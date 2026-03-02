Tutuklanan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
CHP'li Bolu Belediyesi'ndeki haraç düzeni ifşa oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve kurmaylarının 6 büyük zincir marketin sorumlularından zorla rüşvet istediği iddia edildi. Özcan'ın, "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz" ifadeleri dosyaya girdi. CHP'li Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında mahkeme tarafından “irtikap” suçundan tutuklama kararı verildi. İçişleri Bakanlığı Özcan'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Öte yandan haraç düzeni kuran Özcan’ın sevk ve tutuklama yazısı takvim.com.tr'de.
- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, zincir marketleri reklam sözleşmesi imzalamaya zorladıkları iddiasıyla icbar suretiyle irtikap suçundan tutuklandı.
- İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Tanju Özcan'ı geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.
- Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, reklam sözleşmesini imzalamayan A101 ve ŞOK marketlerine ikinci denetim yapılması ve idari yaptırım uygulanmasını icbar olarak değerlendirdi.
- Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ali Sarıyıldız'a tutuklama talebi reddedilerek 4 ay süreyle konutunu terk etmeme şartıyla adli kontrol kararı verildi.
- Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CHP'li Bolu Belediyesine yönelik yürütülen irtikap soruşturması kapsamında mahkemeye tutuklama talebiyle sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı. Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ali Sarıyıldız ev hapsi cezası aldı.
ÖZCAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığı Özcan'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN, Hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak uzaklaştırılmıştır."denildi.Tanju Özcan ve 12 kişi adliyede!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz"sözleriyle zincir marketleri tehdit ettiği iddia edildi.
İTİRAF: MARKETLERLE BELEDİYE BİNASINDA GÖRÜŞTÜK
Jandarmada ifade veren Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız birbiriyle çelişti.
İçişleri Bakanlığı müfettişlerine "marketlerle toplantı yapmadım" diyen Tanju Özcan'ın gözaltındaki ifadesinde "belediye binasında görüştük" dediği öğrenildi.
İFADE İŞLEMİ 2 GÜN SÜRDÜ... ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 2 gün süren ifade işlemleri tamamlandı. 13 kişi sabahın erken saatlerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Jandarma araçlarıyla getirilen 13 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Özcan'la beraber adliyeye sevk edilen isimler şu şekilde:
Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, Zabıta eski müdürü Hakan Yılmaz, Yazı İşleri eski müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel.
TANJU ÖZCAN'DAN KÜFÜRLÜ TEHDİT: YA SEVE SEVE YA DA...
Dosyada yer alan tanık beyanlarına göre; belediye şirketi tarafından hazırlanan reklam teklifleri market temsilcilerine iletildi.
Teklif bedelinin yüksek bulunması üzerine yapılan toplantıda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın,"Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Market temsilcilerine sözleşmeyi imzalamaları için bir hafta süre verildiği öne sürüldü.
DENETİMLER PEŞ PEŞE GELDİ
Başsavcılık açıklamasına göre, verilen sürenin ardından belediye zabıta ekipleri zincir marketlere yönelik kapsamlı denetim başlattı.
Denetim yapılan şube sayıları şöyle açıklandı:
BİM: 32 şube
A101: 44 şube
ŞOK: 26 şube
CarrefourSA: 5 şube
Denetimlerde çeşitli eksiklikler tespit edildiği belirtilerek tutanak tutulduğu ve süre verildiği bildirildi. Soruşturma dosyasına göre BİM, CarrefourSA, Nuhmar/1N ve Avantaj isimli market zincirlerinin reklam sözleşmesini kabul ettiği A101 ve ŞOK'un ise sözleşme imzalamayı reddettiği belirtildi.
SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEYENLER DENETİM YEDİ
Başsavcılık, ikinci denetimlerin yalnızca sözleşmeyi kabul etmeyen A101 ve ŞOK şubelerine yapıldığını tespit etti. Bu denetimler sonucunda idari para cezaları uygulandığı ve bazı şubelerin 5 gün süreyle ticaretten men edildiği kaydedildi. Uygulamanın ilgili mevzuata aykırı olup olmadığı soruşturma kapsamında inceleniyor. Reklam sözleşmesini kabul eden marketlere ikinci denetim yapılmaması ise dosyada dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.
TANJU ÖZCAN HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Gözaltına alınan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız için tutuklama talep edildi.
TANJU ÖZCAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Tanju Özcan, ifadesinde Bolsev'in herhangi bir kademesinde görevli olmadığını belirterek, "Bolu'yu Seviyorum Vakfı benim başkanlığını yaptığım, mahkeme kararı ile kurulmuş bir vakıftır. Bolu'yu Seviyorum Eğitim Ticaret A.Ş. bu vakfın iştirakidir. Bu anonim şirketinin yönetim kurulu başkanı ben değilim. Bolu Bel A.Ş. ise bunlardan farklı olup yüzde 100'ü belediyeye ait olan bir şirkettir. Ben bu şirketin de herhangi bir kademesinde görevli değilim. Vakıf kurmamızın amacı Bolu ilindeki fakir ailelere, öğrencilere ve engelli vatandaşlara ve yatalak hastalara yardım yapma amacıydı. Nihai amacı ise büyük bir huzur evi yapmak idi. Vakfı kurma kararımızdan sonra ben Bolu Belediye başkanı olarak birçok yerde bu vakfa yardım yapılabileceğini söyledim. Bilboardlar aracılığı ile halka da çağrıda bulundum. Bolu'nun ileri gelenlerinden, maddi olarak kazancı yüksek olan şirketlerden, hayırsever olduğunu bildiğimiz kişilerden bu vakfa yardımda bulunmalarını istedim. Bunların dışında Bolu ilinde faaliyet gösteren bankalara da marketlere de bu şekilde yardım edebileceklerini söyledim. Yapıldığı iddia edilen toplantıda yine vakfa yardım toplamak amacıyla yapılmış bir toplantıdır. Bu toplantıya Bolu içinde faaliyet gösteren bazı marketlerin temsilcileri katıldılar. Toplantıda da vakıf kurulduğunu, bu vakfın öğrencilere, yaşlılara, engellilere yardım yapacağını söyledim ve vakfa bağışta bulunup bulunamayacaklarını sordum. Özellikle büyük market yetkilileri doğrudan bağış yapamayacaklarını, ancak reklam vermek için ciddi bütçelerinin olduğunu, bu parayı reklam vermek suretiyle verebileceklerini söylediler. Toplantı günü kesinlikle reklam sözleşmesine ilişkin bir teklif metni ve mektubu verilmedi. Söylediğim gibi reklam konusu büyük market yetkililerin bunu bize söylemesi üzerine açıldı. Dolayısıyla daha önceden reklam verme hususunda hazırlanmamız ve reklam teklifi verme planlamamız olmadı"dedi.
'BOLU'NUN YARARINA OLAN HER ŞEY İÇİN YARDIM TALEP EDERİM'
Özcan, sonradan verilen ifadelerin kendisine karşı olan husumet nedeniyle olduğunu düşündüğünü belirterek,"Geçen sene meydana gelen Kartalkaya yangını olayından sonra başsavcılığın belediyeye karşı olan tutumu nedeniyle ben kendisini bizzat HSK'ya şikayet etmiştim. Bundan dolayı husumet olduğunu düşünüyorum. Toplantı sonrasında market sorumlularının reklam vermek suretiyle yardım etmek istediklerini belirtmeleri üzerine Bolu Bel A.Ş olarak reklam teklifi düzenlenip market yetkililerine gönderildiğini biliyorum. Şunu da belirtmek isterim ki ilk zamanlar Bolu Bel A.Ş bilboardları kiralamak suretiyle reklam sözleşmesi yapıyordu. Daha sonra Bolu Bel A.Ş yasal prosedür çerçevesinde billboardları, Bolsev Eğitim ve Yardımlaşma Ticaret Anonim Şirketi kullanımına geçirildi. Daha sonraki yapılan reklam sözleşmeleri Bolsev Eğitim ve Yardımlaşma Ticaret ve Anonim Şirketi ile yapıldı. Bu şirkette Bolsev vakfının iştirakidir. İcbar yolu ile menfaat sağlamaya çalışacak olsam yazılı bir teklif mektubu sunmam. Mağdurlar da gerçekten icbar edilmiş olsalardı yapılan her işleme karşı dava açamazlardı. Ben yardım yapılması gerektiğinde açıkça yardım istediğimi zaten belirtirim. Hatta SMA hastası Rüzgar bebek ile ilgili şu an kampanyamız vardır. Onun içinde açıkça yardım istiyoruz. Ayrıca bunun dışında Boluspor'a, Bolu ilinde yapılan camilere, konserlere, fuarlara da yardımda bulunulması için hayırseverlerden ricacı oluyorum. Yani sadece kendi vakfımız için değil Bolu'nun yararına olan her şey için yardım talep ederim" ifadelerini kullandı.
TANJU ÖZCAN TUTUKLANDI
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 13 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen şüpheliler, arka giriş kapısından adliye binasına alındı.
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Özcan, Can ve A.S. tutuklanmaları, diğer 10 kişi ise adli kontrol tedbiriyle salıverilmeleri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanırken, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.
TANJU ÖZCAN'IN SEVK VE TUTUKLAMA YAZISI TAKVİM COM.TR'DE
Bolu'da zincir marketlere yönelik reklam sözleşmesi sürecine ilişkin yürütülen "icbar suretiyle irtikap" soruşturmasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı. Aynı dosyada şüpheli olarak sevk edilen Ali Sarıyıldız hakkında ise tutuklama talebi reddedilerek konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
Bolu Hazırlık Bürosu'nun 02/03/2026 tarihli ve 2026/187 sayılı soruşturma yazısıyla, üç şüpheli tutuklama istemiyle mevcutlu olarak Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler huzura alınarak kimlik tespitleri yapıldı. Duruşmada şüphelilerin müdafileri hazır bulundu.
Hakimlikçe, şüphelilere kimlik ve adres bilgilerini doğru beyan etme yükümlülüğü ile CMK kapsamında sahip oldukları haklar hatırlatıldı; susma, müdafi yardımından yararlanma, lehlerine delil sunma ve aleyhlerine olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırma hakları olduğu bildirildi. Şüpheliler savunmalarını müdafileri huzurunda yapmak istediklerini beyan etti. Şüphelilerin ve avukatlarının beyanları kayda alındı.
SORUŞTURMANIN DAYANAĞI: REKLAM SÖZLEŞMESİ VE DENETİM SÜRECİ
Hakimlik kararında yer alan değerlendirmeye göre, Bolu Bel Sanayi ve Ticaret AŞ'ye gelir sağlamak amacıyla ilde faaliyet gösteren zincir marketlerle reklam sözleşmesi yapılmasının planlandığı, bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın bazı market sorumlularıyla görüştüğü belirtildi. Görüşmelerde olumlu sonuç alınamaması üzerine 24 Mayıs 2024 tarihinde belediyede bir toplantı düzenlendiği aktarıldı.
Toplantıya BİM, A101 (Yeni Mağazacılık), ŞOK, Nuhmar, CarrefourSA ve Avantaj marketlerinin temsilcilerinin katıldığı; toplantıda Bolu Bel AŞ'nin reklam faaliyetlerine başladığının bildirildiği ve marketlere ayrı ayrı teklif zarfları dağıtıldığı ifade edildi. Dosyada bu teklif zarflarının bulunduğu kaydedildi.
Kararda, bazı market temsilcilerinin teklif bedellerini yüksek buldukları ve yerel düzeyde reklama ihtiyaç duymadıklarını dile getirdikleri, bunun üzerine Tanju Özcan'ın toplantıda "biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da …" şeklinde ifade kullandığının iddia edildiği belirtildi. Toplantı sonunda katılımcılara bir haftalık süre verildiği ve hatıra fotoğrafı çekildiği, bu fotoğrafın da dosyada yer aldığı aktarıldı.
DENETİMLER VE İDARİ YAPTIRIMLAR
Hakimlik kararında, sürenin dolmasının ardından belediye zabıta ekiplerince marketlere yönelik denetimlerin başlatıldığı ifade edildi.
Buna göre;
BİM'e ait 32 market 29/05/2024 – 31/05/2024,
A101'e ait 44 market 03/06/2024 – 12/06/2024,
ŞOK'a ait 26 market 03/06/2024 – 12/06/2024,
CarrefourSA'ya ait 5 market 03/06/2024 – 11/06/2024
tarihleri arasında denetlendi.
Denetimlerde özellikle NACE2 kodu eksikliği nedeniyle tutanaklar tutulduğu ve eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği kaydedildi. Kararda, toplantı öncesindeki rutin denetim uygulamaları ile söz konusu süreçteki denetimlerin sıklık ve mahiyet bakımından farklılık gösterdiğine dikkat çekildi.
Reklam sözleşmesini imzalayan bazı marketlerin ticari itibarlarının zedelenmemesi ve faaliyetten men edilme riskinden kaçınma düşüncesiyle sözleşmeyi kabul ettikleri, sözleşmelerin dosyada bulunduğu belirtildi.
Reklam sözleşmesi imzalamayan A101 ve ŞOK marketlerine ise ikinci denetimlerin yapıldığı; ŞOK için 12/07/2024 – 02/08/2024, A101 için 29/07/2024 – 12/08/2024 tarihleri arasında yeniden denetim gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu denetimler sonucunda bazı iş yerlerine idari para cezası verildiği ve 5 gün süreyle ticaretten men kararı uygulandığı, kararların dosyada yer aldığı aktarıldı.
Kararda ayrıca, ilk denetimde NACE2 kodu eksikliği tespit edilen bazı marketlere ikinci denetimde işlem yapılmadığına da değinildi.
"İCBAR" DEĞERLENDİRMESİ VE TUTUKLAMA KARARI
Hakimlik, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 250. maddesinde düzenlenen irtikap suçuna ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 30/03/2010 tarihli kararına atıf yaptı. Kararda, mağdurun iradesini baskı altında tutmaya elverişli doğrudan veya dolaylı zorlayıcı hareketlerin "icbar" kapsamında değerlendirilebileceği vurgulandı.
Dosyada yer alan market temsilcilerinin birbiriyle uyumlu beyanlarının, denetim tutanakları ve idari yaptırım kararlarıyla desteklendiği; bu kapsamda Tanju Özcan ile Süleyman Can'ın görevlerinin sağladığı nüfuzu kullanarak marketleri Bolu Bel AŞ ile reklam sözleşmesi imzalamaya zorladıklarına dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ifade edildi.
Şüphelilerin kamu görevinden kaynaklanan nüfuzlarını kullanarak mağdurlar üzerinde baskı kurabilecekleri ve delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğu, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Tanju Özcan ile Süleyman Can'ın ayrı ayrı tutuklanmasına karar verildi.
Ali Sarıyıldız hakkında ise kamu görevlisi olmaması, mevcut aşamada delilleri karartma şüphesinin bulunmaması gerekçesiyle tutuklama talebi reddedildi. Sarıyıldız'ın 4 ay süreyle konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına hükmedildi.
Karar, CMK'nın ilgili maddeleri uyarınca taraflara tefhim edildi. Tutuklama kararına karşı iki hafta içinde itiraz yolu açık bırakıldı. Karar 02/03/2026 tarihinde verildi.