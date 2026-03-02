Özgür Özel top çevirdi... İBB yolsuzları CHP kurullarına girdi! İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na salladı | Mansur Yavaş'ın adaylığına kesik
CHP'deki "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" tanıtımı, partinin arınamayıp daha da battığını gösterdi. İBB tutuklusu Buğra Gökçe ve narko-fuhuş partileriyle anılan Fatih Keleş parti kurullarına girdi. Ekrem İmamoğlu yapay zekayla gönderdiği mesajda Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Özgür Özel ise "Adayımız İmamoğlu" dedikten 5 dakika sonra top çevirip "Hepimiz adayız" dedi. Kılıçdaroğlu'na sadık vekillerin prostesto edip katılmadığı buluşmayı en önden izleyen Mansur Yavaş'ın da adaylık hayalleri suya düştü.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında ipleri geren "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi"nintanıtımı yapıldı. Özel, daha önce İmamoğlu'nun posterlerini indirtip logosunu sadeleştirdiği ofisin vaatlerini partililerle paylaştı.
Silivri ve Genel Merkez arasındaki çekişme, Ankara'daki toplantıda da gözler önüne serdi.
İMAMOĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL'E "POSTER" GOLÜ
Ekrem İmamoğlu Aday Ofisinden posterlerinin indirilmesine karşın salondaki afişe "aday"olarak kendini simgeleyen bir poster astırttı.
CAO Genel Koordinatörü Bülent Tezcan ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin konuşmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile oluşturulan mesajı paylaşıldı.
"YAPAY İMAMOĞLU" KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI: CHP TESLİM ALINAMAZ
"Yeter ki değişim yolundan sapmayalım" mesajı veren İmamoğlu, 4-5 Kasım 2023'teki şaibeli kurultaya atıfta bulunarak CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
"2023'te başlattığımız değişim yolundan sapmayalım, değişim sürecini devam ettirip geliştirelim"diyen İmamoğlu, "CHP'nin teslim olmayacağını, CHP'nin teslim alınamayacağını gösterme zamanı" dedi.
Bu sözlerin ana hedefi hiç şüphesiz Kemal Kılıçdaroğlu idi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin şaibelerde tartışıldığı ve sakat kurultayına ilişkin mahkeme sürecinin devam ederken "partiyi kayyuma teslim etmem" diyerek irade göstermişti.
ÖZGÜR ÖZEL TOP ÇEVİRDİ: HER BİRİMİZ ADAYIZ
İmamoğlu'nun "eş genel başkan" edasıyla yaptığı konuşmanın ardından söz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geldi.
Silivri'nin baskı ve tesiriyle "Ekrem İmamoğlu seçimlere girecek ve milletimiz takdir ederse Cumhurbaşkanı olacak"diyen Özel, daha sonra top çevirdi.
İmamoğlu'nun yolunu beklemeyeceklerinin mesajını veren CHP Genel Başkanı "Her birimiz bir Cumhurbaşkanı adayıyız" diyerek adaylık sinyalleri verdi.
MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI RAFA KALKTI
Hem Ekrem İmamoğlu cephesinin hem de Özgür Özel'in verdiği adaylık mesajları CHP'nin 2028 planlarında Mansur Yavaş'ın olmadığını; Özel'in Yavaş'ı İmamoğlu'na karşı denge unsuru olarak kullandığını gösterdi. Nitekim geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden ve Özgür Özel'den küfürler yiyen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday yapmayacağını söylemişti. Özarslan, Yavaş'ın en yakınında yer alan simalardan biri.
CHP ARINAMADI DAHA DA BATTI!
Öte yandan CHP'de "paralel genel merkez" tartışmalarına yol açan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, partideki "arınma" çağrılarını da hiçe saydı.
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının tutuklularından olan İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Yöneticisi Fatih Keleş ve aynı soruşturmada hüküm giyen Buğra Gökçe politika kurullarında yer aldı.
ÖRGÜT YÖNETİCİSİ KURULA GİRDİ
Buğra Gökce'nin Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu'nda, Fatih Keleş'in ise Gençlik ve Spor Politikaları Kurulu'nda olacağı öğrenildi.
Bu kararın Silivri'nin CHP Genel Merkezi'ne yaptığı baskıyla alındığı öğrenildi. CHP'li Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu "Sayın Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun vesilesiyle Buğra Gökce'nin kurula girmesi gerçekleşti" dedi.
NARKO-FUHUŞ PARTİLERİYLE ANILIYOR
CHP'nin politika kuruluna aldığı tutuklu Fatih Keleş, EKOSİSTEM'de iş adamlarından haraç kesip İstanbul'u hafriyat gelirlerine çöken bir isim olarak biliniyor.
İmamoğlu'nun para kasası Keleş'in lüks jetlerde ve SİSTEM'in villalarında uyuşturucu ve seks partileri verdirdiği mahkeme tutanaklarına girdi.
Murat Gülibrahimoğlu'nun Fatih Keleş'e sürekli kadın göndererek hafriyat işlerini aldığı bizzat partilere katılan Rabia Karaca tarafından ifşa edildi.
"SADIK VEKİLLER" PROTESTO ETTİ
Ayrıca partinin arınmasını isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekili zümresinin toplantıyı protesto edip katılmadığı öğrenildi.