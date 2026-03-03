CANLI YAYIN

12 ilde harita beyaz | Meteoroloji'den çığ ve kar alarmı: Listede hangi şehirler var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre yurdun kuzey kesimlerinde çok bulutlu hava hakim olacak. Akşam saatlerinden sonra Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar öngörülürken doğu bölgelerde çığ riski kaydedildi. İşte il il yurtta hava raporu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
12 ilde harita beyaz | Meteoroloji'den çığ ve kar alarmı: Listede hangi şehirler var?
Hızlı Özet Göster
  • Akşam saatlerinden itibaren Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor, sahilde yağmur iç kesimlerde kar yağışı görülecek.
  • Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ düşmesi ve kar erimesi riskine karşı uyarı yapıldı.
  • Marmara bölgesi ile iç ve batı illerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi azalacak.
  • Batı illerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken ülkenin geri kalanında normalin altında soğuk hava etkili olacak.
  • İç ve doğu bölgelerde gece dondurucu soğuklar eşliğinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimken, akşam saatlerinden itibaren hava hareketliliği artıyor. Özellikle yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde yeni bir yağış dalgası etkisini gösterecek.

Akşam saatlerinden itibaren Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor. Fotoğraf:AA

Bölgelere göre beklenen hava olayları neler?

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi başta olmak üzere Kayseri, Sivas ve Yozgat'ın doğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Sahil şeridinde yağmur etkiliyken iç kesimlere gidildikçe sıcaklık düşüşüyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek.

Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ düşmesi ve kar erimesi riskine karşı uyarı yapıldı.

Marmara bölgesi ile iç ve batı illerimizde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. İç ve doğu bölgelerde gece dondurucu soğuklar eşliğinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.

12 ilde harita beyaz | Meteoroloji'den çığ ve kar alarmı: Listede hangi şehirler var?-3

Sıcaklık ve rüzgar verileri nasıl?

  • Sıcaklık:Batı illerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken ülkenin geri kalanında normalin altında oldukça soğuk bir hava etkili olacak.
  • Rüzgar:Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Marmara bölgesi ile iç ve batı illerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi azalacak.

⚠️ KRİTİK UYARILARA DİKKAT

ÇIĞ VE KAR ERİMESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsü bulunuyor. Artan sıcaklıklar veya yeni yağışlarla birlikte çığ düşmesi ve kar erimesi riskine karşı bölge halkının ve sürücülerin azami dikkat göstermesi gerekiyor.

İç ve doğu bölgelerde gece dondurucu soğuklar eşliğinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.

YURTTA İL İL HAVA DURUMU RAPORU

BölgeŞehirBeklenen Hava DurumuSıcaklık (°C)
MARMARAİstanbulParçalı ve az bulutlu (Puslu/Sisli)12°
EdirneParçalı ve az bulutlu (Puslu/Sisli)16°
KırklareliParçalı ve az bulutlu15°
KocaeliParçalı ve az bulutlu15°
EGEİzmirAz bulutlu18°
DenizliAz bulutlu18°
MuğlaAz bulutlu16°
AfyonkarahisarAz bulutlu (Puslu/Sisli)14°
AKDENİZAntalyaAz bulutlu19°
AdanaAz bulutlu19°
MersinAz bulutlu19°
HatayAz bulutlu18°
İÇ ANADOLUAnkaraParçalı ve az bulutlu13°
EskişehirAz bulutlu15°
KonyaAz bulutlu13°
KayseriGece saatlerinden sonra Kar Yağışlı
BATI KARADENİZDüzceAkşamdan itibaren Yağmurlu16°
KastamonuGece saatlerinden sonra Kar Yağışlı14°
BoluGece saatlerinden sonra Kar Yağışlı13°
ZonguldakAkşamdan itibaren Yağmurlu10°
ORTA-DOĞU KARADENİZSamsunAkşamdan itibaren Yağmurlu14°
AmasyaAkşamdan itibaren Yağmurlu/Karla Karışık14°
TrabzonAkşamdan itibaren Yağmurlu12°
TokatAkşamdan itibaren Yağmurlu/Karla Karışık
DOĞU ANADOLUMalatyaParçalı ve az bulutlu10°
VanParçalı ve az bulutlu
ErzurumGece saatlerinden sonra Kar Yağışlı
KarsGece saatlerinden sonra Kar Yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLUŞanlıurfaAz bulutlu16°
GaziantepAz bulutlu15°
DiyarbakırAz bulutlu14°
SiirtAz bulutlu12°

MGM raporunda bu gece kar beklenen iller - Kaynak:MGM

Meteoroloji verilerine göre 4 Mart 2026 Çarşamba gecesi (00:00 - 06:00) hava durumu haritasında yoğun kar/karla karışık yağmur beklenen iller aşağıdaki gibidir:

Kar Yağışı Beklenen İller

  1. Bolu

  2. Kastamonu

  3. Amasya

  4. Tokat

  5. Kayseri

  6. Gümüşhane

  7. Bayburt

  8. Erzurum

  9. Erzincan

  10. Kars

  11. Ardahan

  12. Ağrı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler