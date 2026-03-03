Son dakika: İstanbul'u kilitleyen kaza! Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi
Son dakika haberi... Eyüpsultan TEM Otoyolu Edirne İstikametinde şoförün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. TEM Otoyolu'nda trafik oluştu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde trafiği felç eden bir kaza meydana geldi.
Eyüpsultan TEM Otoyolu Edirne İstikametinde şoförünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçmek isteyen sürücüler trafiğe takıldı.
5. Levent'ten köprüye kadar uzun araç kuyrukları oluştu.
İŞTE YOL DURUMU