Az bulutlu
|14°
|Siirt
|Az bulutlu
|12°
Meteoroloji verilerine göre 4 Mart 2026 Çarşamba gecesi (00:00 - 06:00) hava durumu haritasında yoğun kar/karla karışık yağmur beklenen iller aşağıdaki gibidir:
Kar Yağışı Beklenen İller
Bolu
Kastamonu
Amasya
Tokat
Kayseri
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Erzincan
Kars
Ardahan
Ağrı