Tutuklanan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

Tanju Özcan'ın,ʺArkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksinizʺ diyerek marketleri tehdit ettiği söyleniyor

TANJU ÖZCAN'DAN KÜFÜRLÜ TEHDİT: YA SEVE SEVE YA DA...



Dosyada yer alan tanık beyanlarına göre; belediye şirketi tarafından hazırlanan reklam teklifleri market temsilcilerine iletildi.



Teklif bedelinin yüksek bulunması üzerine yapılan toplantıda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın,"Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Market temsilcilerine sözleşmeyi imzalamaları için bir hafta süre verildiği öne sürüldü.