İsrail Trump'ı zorla savaşa sürükledi! Pentagon'da mühimmat korkusu başladı



ABD'NİNİRAN PLANI YOK ABD ve İsrail'in ortak saldırılarının ilk dalgasında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi, İslam Cumhuriyeti'ni 1979'dan bu yana en tehlikeli dönemine soktu. Ancak BBC ve Financial Times gibi yayın organlarındaki haberlerde "İran'da rejim hâlâ ayakta. Ne kadar dayanabileceğini önümüzdeki günler gösterecek" denildi. Financial Times'taki haberde ayrıca Trump'ın aslında herhangi bir İran planının olmadığı yazıldı.



YAHUDİ LOBİSİ, TRUMP'ISAVAŞA ZORLADI ABD Başkanı Donald Trump daha önce birçok konuşmasında ülkesinin Ortadoğu'da bulunmaması gerektiğini dile getiriyordu. 2020 yılında yaptığı bir konuşma da "Ortadoğu'ya 8 trilyon dolar harcadık, ama yollarımızı tamir etmiyoruz! Bu ne kadar da aptalca. Tünellerimizi, köprülerimizi, hastanelerimizi, okullarımızı tamir etmiyoruz. Bu çılgınlık!" demişti. Ancak aynı Trump bugün gelinen noktada İsrail'in ardından İran'a karşı ülkesini savaş soktu. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance'ın da yine geçmiş yıllarda birçok kez "Ortadoğu'da yeterince askerimiz öldü, artık oradan çekilmeliyiz" dediği biliniyor. Yapılan yorumlarda ABD'deki güçlü Yahudi lobisi, Trump ve ekibini etki altına alarak bir kez daha kendileri için savaşa zorladı.

TRUMP: SALDIRILAR UZUN SÜREBİLİR ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarla ilgili çelişkili açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Beyaz Saray'da düzenlediği bazı Amerikan askerlerine Onur Madalyası verilen törende İran'la ilgili güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek için bu saldırıları başlattıklarını ileri sürdü. Trump, "Şu anda takvim açısından tahminlerimizin ilerisindeyiz. Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik, ama bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var" dedi. İran'ın yakında Amerikan topraklarına ulaşabilecek füzelere de sahip olacağını savunan ABD Başkanı, New York Post'a yaptığı açıklamada da "gerekli olması halinde" ABD kara birliklerini İran'a gönderme olasılığını dışlamadıklarını bildirdi.

YALANLAR ÜZERİNEKURULAN BİR SAVAŞ ABD kamuoyu ve dünya hâlâ Trump'tan İran'a neden savaş başlattığına dair geçerli bir açıklama bekliyor. Son olarak dün Kongre'de ABD istihbaratının yaptığı bilgilendirmenin detayları ortaya çıktı. Buna göre İsrail, İran'a saldırmadıkça Tahran'ın bölgedeki herhangi bir ABD üssüne herhangi bir saldırı yapma olasılığı yoktu. Daha önce de ABD istihbaratı Trump'ın İran füzeleri ve nükleer faaliyetlerine dair açıklamalarını yalanlamıştı.