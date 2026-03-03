Mermer ailesinin büyük oğlu Zafer Murat Mermer köpeğini tasmasız bıraktığı için ceza aldı

Bir dönem ünlü Çinli bir otomobil markasının Türkiye distribütörlüğünü alan Mermerler Şirketler Grubu, aile içi yaşadıkları miras kavgaları iddialarıyla çalkanırken ailenin büyük oğlu Zafer Murat Mermer köpeği sebebiyle mahkemelik oldu. Davaya konu olan olay, Etiler'deki Maya Rezidans sitesinde meydana geldi. Çocuk bakıcısı Ma. Lynn Rivera Cabang, aynı sitede oturan Mermer'e ait tasmasız Jack Russel cinsi köpek tarafından bacağından ısırıldığını iddia etti. Adli Tıp'tan alınan raporda, yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek düzeyde olduğu belirtildi.

Zafer Murat Mermer ve eşi. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

'MERMER ASLİ KUSURLU'

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre mahkemece alınan bilirkişi raporunda, Jack Russel cinsi köpeğin yasaklı ırklar listesinde olmasa da, sahibinin köpeği kontrol altında tutması ve başkalarının sağlığı için gerekli özeni göstermesi gerektiği vurgulandı. Raporda, Mermer'in köpeğini tasmasız bırakması nedeniyle "asli kusurlu", bakıcının ise "kusursuz" olduğu ifade edildi. Mahkeme, sanığın savunmasını suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirerek 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçundan mahkumiyet kararı verdi. Suçun işleniş şekli gözetilerek sanığa 180 gün adli para cezası verildi. İyi hal indirimiyle ceza 150 güne, toplam 3.000 TL adli para cezasına çevrildi. Sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakılarak 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi.



'BENİM KÖPEĞİM EĞİTİMLİ'

Savunma yapan Zafer Murat Mermer, suçlamaları kabul etmedi. Köpeğin aile köpeği olduğunu belirten Mermer, "Müşteki tarafın da köpeği bulunmaktadır ve o köpek barınaktan alınmıştır. Benim kendi köpeğim ise eğitimlidir. Olay anını görmedim ama köpeğimin ısırmadığını düşünüyorum" dedi. Sanık müdafii ise binada 100'den fazla köpek olduğunu ve müvekkili ile komşuları arasında husumet bulunduğunu iddia ederek beraat talebinde bulundu.