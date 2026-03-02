Ümit Akdağ'dan Galatasaray beğenisi
Ara transferde Galatasaray’ın gündemine gelen Ümit Akdağ, sosyal medyada yapılan “Come to Galatasaray” yorumunu beğendi. Genç savunmacının hamlesi dikkat çekti.
Galatasaray'ın geride kalan ara transfer döneminde yerli rotasyonu için listesine aldığı Ümit Akdağ'dan dikkat çeken bir hareket geldi. Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu, sosyal medyada kendisine yapılan "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi.
TRANSFER İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE
Ümit Akdağ'ın bu hamlesi, yaz transfer dönemi öncesi yeniden spekülasyonları artırdı. Sarı-kırmızılıların, genç ve yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirme planı doğrultusunda savunma hattına takviye yapabileceği konuşuluyor.
SEZON PERFORMANSI
Alanyaspor'da bu sezon 26 maçta görev alan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Genç savunmacının performansı ve sosyal medyadaki etkileşimi sonrası yaz döneminde atılacak adımlar merak konusu oldu.