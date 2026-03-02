Ümit Akdağ'dan Galatasaray beğenisi

Galatasaray'ın geride kalan ara transfer döneminde yerli rotasyonu için listesine aldığı Ümit Akdağ'dan dikkat çeken bir hareket geldi. Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu, sosyal medyada kendisine yapılan "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi.