Şeker hastaları nasıl oruç tutmalı? Dr. Onur Taşçı’dan 5 kritik kural: Çay ve kahve tehlikesine dikkat!

Çay ve kahve gibi kafein içeren içeceklerin idrar söktürücü etkisi nedeniyle az tüketilmesi ve gerekirse iftar ile sahur arasına düşük kalorili ara öğün eklenmesi öneriliyor.

İftarda ekmek, pide, makarna ve pilav gibi yüksek karbonhidrat içeren besinlerden uzak durulmalı, çorba ve salata ile başlanmalı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutmak ortalama 13-14 saat kadar açlık gerektiriyor. Özellikle diyabet hastalarının bu ayda çok dikkatli olması ve sağlıklarını korumak için bazı önerileri uygulaması önem taşıyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Dahiliye Uzmanı Dr. Onur Taşcı, diyabet hastalarına sağlıklı bir Ramazan için önerilerde bulundu.