İran operasyonunun perde arkası: Kritik istihbarat CIA’den geldi

Saldırının gerçekleştiği bölgede İran Cumhurbaşkanlığı ofisi, liderlik ofisi ve Ulusal Güvenlik Konseyi'ne ait binaların bulunduğu belirtildi. Üst düzey güvenlik yetkililerinin bir binada, Hamaney'in ise yakındaki başka bir yapıda bulunduğu ifade edildi.

İddiaya göre operasyon, sabah saat 06.00'da İsrail'den havalanan savaş uçaklarıyla başladı. Uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli mühimmat taşıyan jetler, yaklaşık iki saatlik uçuşun ardından Tahran saatiyle 09.40'ta hedef alınan yerleşkeyi vurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA ise saldırıda Şemhani ve Pakpur'un hayatını kaybettiğini doğruladı.

Bu isimler arasında Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, Askeri Konsey Başkanı Amiral Ali Şemhani, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Seyyid Mecid Musevi ve İstihbarat Bakan Yardımcısı Muhammed Şirazi'nin bulunduğu öne sürüldü.

İsrail tarafının değerlendirmesine göre toplantıya İran'ın en kritik askeri ve güvenlik isimleri katılıyordu.

İsrailli bir savunma yetkilisi, operasyonun İran yönetimi açısından ciddi bir "taktik sürpriz" yarattığını belirtti. Yetkili, savaş hazırlıklarının sürdüğü bir dönemde lider kadronun aynı noktada toplanmasının önemli bir güvenlik açığı oluşturduğunu ifade etti.

ABD-İSRAİL İSTİHBARAT KOORDİNASYONU

Haberde, operasyonun ABD ile İsrail arasındaki yoğun istihbarat paylaşımını bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı. Eski bir ABD'li yetkili, Washington yönetiminin Hamaney'in konumuna ilişkin bilgileri daha önce de elde ettiğini belirtti.

Özellikle geçen yıl yaşanan 12 günlük savaşın ardından İran liderliğinin kriz anlarındaki hareket modellerine ilişkin daha ayrıntılı veri toplandığı, bu sayede liderin hareketlerinin daha öngörülebilir hale geldiği kaydedildi.