Özgür Özel top çevirdi... İBB yolsuzları CHP kurullarına girdi! İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na salladı | Mansur Yavaş'ın adaylığına kesik

ÖZGÜR ÖZEL TOP ÇEVİRDİ: HER BİRİMİZ ADAYIZ İmamoğlu'nun "eş genel başkan" edasıyla yaptığı konuşmanın ardından söz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geldi. Silivri'nin baskı ve tesiriyle "Ekrem İmamoğlu seçimlere girecek ve milletimiz takdir ederse Cumhurbaşkanı olacak" diyen Özel, daha sonra top çevirdi. İmamoğlu'nun yolunu beklemeyeceklerinin mesajını veren CHP Genel Başkanı "Her birimiz bir Cumhurbaşkanı adayıyız" diyerek adaylık sinyalleri verdi.

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI RAFA KALKTI Hem Ekrem İmamoğlu cephesinin hem de Özgür Özel'in verdiği adaylık mesajları CHP'nin 2028 planlarında Mansur Yavaş'ın olmadığını; Özel'in Yavaş'ı İmamoğlu'na karşı denge unsuru olarak kullandığını gösterdi. Nitekim geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden ve Özgür Özel'den küfürler yiyen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday yapmayacağını söylemişti. Özarslan, Yavaş'ın en yakınında yer alan simalardan biri.







CHP ARINAMADI DAHA DA BATTI!



Öte yandan CHP'de "paralel genel merkez" tartışmalarına yol açan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, partideki "arınma" çağrılarını da hiçe saydı.



İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının tutuklularından olan İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Yöneticisi Fatih Keleş ve aynı soruşturmada hüküm giyen Buğra Gökçe politika kurullarında yer aldı.





ÖRGÜT YÖNETİCİSİ KURULA GİRDİ



Buğra Gökce'nin Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu'nda, Fatih Keleş'in ise Gençlik ve Spor Politikaları Kurulu'nda olacağı öğrenildi.



Bu kararın Silivri'nin CHP Genel Merkezi'ne yaptığı baskıyla alındığı öğrenildi. CHP'li Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu "Sayın Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun vesilesiyle Buğra Gökce'nin kurula girmesi gerçekleşti" dedi.



NARKO-FUHUŞ PARTİLERİYLE ANILIYOR



CHP'nin politika kuruluna aldığı tutuklu Fatih Keleş, EKOSİSTEM'de iş adamlarından haraç kesip İstanbul'u hafriyat gelirlerine çöken bir isim olarak biliniyor.



İmamoğlu'nun para kasası Keleş'in lüks jetlerde ve SİSTEM'in villalarında uyuşturucu ve seks partileri verdirdiği mahkeme tutanaklarına girdi.

Murat Gülibrahimoğlu'nun Fatih Keleş'e sürekli kadın göndererek hafriyat işlerini aldığı bizzat partilere katılan Rabia Karaca tarafından ifşa edildi.