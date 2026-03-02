İstanbul’da okulda dehşet: Öğrencinin bıçakladığı öğretmen yaşamını yitirdi

İstanbul Valiliği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yaralanan diğer öğretmen Z.A. ile öğrenci S.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci F.S.B., öğretmenler F.N.Ç. ve Z.A. ile öğrenci S.K'yi bıçakla yaraladı.

İstanbul Çekmeköy'de bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan öğretmenlerden biri hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren öğrenci gözaltına alındı.

Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), henüz belirlenemeyen bir nedenle kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli öğrenci ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan öğretmen F.N.Ç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası 112 Acil Sağlık ve emniyet ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiği belirtilerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.