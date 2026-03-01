İran operasyonunun perde arkası: Kritik istihbarat CIA’den geldi
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırının perde arkasına ilişkin çarpıcı istihbarat detayları ortaya çıktı. The New York Times’a konuşan kaynaklara göre, İran lideri Ali Hamaney’in aylar süren CIA takibi sonucu elde edilen “yüksek doğrulukta” istihbarat operasyonun zamanlamasını değiştirdi. Gece planlanan saldırının sabah saatlerine çekildiği öne sürülürken, Tahran’daki liderlik yerleşkesinin hedef alındığı operasyonda İran’ın üst düzey askeri ve güvenlik kadrosunun hedef alındığı iddia edildi.
Hızlı Özet Göster
- The New York Times'a göre ABD ve İsrail, İran'ın üst düzey yetkililerinin toplandığı Tahran'daki bir liderlik yerleşkesine saldırı düzenledi.
- İran'ın resmi haber ajansı IRNA, saldırıda Askeri Konsey Başkanı Amiral Ali Şemhani ile Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiğini doğruladı.
- Operasyonun zamanlaması, İran lideri Ali Hamaney'i takip eden ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan (CIA) gelen istihbarat doğrultusunda son anda değiştirildi.
- Saldırının temel amacının, İran'ın siyasi ve askeri karar alma mekanizmasını tek bir operasyonla devre dışı bırakmak olduğu ifade edildi.
- İsrail'den havalanan savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda, Devrim Muhafızları ve çeşitli bakanlıklardan çok sayıda üst düzey yetkili hedef alındı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin ortaya atılan yeni iddialar, operasyonun askeri boyutunun yanı sıra kapsamlı bir istihbarat sürecine dayandığını ortaya koydu.
The New York Times gazetesine konuşan ve isimleri açıklanmayan kaynaklara göre, saldırının zamanlamasını değiştiren kritik istihbarat doğrudan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan (CIA) geldi.
CIA'NİN AYLAR SÜREN TAKİBİ
Haberde, CIA'nin İran lideri Ali Hamaney'i aylar boyunca yakından izlediği ve liderin konumu ile hareket düzenine ilişkin "yüksek doğrulukta" istihbarat topladığı belirtildi.
Operasyonda kritik dönüm noktası ise cumartesi sabahı Tahran merkezindeki liderlik yerleşkesinde üst düzey bir toplantı yapılacağının tespit edilmesi oldu. İstihbarata göre Hamaney'in de söz konusu toplantıya katılması bekleniyordu.
OPERASYON PLANI SON ANDA DEĞİŞTİRİLDİ
ABD ve İsrail'in saldırıyı başlangıçta gece saatlerinde gerçekleştirmeyi planladığı, ancak CIA'den gelen yeni bilgiler sonrası operasyon saatinin sabaha çekildiği öne sürüldü.
Kaynaklara göre amaç, İran'ın siyasi ve askeri karar alma mekanizmasını tek hamlede devre dışı bırakmaktı.
SALDIRININ KRONOLOJİSİ
İddiaya göre operasyon, sabah saat 06.00'da İsrail'den havalanan savaş uçaklarıyla başladı. Uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli mühimmat taşıyan jetler, yaklaşık iki saatlik uçuşun ardından Tahran saatiyle 09.40'ta hedef alınan yerleşkeyi vurdu.
Saldırının gerçekleştiği bölgede İran Cumhurbaşkanlığı ofisi, liderlik ofisi ve Ulusal Güvenlik Konseyi'ne ait binaların bulunduğu belirtildi. Üst düzey güvenlik yetkililerinin bir binada, Hamaney'in ise yakındaki başka bir yapıda bulunduğu ifade edildi.
ÜST DÜZEY GÜVENLİK KADROSU HEDEF ALINDI
İsrail tarafının değerlendirmesine göre toplantıya İran'ın en kritik askeri ve güvenlik isimleri katılıyordu.
Bu isimler arasında Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, Askeri Konsey Başkanı Amiral Ali Şemhani, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Seyyid Mecid Musevi ve İstihbarat Bakan Yardımcısı Muhammed Şirazi'nin bulunduğu öne sürüldü.
İran resmi haber ajansı IRNA ise saldırıda Şemhani ve Pakpur'un hayatını kaybettiğini doğruladı.
"TAKTİK SÜRPRİZ" DEĞERLENDİRMESİ
İsrailli bir savunma yetkilisi, operasyonun İran yönetimi açısından ciddi bir "taktik sürpriz" yarattığını belirtti. Yetkili, savaş hazırlıklarının sürdüğü bir dönemde lider kadronun aynı noktada toplanmasının önemli bir güvenlik açığı oluşturduğunu ifade etti.
ABD-İSRAİL İSTİHBARAT KOORDİNASYONU
Haberde, operasyonun ABD ile İsrail arasındaki yoğun istihbarat paylaşımını bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı. Eski bir ABD'li yetkili, Washington yönetiminin Hamaney'in konumuna ilişkin bilgileri daha önce de elde ettiğini belirtti.
Özellikle geçen yıl yaşanan 12 günlük savaşın ardından İran liderliğinin kriz anlarındaki hareket modellerine ilişkin daha ayrıntılı veri toplandığı, bu sayede liderin hareketlerinin daha öngörülebilir hale geldiği kaydedildi.
İRAN İSTİHBARAT YAPISINA AĞIR DARBE İDDİASI
Saldırının ardından İranlı istihbarat yetkililerinin bulunduğu bazı noktaların da hedef alındığı ileri sürüldü. İddialara göre ülkenin en üst düzey istihbarat yetkililerinden biri kaçmayı başarırken, kurumun üst kademesinin önemli ölçüde etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.