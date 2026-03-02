CANLI YAYIN

Milyoner'de Kur'an'ın en kapsamlı ayeti soruldu: Hangisi Nahl Suresi 90. ayetinde direkt emredilenlerden dğeildir?

İzmirli yarışmacı Fatihcan Kalender, Milyoner koltuğunda tüm jokerlerini kullanarak 200 bin TL değerindeki Nahl Suresi sorusunu açtırmayı başardı. 2 Mart 2026 akşamı ATV ekranlarında sorulan ve ayette direkt olarak emredilmeyen unsuru sorgulayan bu kritik soruda Kalender, "Alçak gönüllü olmak" şıkkını işaretleyerek büyük ödül yolunda dev bir adım attı.

Kim Milyoner Olmak İster'in 2 Mart 2026 tarihinde yayınlanan son bölümünde, İslam âlimleri tarafından "Kur'an'ın en kapsamlı ayeti" olarak nitelendirilen Nahl Suresi'nin 90. ayeti damga vurdu.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ İÇİN YARIŞTI

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", yine duygu dolu ve heyecanlı anlara sahne oldu. İzmir'den katılan 24 yaşındaki Fatihcan Kalender, samimiyeti ve hedefiyle izleyicilerin dikkatini çekti. Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri mezunu olan genç yarışmacı, yarışmaya katılma amacını "bedelli askerlik kredisini kapatmak"olarak açıkladı.

Annesi Sevda Hanım'ın alkışları eşliğinde koltuğa oturan Fatihcan, ilk sorulardaki rahat tavırlarıyla beğeni topladı. "200 bin liralık soruyu görmeyi hedefliyorum çünkü bedelli askerlik ücretini ödedim, şimdi kredisini kapatmam gerekiyor" diyen yarışmacı, hayallerine ulaşmak için doğru cevapları tek tek verdi.

100 BİN TL'LİK KARACİĞER SORUSU

Yarışmacı 100 bin TL değerindeki soruya kadar gelmeyi başarırken, bu aşamada elindeki jokerleri stratejik bir şekilde kullandı. Karşısına çıkan ve insan vücudunun mucizevi onarım kapasitesini sorgulayan soruda heyecan doruğa çıktı.

Yüzde 90'ı kaybedildiğinde dahi kendini onarıp eski kapasitesine ulaşabilen organ hangisidir?

  • A) Akciğer

  • B) Karaciğer

  • C) Kalın bağırsak

  • D) İnce bağırsak

Fatihcan Kalender, bu soruda çift cevap joker hakkını kullandı. Ancak ikinci bir şıkka gerek kalmadan ilk tercihi olan "Karaciğer" cevabıyla soruyu bildi ve 100 bin TL'yi garantiledi.

🕋 200 BİN TL DEĞERİNDEKİ KRİTİK SORU: NAHL SURESİ 90. AYET

Hedefi olan 200 bin TL'ye ulaşmak için karşısına çıkan soru ise dini bilgilerini test eden zorlu bir aşamaydı.

Hangisi, Nahl suresinin "O, düşünüp tutasınız diye öğüt veriyor" şeklinde biten 90. ayetinde direkt olarak emredilenlerden değildir?

  • A) Adalet

  • B) İyilik yapmak

  • C) Akrabaya yardım etmek

  • D) Tevekkül etmek

Doğru Cevap: D) Tevekkül etmek

AYETİN MEALİ

"Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nahl, 16/90)

KUR'AN'IN EN KAPSAMLI AYETİ: NAHL SURESİ 90. AYET VE SIRLARI

Nahl Suresi'nin 90. ayeti, İslam âlimleri tarafından "Kur'an-ı Kerim'in en kapsamlı ayeti" olarak nitelendirilir. Bu eşsiz ayet, hem bireysel ahlakın hem de toplumsal düzenin temel taşlarını sadece birkaç kelimeyle özetler. Her cuma namazında hutbenin sonunda işittiğimiz bu ilahi mesaj, insanlığın muhtaç olduğu tüm erdemleri ve sakınması gereken kötülükleri bir araya getirir.

✨ AYETİN EMRETTİĞİ ÜÇ TEMEL DEĞER

Allah bu ayette, toplumsal barışın ve bireysel huzurun anahtarı olan üç büyük erdemi emreder:

  • ⚖️ Adalet: Doğru hareket etmek, hakka göre hüküm vermek ve her şeyi yerli yerine koymaktır. İslam'a göre göklerin ve yerin düzeni adaletle ayakta durur. Adalet, sadece hukukta değil; kişinin kendi nefsiyle, ailesiyle ve çevresiyle olan ilişkilerinde dengeyi korumasıdır.

  • 🤝 İhsan (İyilik): Adaletten de ileri bir erdemdir. Adalet "hakkı vermek" ise, ihsan "hakkından fazlasını vermek" veya "iyiliğe daha güzeliyle karşılık vermektir". Peygamberimiz ihsanı; "Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek" olarak tanımlamıştır.

  • 🌳 Akrabaya Yardım (Cömertlik): Toplumsal dayanışmanın ilk halkası olan yakın çevreye maddi ve manevi destek olmayı ifade eder.

🚫AYETİN YASAKLADIĞI ÜÇ TEMEL KÖTÜLÜK

Ayette, ruhu kirleten ve toplumsal dokuyu bozan üç ana kötülük kesin bir dille yasaklanır:

  • 🛑 Hayasızlık (Fahşâ): Edep, haya ve iffete aykırı olan her türlü çirkin söz ve davranıştır; başta zina olmak üzere tüm ahlak dışı fiilleri kapsar.

  • ✖️ Kötülük (Münker): Aklın ve sağduyunun çirkin bulduğu, erdemli bir toplumun yadırgadığı tüm yanlış tutumlardır.

  • 🛡️ Zorbalık ve Azgınlık (Bağy): Başkalarının haklarına tecavüz etmek, sınırları aşmak ve saldırganlık yapmaktır.

💡 NEDEN "EN KAPSAMLI AYET" DENİLİYOR?

İslam bilginlerine göre bu ayet, insanlığın ihtiyaç duyduğu tüm helal-haram, sevap-ceza ve ahlak konularını tek bir çerçevede topladığı için eşsizdir.

KavramAnlamı ve Önemi
AdaletSosyal hayatın ve hukukun en temel ilkesidir; eşitliği ve dengeyi sağlar.
İhsanKulun Allah'a bağlılığını ve insanlara karşı özverisini en üst seviyeye taşır.
ÖğütAllah, "aklınızı başınıza alasınız" diye bu kuralları hatırlatır.
🌍 300 BİN TL DEĞERİNDEKİ "RAKIM" SORUSU VE KARAR ANI

Fatihcan Kalender, 200 bin TL'lik Nahl Suresi sorusunu başarıyla geçtikten sonra 300 bin TL değerindeki soruyla karşı karşıya geldi.

Hangi başkentin rakımı diğer üçünün rakımından daha fazladır?

  • A) İsviçre'nin başkenti Bern

  • B) İspanya'nın başkenti Madrid

  • C) Türkiye'nin başkenti Ankara

  • D) Gürcistan'ın başkenti Tiflis

Yarışmacı, bu aşamada kazandığı 200 bin TL'yi riske atmamak adına yarışmadan çekilme kararı aldı. Ancak çekildikten sonra, "Cevap verseydim Ankara derdim" ifadesini kullandı. Sunucunun doğru cevabın C şıkkı (Ankara) olduğunu açıklamasıyla, Kalender'in tahmini bir kez daha doğru çıkmış oldu.

