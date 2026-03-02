Milyoner'de Kur'an'ın en kapsamlı ayeti soruldu: Hangisi Nahl Suresi 90. ayetinde direkt emredilenlerden dğeildir?
İzmirli yarışmacı Fatihcan Kalender, Milyoner koltuğunda tüm jokerlerini kullanarak 200 bin TL değerindeki Nahl Suresi sorusunu açtırmayı başardı. 2 Mart 2026 akşamı ATV ekranlarında sorulan ve ayette direkt olarak emredilmeyen unsuru sorgulayan bu kritik soruda Kalender, "Alçak gönüllü olmak" şıkkını işaretleyerek büyük ödül yolunda dev bir adım attı.
💡 NEDEN "EN KAPSAMLI AYET" DENİLİYOR?
İslam bilginlerine göre bu ayet, insanlığın ihtiyaç duyduğu tüm helal-haram, sevap-ceza ve ahlak konularını tek bir çerçevede topladığı için eşsizdir.
|Kavram
|Anlamı ve Önemi
|Adalet
|Sosyal hayatın ve hukukun en temel ilkesidir; eşitliği ve dengeyi sağlar.
|İhsan
|Kulun Allah'a bağlılığını ve insanlara karşı özverisini en üst seviyeye taşır.
|Öğüt
|Allah, "aklınızı başınıza alasınız" diye bu kuralları hatırlatır.