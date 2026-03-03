Şeker hastaları nasıl oruç tutmalı? Dr. Onur Taşçı’dan 5 kritik kural: Çay ve kahve tehlikesine dikkat!
11 ayın sultanı Ramazan geldi ancak diyabet hastaları için riskler devam ediyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Onur Taşçı, şeker hastalarının oruç tutarken karşılaşabileceği sıvı kaybı ve şeker düşüklüğü gibi risklere karşı uyardı. İşte iftardan sahura şeker hastaları için beslenme tüyoları...
Hızlı Özet Göster
- Dahiliye Uzmanı Dr. Onur Taşcı, diyabet hastalarının Ramazan ayında oruç tutarken şeker yüksekliği, şeker düşüklüğü, diyabetik ketoasidoz, sıvı kaybı ve tansiyon düşüklüğü gibi durumlarla karşılaşabileceğini belirtti.
- Tip 1 ve 2 diyabet hastaları, gebeler, kontrolsüz diyabeti olanlar, böbrek ve kalp yetmezliği olanlar ile son 3 ay içinde diyabetik ketoasidoz yaşayan hastaların oruç tutması önerilmiyor.
- Diyabet hastaları iftara bol su ile başlamalı, gün içinde 1,5-2 litre sıvı almalı ve şekerli içeceklerden kaçınmalı.
- İftarda ekmek, pide, makarna ve pilav gibi yüksek karbonhidrat içeren besinlerden uzak durulmalı, çorba ve salata ile başlanmalı.
- Çay ve kahve gibi kafein içeren içeceklerin idrar söktürücü etkisi nedeniyle az tüketilmesi ve gerekirse iftar ile sahur arasına düşük kalorili ara öğün eklenmesi öneriliyor.
On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutmak ortalama 13-14 saat kadar açlık gerektiriyor. Özellikle diyabet hastalarının bu ayda çok dikkatli olması ve sağlıklarını korumak için bazı önerileri uygulaması önem taşıyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Dahiliye Uzmanı Dr. Onur Taşcı, diyabet hastalarına sağlıklı bir Ramazan için önerilerde bulundu.
5 HAYATİ KURALA DİKKAT!
|Dr. Onur Taşçı'nın Tavsiyesi
|Neden Önemli?
|1
|İftara mutlaka bol su ile başlayın.
|Gün boyu kaybedilen sıvıyı yerine koymak için.
|2
|Şekerli içecekleri tamamen hayatınızdan çıkarın.
|Kan şekerindeki ani dalgalanmaları önlemek için.
|3
|İftarda makarna ve pirinç pilavından uzak durun.
|Yüksek karbonhidrat şeker komasını tetikleyebilir.
|4
|Çay ve kahve tüketimini minimuma indirin.
|Kafein vücuttan su atılmasına (dehidrasyon) yol açar.
|5
|İftar ve sahur arasına düşük kalorili ara öğün ekleyin.
|Gece boyu şeker dengesini sabit tutmak için.
BULANTI VE KUSMA
Şeker hastaları oruç tutarken şeker yüksekliği, şeker düşüklüğü, diyabetik ketoasidoz, sıvı kayıpları ve tansiyon düşüklüğü gibi durumlarla karşılaşabilmektedirler. Düşük riskli hasta grupları Ramazan öncesi verilen eğitim ve destekle oruç tutabilmektedirler.
Kullanılan ilaçlara göre bazı yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Bulantı, kusma, midede yanma, şişkinlik veya şeker düşüklüğü görülebilmektedir. Hekimlere danışarak Ramazan'da kullanılan ilaçların dozları ve grupları değiştirilebilir. Günde tek öğün uzun etkili insülin kullanan hastaların insülin dozları azaltılabilmektedir.
ORUÇ BOZMALARI GEREKEBİLİR
Çoklu insülin tedavisi alan tip 1 ve 2 diyabet hastaları, gebeler, kontrolsüz diyabeti olanlar, böbrek ve kalp yetmezliği olanlar, yoğun fiziksel aktivite gerektiren iş yapanlar, son 3 ay içinde diyabetik ketoasidoz yaşayan hastalar ve kanser tedavisi alan hastaların oruç tutması önerilmemektedir.
Yüksek riskli şeker hastaları oruç tutmak isterse acil durumlar konusunda bilgilendirilmeli, şeker yüksekliği ve düşüklüğü gibi durumlarda oruç bozmaları gerektiği belirtilmelidir.
ÇAY VE KAHVEYİ AZTÜKETİN
Hastalardaki sıvı kayıpları olumsuz sonuçlar doğurabilir. Özellikle iftara bol suyla başlanmalı ve sahura kadar yeterli (1.5-2 litre) sıvı alımı sağlanmalıdır. Şekerli içecekler sınırlanmalı mümkünse kaçınılmalıdır.
Çay, kahve gibi kafein içeren içeceklerin idrar söktürücü etkisi bulunmakta olup, bu içecekler de az tüketilmelidir. Hastalar iftarda bol karbonhidratlı besinlerden kaçınması önerilmektedir. Gerekirse iftar ve sahur arasına düşük kalorili ara bir öğün eklenebilmektedir. İftarda çorba hafif kahvaltılıklar ve salatayla başlanıp ana öğüne geçilebilir. İftarda ekmek, pide, makarna, pilav gibi karbonhidrat içeriği yüksek olan besinlerden kaçınmalı.