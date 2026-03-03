12 ilde harita beyaz | Meteoroloji'den çığ ve kar alarmı: Listede hangi şehirler var?

Marmara bölgesi ile iç ve batı illerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi azalacak.

⚠️ KRİTİK UYARILARA DİKKAT

ÇIĞ VE KAR ERİMESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsü bulunuyor. Artan sıcaklıklar veya yeni yağışlarla birlikte çığ düşmesi ve kar erimesi riskine karşı bölge halkının ve sürücülerin azami dikkat göstermesi gerekiyor.