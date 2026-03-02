12 Dev Adam Sırbistan karşısında tur için parkede!

Sırbistan ise Avramovic, Dangubic, Dobric, Davidovac ve Mitrovic ilk 5'iyle sahaya çıktı.

BAKAN BAK DA İZLEDİ

Türkiye-Sırbistan maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile birlikte izledi.

Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan'ın da arasında yer aldığı çok sayıda isim de takip etti.