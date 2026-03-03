ABD-İsrail-İran savaşında dördüncü gün | Trump'tan mühimmat açıklaması: "Sınırsız bir tedarike sahibiz"

SAVAŞIN 3. GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

İran, 36 saatlik süre içinde Körfez İşbirliği Konseyi üyesi tüm ülkeleri (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) hedef aldı. Saldırılarda uluslararası havaalanları ve üç liman, petrol rafinerisi vuruldu. Uluslararası seyahat aksarken petrol sevkiyatları da sekteye uğradı. Çok sayıda konut, lüks otel ve yol hasar gördü.

İSRAİL’İ FETTAH İLE VURDU



İran, ABD ve İsrail arasındaki ölümcül saldırılar sürüyor. İran, 28 Şubat'ta başlayan savaşın üçüncü gününde ses hızının 15 katına ulaşan hipersonik Fattah 2 füzelerini ilk kez ABD üslerini hedef almak için sahaya sürdü. Füzenin menzili bin 400 kilometreyi buluyor ve saatte yaklaşık 18 bin kilometre hıza ulaşıyor.

NETANYAHU'NUN OFİSİNE SALDIRI



İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasına göre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisine ve İsrail Hava Kuvvetleri komutanının konutuna Hayber füzesiyle saldırı gerçekleştirildi. Bununla birlikte İsrail Hava Kuvvetleri'nin karargahının da vurulduğu öne sürüldü.

ABD UÇAKLARI HEDEFTE



ABD Başkanı Trump'kayıpları bekliyoruz'derken, üç Amerikan askerinin ölümü ve Körfez'den Irak'a uzanan füze dalgası Washington'un sahadaki bedelini gözler önüne serdi. Kuveyt'te ABD'ye ait bir savaş uçağının düştüğü öne sürüldü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, F-15'nın yere çakıldığı görülüyor.

İRAN’IN HEDEF ALDIĞI ÜLKELER



BAE:Askeri üsler ile sivil altyapı hedef alındı. Uluslararası Havalimanı’nda yangınlar çıktı, uçuşlar iptal edildi.

KUVEYT:Havalimanı ve bazı askeri bölgeler hedef alındı.

KATAR:Hava savunma sistemleri devreye girdi.

BAHREYN:ABD Beşinci Filosu’nun konuşlu olduğu Manama’daki deniz üssü ve çevresi saldırı altına girdi.

UMMAN:Duqm’daki ticari liman hedef alındı.

SUUDİ ARABİSTAN:Petrol rafinerisi hedef oldu.

IRAK (ERBİL):Erbil Havalimanı çevresinde patlamalar yaşandı.

ÜRDÜN:İran’a ait füzeler radarlar tarafından izlenerek engellenmeye çalışıldı.

İSRAİL: Beyt Şemeş ve Tel Aviv balistik füzelerin hedefi alındı; can kaybı ve yaralanmalar bildirildi.





İSRAİL KÖRFEZ'İ GAZZE'YE ÇEVİRECEK



Gazze'de aralarında binlerce çocuk ve kadının da bulunduğu 75 bin insanı katleden Siyonist İsrail, ABD'yi yanına alarak İran'a savaş açtı. Tahran'daki çocuk hastanesi ve okulu vurarak saldırılarına başlayan İsrail, yüzlerce insanın ölümüne neden oldu. İsrail ve ABD ayrıca dini lider Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey isme suikast düzenledi. Pakistan'da İsrail'i protesto mitinginde polis müdahale etti ve 30 gösterici öldü. İsrail'in İran'a saldırı ile başlayan savaş şu ana kadar 14 ülkeye sıçradı. Katil İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki beldelere yeni hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.



ATEŞ 14 ÜLKEYİ VURDU



İsrail uçakları Lübnan'ın Başkent Beyrut ve güneyindeki saldırılarında 31 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce insan yaralandı. İsrail güçleri ayrıca Günay Lübnan'da insanları zorunlu göce zorluyor. Köy ve beldelere füze atan İsrail ordusu Güney Lübnan'ın tamamını işgal etmeyi planlıyor.

DOĞAL GAZ FİYATLARI UÇTU



Küresel enerji güvenliği, Katar'daki dünyanın en büyük LNG ihracat tesisinin bir askeri saldırı sonrası üretimi tamamen durdurmasıyla 2022 yılındaki Ukrayna işgalinden bu yana en büyük şokunu yaşıyor. Hafta sonu Hürmüz Boğazı'ndan tanker trafiğinin büyük ölçüde durmasının ardından doğal gaz vadeli işlem fiyatları, yüzde 25'e varan oranda yükseldi. Bu artış Ağustos 2023'ten bu yana görülen en büyük artış olarak kayda geçti.

KÖRFEZİN HAVASINDA KAOS



ABDve İsrail'in İran'a saldırısı ve ardından İran'ın misillemesi havacılık sektöründe kaos yarattı. Havacılık şirketlerinin hisseleri düşerken yeni uçuş iptal haberleri de geliyor. Dünyanın en büyük uluslararası havayolu şirketi Emirates, salı gününe kadar Dubai'ye uçuşları ve Dubai'den kalkışları durdurdu. Etihad Airways uçuş iptallerini uzatırken, Qatar Airways, Katar hava sahasının kapatılması nedeniyle Doha'dan kalkışları ve Doha'ya varışları durdurdu. Avrupa piyasalarının açılışında Lufthansa yüzde 11, British Airways'in ana şirketi IAG yüzde 13 ve Air France- KLM ise yüzde 10'a varan oranda değer kaybetti.

ATEŞ PİYASALARA DÜŞTÜ





ABD-İsrail'in İran'a saldırıları küresel piyasaları da derinden etkiledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması petrol fiyatları vurdu. Brent petrol yüzde 9'e yakın artış gösterirken 80 dolara dayandı. Borsalar da jeopolitik gerilimden payını aldı.



Endeksler Japonya’da yüzde 1,5, Çin’de yüzde 2, Almanya’da yüzde 2,5, Fransa ve İngiltere’de yüzde 2’nin üzerinde kayıplar verdi. Borsa İstanbul’da da kayıp yüzde 3,5’i buldu. Altının ons fiyatı ise yüzde 2,1 artarak 5 bin 389 dolara yükseldi. Gram altın 7 bin 624 TL, çeyrek altın yüzde 2,5 artarak 12 bin 466 liraya yükseldi.